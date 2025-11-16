Nečekal jsem, že Perníkář bude mít takový úspěch, říká držitel Thálie Panzenberger

Petra Sasínová
  16:26
Poprvé byl nominovaný na divadelní Cenu Thálie a hned významnou poctu získal. Petr Panzenberger přesvědčil porotu výkonem v hodinovém monodramatu Perníkář. Roli nastudoval v ostravském divadle Studio G pod vedením režiséra Vojtěcha Štěpánka.
Petr Panzenberger se stal držitelem Ceny Thálie v kategorii činohra (1....

Petr Panzenberger se stal držitelem Ceny Thálie v kategorii činohra (1. listopadu 2025). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Petr Panzenberger v hodinovém monodramatu Perníkář. Za roli vařiče a uživatele...
Cenu Thálie 2025 za mužský výkon v činohře získal Petr Panzenberger. (1....
Cenu Thálie 2025 za mužský výkon v činohře získal Petr Panzenberger. (1....
Petr Panzenberger v hodinovém monodramatu Perníkář. Za roli vařiče a uživatele...
7 fotografií

Jedná se o dramatizaci knihy Petra Motýla Perníková chaloupka, která vypráví skutečný příběh vařiče pervitinu Romana Pechy. Panzenberger podle kritiků ztvárňuje vášnivého narkomana, který prošel vězeními i léčebnami, s mimořádnou autenticitou.

Roman Pecha, jehož příběh divákům vyprávíte, je z Havířova a vy jste se v Havířově narodil. Hrálo to nějakou roli při vašem obsazení?
Spíše to všechno do sebe nějak zapadlo. Vojtěch Štěpánek si na tu knihu delší dobu myslel a při hledání vhodného komorního prostoru se spojil s Vláďou a Mirkou Georgievovými ze Studia G. Všichni se známe, oni vědí, že jsem z Havířova, tak je napadlo, že bych tu roli mohl hrát právě já. Měl jsem zrovna volno, tak jsem na to kývl. Uvědomil jsem si taky, že jsem Romana Pechu už viděl. Když nám na základní škole dělali lidé z Renarkonu přednášku o nebezpečí drog, pouštěli nám i videa s příběhy feťáků. A menší zpověď tam měl i on.

Havířov byl a asi stále je známý velkým počtem vařičů i uživatelů pervitinu. Zasáhlo vás to nějak?
Vnímal jsem to. Vyrůstal jsem na sídlišti Šumbark. Často jsem jezdil k babičce do centra Havířova a tehdy tam byl v každém druhém vchodě někdo závislý na pervitinu. Vyskytovaly se tam i komunity narkomanů, kteří spolu bydleli a vařili. Nejdříve jsem si myslel, že sdílejí byt, jako studenti, a jen paří… I jedna známá mojí maminky do toho spadla a nedopadlo to dobře.

Petr Panzenberger

  • Narodil se v roce 1985 v Havířově. Herectví vystudoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
  • První angažmá získal v brněnské Polárce, poté působil v Národním divadle Brno a v HaDivadle.
  • Čtyři roky hrál v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, pak přešel do ostravské Komorní scény Aréna a od roku 2018 působí v činohře Národního divadla moravskoslezského.
  • S komorním divadlem Studio G spolupracuje od jeho vzniku v roce 2019. Je rovněž filmový a televizní herec.

Vám někdo pervitin nabízel?
To víte, že ano. Naše partička z paneláku se od toho ale držela dál. Maximálně jsme si zakouřili trávu. Později, když jsem už byl na konzervatoři, jsme trochu experimentovali s lysohlávkami, ale to je všechno. Neštěstí jsem měl k drogám respekt.

Setkání s předlohou

Potkal jste se osobně s Romanem Pechou, kterého hrajete?
Setkali jsme se až v den premiéry. Okolnosti byly docela zajímavé. Zavolal Vláďovi Georgievovi asi den nebo dva předtím, představil se a zeptal se, jestli by nemohl dostat vstupenku na premiéru. V té době telefonovalo plno lidí a Vláďovi nedošlo, o koho jde, tak ho slušně odbyl, že je vyprodáno. Ale pak za námi přišel a řekl, že před chvíli zase někdo volal, nějaký Roman Pecha, že chce přijet na premiéru. A my: „Kdo volal? Vždyť to je on! To je jeho příběh!“ Tak mu hned zavolal zpátky a zařídil pro něj židli. A on skutečně přijel.

A přímo před premiérou jste se potkali?
Ano. Vojta Štěpánek chtěl, ať se potkáme, což se ukázalo jako velmi důležité. Jsem trémista, vždycky před premiérou bývám hodně nervózní. A když jsem se najednou dozvěděl, že má přijet člověk, který má za sebou takovou šílenou etapu, včetně zkušeností s polskou mafií a kriminálu, byl jsem totálně rozhozený. Setkali jsme se asi dvě a půl hodiny před představením. Přiznal jsem, že jsem nervózní. A on řekl: „Neboj, to dáš. Vypadáš jako já.“ Tím mě rozesmál a uklidnil. Viděl jsem, že je to veselý člověk, který se nebere nějak vážně, a že mě asi nebude peskovat, když něco neřeknu úplně správně. A ta absolutní nervozita ze mě spadla.

