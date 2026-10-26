Kopecký získal 22 hlasů z celkového počtu 38 senátorů, ke zvolení bylo potřeba minimálně 20 hlasů.
Padesátiletý Kopecký, jehož volbu ještě musí potvrdit prezident republiky jmenováním, povede univerzitu s téměř 10 tisíci studenty až do roku 2031.
Ve svém druhém funkčním období se chce zaměřit především na stabilizaci financování vysokého školství, reakci na nový vysokoškolský zákon a přípravu flexibilních akreditací reflektujících nástup umělé inteligence.
Kopecký nahradil v roce 2023 ve funkci Jana Latu, který tehdy stál v čele univerzity dvě po sobě jdoucí čtyřletá období, a znovu tak kandidovat nemohl. Kopeckého tehdy akademický senát zvolil rovněž v prvním kole volby, když získal 23 hlasů.
Padesátiletý Kopecký je zároveň místopředsedou České konference rektorů pro vzdělávání.
„Hlavní rozdíl je ten, že teď už dobře vím, co mě čeká. U prvního mandátu jsem to tak dobře nevěděl. Čeká mě řada věcí, ale ty hlavní souvisí asi s financováním naší vysoké školy a s financováním veřejných vysokých škol obecně,“ uvedl Kopecký.
Soustředit se podle něj bude nutné i na nový zákon o vysokých školách, projednávaný v současnosti s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO). Zaměřit se chce také na nové akreditace.
„Čeká nás období, kdy připravujeme nové akreditační spisy v podstatě na všechny obory, a ty by měly reagovat na rychle se měnící dobu. Umělá inteligence je jenom jedna z těch věcí, větší důraz by měl být kladený na kompetence a dovednosti a větší flexibilitu, protože na trh práce bychom měli připravovat flexibilní a dobře uplatnitelné studující,“ doplnil Kopecký.
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Kromě něj se letos o funkci rektora ucházel děkan pedagogické fakulty Daniel Jandačka a děkanka přírodovědecké fakulty Zuzana Václavíková. Jandačku podpořilo 13 hlasujících, Václavíkovou dva, jeden senátor se zdržel.
„V dané situaci to vnímám jako silný mandát, protože jsem proti sobě měl děkana a děkanku velmi silných a velkých fakult, kteří samozřejmě měli tu možnost se vůči mně vymezovat, já jsem zase měl možnost prezentovat výsledky. Myslím si, že jich byla řada pozitivních a mám také možnost na toto navázat,“ uvedl Kopecký.
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Současnému rektorovi skončí funkční období příští rok 28. února, nový rektor by se tak funkce měl ujmout od počátku března. Volební období rektora je čtyřleté a rektor může stát v čele univerzity maximálně dvě po sobě jdoucí volební období.
Na Ostravské univerzitě studuje každým rokem okolo 10 tisíc studentů. Součástí univerzity je Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta. Univerzita byla založena 28. září 1991, tehdy se třemi fakultami.