Jak se mu představení líbilo?
Užil si to náramně. Dokonce říkal, že jsme mu přidali tak tři roky života. Věřil jsem mu to. Říkal, že je šťastný, že může naším prostřednictvím ten svůj příběh předat dál a varovat lidi.

Jak se má teď Roman Pecha?
Je to vzácný příběh s happy endem. Roman žije v Praze, má rodinu, děti. Vypadá trochu starší, než je, ale mentálně je to velice živý člověk, který má rád lidi a rád si povídá. Po premiéře se dal do řeči také s mojí maminkou. Jsou skoro stejně staří a vyskytovali se ve stejné havířovské lokalitě.

Znovu si Cenu Thálie odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

Víte, jak na něj přišel spisovatel Petr Motýl, který jeho příběh sepsal v Perníkové chaloupce?
Bydleli v Praze vedle sebe. Jako sousedé se prý dali jednou do řeči. Petr Motýl mu řekl, že je z Ostravy, Roman řekl, že je z Havířova, a když se Motýl zeptal, co tam dělal, přiznal, že vařil pervitin a povyprávěl mu, co všechno má za sebou. A Petr Motýl to napsal.

Jak se vám učil text?
Bylo to pro mě jednodušší než třeba Richard III., ale mělo to taky svoje. Docela mě potrápily názvy látek a léků, které Roman používal. Některé se učily hrozně. Třeba perchlorethylen jsem nemohl vyslovit správně asi týden. Pak je tam dolzin, dormogen nebo triphenidyl, což taky není jednoduché slovo. A navíc jsem podprahově vnímal to, že je to monodrama, a že nebudu mít vedle sebe kolegu, který mi pomůže, když něco zapomenu. Měl jsem ale štěstí na ideální podmínky v době zkoušek, takže se mi ten text dostal hodně pod kůži a napovídat zatím nepotřebuji.

Kdy vás napadlo, že chcete být hercem?
Moje maminka tvrdí, že jsem to říkal od čtyř let. Já si uvědomuji, že někdy v první nebo druhé třídě jsem začal hlásat, že chci být jako Vlasta Burian. Maminka nebyla nadšená, říkala, že bych taky mohl skončit u cirkusu.

Chodil jste do nějakých kroužků?
Zpíval jsem jako dítě ve sboru a chodil jsem do dramatického kroužku, ale byla tam moc přísná paní učitelka, tak jsem tam dlouho nevydržel. Na Janáčkovu konzervatoř, kam jsem se nakonec přihlásil, mě navedl kamarád, který tam už chodil na housle a řekl mi, že se tam učí i herectví. To jsem totiž ani nevěděl. Sehnal mi od spolužáků nějaké texty, které jsem se učil, a pomohl mi s notami a stupnicemi, protože se jednalo o obor hudebně-dramatický. A ono to vyšlo.

Pochyboval jste někdy, že jste si zvolil správně?
Skoro pořád. Věděl jsem, že herectví chci dělat a chci tomu dát úplně všechno, ale nevěděl jsem, jestli to dělám správně. Nebyl jsem si jistý. A když v roce 2014 skončilo v Ústí nad Labem Činoherní studio a já se ocitl bez zaměstnání, uvažoval jsem i o tom, že bych se měl živit něčím úplně jiným.

Petr Panzenberger v hodinovém monodramatu Perníkář. Za roli vařiče a uživatele pervitinu získal Cenu Thálie. (11. listopadu 2025)
Petr Panzenberger se stal držitelem Ceny Thálie v kategorii činohra (1. listopadu 2025).
Cenu Thálie 2025 za mužský výkon v činohře získal Petr Panzenberger. (1. listopadu 2025)
Cenu Thálie 2025 za mužský výkon v činohře získal Petr Panzenberger. (1. listopadu 2025)
Petr Panzenberger v hodinovém monodramatu Perníkář. Za roli vařiče a uživatele pervitinu získal Cenu Thálie. (11. listopadu 2025)
7 fotografií

A teď už si věříte?
Je to lepší. Asi od pětatřiceti jsem začal přemýšlet jinak. Souvisí to i s narozením dětí. Člověk jim musí věnovat všechno, přitom musí být trpělivý a nesmí věci uspěchávat. Tento přístup přerostl i do mého pracovního života. Našel jsem větší klid na přemýšlení o postavách. A s nově nabytou harmonií přišla i lepší melodie práce.

Míváte herecké noční můry?
Teď už ani ne, ale míval jsem. Jednou se mi zdálo, že jsem přišel na scénu v kostýmu a všichni kolegové byli nazí. Říkali, co děláš, režisér to změnil. Viděl jsem všechny kolegyně a kolegy nahé. Měl jsem se taky svléknout a styděl jsem se.

Proč jste vlastně odešel z Komorní scény Aréna?
Ne, že by se mi tam nelíbilo, ale potřeboval jsem změnu. Najednou jsem pocítil zvláštní touhu po něčem obrovském a doufal jsem, že to někde jinde najdu. Chtěl jsem jít na volnou nohu, ale Vojta Štěpánek mi nabídl místo v souboru Národního divadla moravskoslezského a řekl, že se mnou možná zkusí i něco většího.

Překvapil vás úspěch Perníkáře?
Nikdo z nás to nečekal. Osobně jsem to představení nevnímal jako nějak výjimečné, i když jsem cítil, že jsme to s Vojtou udělali dobře. Pak ale začaly přicházet pozitivní reference, a to i od lidí, kterých si velmi vážím. A když se k nám začali sjíždět kritici z Prahy, přijelo jich postupně asi deset, říkal jsem si, že se něco děje.

Co vám zatím přinesla cena Thálie?
Radost, spousty objetí, krásných zpráv, podporu a lásku.

Co si přejete jako herec? Máte nějaké role, po kterých toužíte?
Docela rád bych si zahrál třeba Cyrana z Bergeracu. Nos prý na to mám.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  21:58

Nechceme Turka a Macinku. Přes sto lidí v Ostravě protestovalo proti Motoristům

Demonstrace na Masarykově náměstí v Ostravě proti Filipu Turkovi a Petru...

Přes sto lidí v sobotu odpoledne v Ostravě demonstrovalo proti tomu, aby se Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě) stali ministry zahraničních věcí a životního prostředí. Vadí jim jejich údajná...

15. listopadu 2025  17:35

Křísí příběhy ze Sudet. Každé rozhodnutí bylo za války náročné, říká publicista

Premium
Pavel Šuba

Nejprve znovu probudil k životu Morgenland, osadu u Malé Morávky, jež po odsunu původních obyvatel zanikla a zůstal po ní jediný dům a starý jasan. Pak zmapoval téměř zapomenutý divoký odsun...

15. listopadu 2025

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

15. listopadu 2025,  aktualizováno  10:02

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Podpora narůstá. Zůstaneme, dokud bude potřeba, říkají aktivisté z Bedřišky

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě zřejmě jen tak neskončí. Aktivisté, kteří ve čtvrtek a v pátek obsadili střechu jedné z budov určených k demolici, plánují zůstat i během týdne....

14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  15:49

Hellebranda outsider překvapil: Chtěli jsme hnát dopředu, někdy se to nedařilo

Český reprezentant Patrik Hellebrand

Válí v polském Górniku Zabrze, který je po 15 kolech v čele polské ekstraklasy. I díky tomu si záložník Patrik Hellebrand vysloužil pozvánku do fotbalové reprezentace. Premiéru měl ve čtvrtek v...

14. listopadu 2025  13:48

Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem...

Čtyři lidi včetně dvou dětí dnes ošetřili záchranáři v souvislosti s požárem neobydleného objektu ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Hustý kouř totiž zasáhl i vedlejší dům, z něhož...

14. listopadu 2025  12:31,  aktualizováno  13:23

Ostravská nemocnice přestane vařit zaměstnancům, kvůli výskytu žloutenky

Ilustrační snímek

Městská nemocnice Ostrava (MNO) od soboty pozastaví přípravu a výdej jídel pro své zaměstnance. U jednoho z pracovníků stravovacího provozu se potvrdila žloutenka typu A. Nemocnice prostory...

14. listopadu 2025  13:16

Sloní puberťák už zamířil z Ostravy do Francie, na cestu musel pořádně trénovat

Z ostravské zoo odjel do Francie sloní puberťák. Mladý samec slona indického...

Mladý samec slona indického odjel z Ostravy do nového domova ve Francii. Ve čtvrtek opustil ostravskou zoo a zamířil do nového působiště ve francouzském Les Terres de Nataé blízko pobřeží Atlantiku,...

14. listopadu 2025  12:02

Advantage Consulting, s.r.o.
SENIOR PROJECT MANAGER

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 50 000 - 85 000 Kč

Dalších 31 710 volných pozic

Věda se stále více obrací k vesmíru, musí i Ostrava, říká děkan Martinek z VŠB-TUO

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava...

Snaží se dostat Ostravu do vesmíru a možná se mu to i povede. Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Radek Martinek věří, že se na...

14. listopadu 2025  6:36

Brno je dál stoprocentní. Opava padla i s navrátilcem Jurečkou v sestavě

Luděk Jurečka z Opavy zakončuje v zápase s Brnem.

Basketbalisté Brna v utkání 11. kola porazili 91:85 Opavu a vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně. Vicemistři tak mají stoprocentní bilanci stejně jako šampioni z Nymburka, kteří zvítězili desetkrát.

13. listopadu 2025  20:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.