Birklen končí v čele Povodí Odry. Doplatil na pomalou nápravu po povodních

Dalibor Maňas
  16:25
Vedení státního podniku Povodí Odry opouští jeho generální ředitel Petr Birklen. Ve funkci končí po dohodě s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem. Důvodem jsou přetrvávající stížnosti obcí na špatnou komunikaci a pomalé tempo obnovy území po ničivých záplavách v roce 2024.
Nový generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Petr Birklen stanul v čele strategického podniku teprve loni v únoru, kdy ho jmenoval tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný (KUD-ČSL). Jeho hlavním posláním mělo být uklidnění situace v regionu po povodních a zrychlení prací v korytech řek. Rok a měsíc nato však v pozici končí.

„K dnešnímu dni skončil ve vedení státního podniku Povodí Odry generální ředitel Petr Birklen. Z funkce odchází po dohodě s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD),“ potvrdil mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý.

Podle ministerstva doplatil především na špatnou komunikaci s místními samosprávami. Starostové zasažených obcí si opakovaně stěžovali, že státní podnik s nimi dostatečně nekooperuje a obnova zničené infrastruktury v korytech toků postupuje příliš pomalu.



Podle mluvčího ministerstva byly priority jasně dané, ale realita v terénu vypadala jinak. „Mezi jeho hlavní úkoly patřilo zlepšení komunikace s představiteli místních samospráv a urychlení odstraňování povodňových škod v postižených lokalitách. Tyto priority však nebyly naplněny,“ vysvětlil Bílý s tím, že stížnosti z regionu byly natolik zásadní, že vyústily v ředitelův odchod.

Pro ČTK Birklen sdělil, že se k dohodě s ministrem nebude vyjadřovat.

Za svůj zásadní úkol označil Birklen před svým jmenováním také plánovanou přehradu v Nových Heřminovech na Bruntálsku a navazující komplex opatření. „Bez jejich realizace nebude povodňová ochrana významné části povodí dostatečná,“ uvedl loni v únoru.



O výstavbě přehrady se hovoří od roku 1997, o stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Podle posledních odhadů by měly hlavní stavební práce začít v roce 2028.

Kdo Birklena nahradí natrvalo, v tuto chvíli není jasné. Ministerstvo chce nového šéfa vybrat v otevřeném tendru. „V nejbližších dnech vypíše ministerstvo zemědělství na uvolněné místo standardní výběrové řízení,“ dodal Vojtěch Bílý. Do té doby je vedením podniku pověřen první statutární zástupce v souladu s vnitřními předpisy.

Nejčtenější

Student v Ostravě nedorazil domů z plesu, policisté ho našli mrtvého

Policisté pátrali v okolí Landeku po chlapci, který se v nevrátil z plesu. (15....

Okolí vrchu Landek v Ostravě-Petřkovicích pročesávali v neděli dopoledne policisté během pátrání po osmnáctiletém studentovi z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Po poledni oznámili, že...

Krajina na úpatí Beskyd se změnila, metrák trhaviny poslal k zemi věž dolu Staříč

Poslední vteřiny staříčské dominanty: stovky přihlížejících se sešly na...

Jedna z nejvýraznějších dominant pobeskydské krajiny, takzvaná skipová věž někdejšího dolu Staříč, ve středu navždy zmizela. Železobetonový gigant odstřelili minutu před 9. hodinou ráno. Výbuch...

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Je to katastrofa, jmelí už napadá skoro vše, burcují ekologové a zlobí se na stát

Ostrava pokračuje v likvidaci nadměrně rozšířeného jmelí. V druhé etapě...

Degradace stromů v chráněné krajinné oblasti Poodří pokračuje. Mizí vzrostlé stromy a ve volné krajině přibývají jejich pahýly. Vedle šíření jmelí, které parazituje na mnoha dřevinách, hynou také...

Na přechodu v Třinci srazil dítě a ujel. Policie hledá řidiče tmavého audi

Pohled na vyznačený přechod pro chodce u autobusové zastávky Oldřichovice – Na...

Dopravní policisté z Frýdku-Místku řeší nehodu, která se stala minulý čtvrtek v třinecké části Oldřichovice. Neznámý řidič tam na vyznačeném přechodu pro chodce srazil dítě. Ačkoliv bezprostředně po...

Beats for Love přivezou do Ostravy Charlotte de Witte. Chystá se i zimní verze

Belgická DJka Charlotte de Witte.

Za necelé čtyři měsíce roztančí, již po dvanácté, areál ostravských Dolních Vítkovic festival Beats for Love (B4L). Organizátoři největší tuzemské akce věnované elektronické taneční hudbě (EDM) při...

17. března 2026  16:04

Nejžádanějšími školami v kraji jsou gymnázia, zájem je také o obor kadeřník

ilustrační snímek

Nejvíc by děti ze základních škol chtěly na gymnázium, druhou možností je ekonomické lyceum, třetí obchodní akademie. „Vím, že jsem si vybrala ty nejžádanější obory. Snad uspěju co nejlépe,“ doufá...

17. března 2026  15:43

Hádka kvůli dotaci pro hasiče. Kraj peníze na cisternu nepošle, e-mail přišel pozdě

Premium
Nová cisterna CAS 20 na podvozku Tatry Force stojí zhruba jedenáct milionů...

V ostrý spor se na krajském zastupitelstvu vyhrotilo jednání o dotaci pro dobrovolné hasiče v Kopřivnici. Na pořízení nové cisterny měli slíbený krajský příspěvek ve výši dva miliony korun. Jenže ten...

17. března 2026  10:46

Dva školáci přišli o prsty, při práci na zahradě je zranily elektrické nůžky

O uplynulém víkendu vyjížděli zdravotní záchranáři asi ke dvaceti zraněním na...

Hned dvě rodiny z Moravskoslezského kraje utrpěly o víkendu šok kvůli zraněním dětí. Dva chlapci mladšího školního věku se podle záchranářů vážně zranili při manipulaci s elektrickými zahradními...

17. března 2026  8:23,  aktualizováno  9:18

Je to katastrofa, jmelí už napadá skoro vše, burcují ekologové a zlobí se na stát

Ostrava pokračuje v likvidaci nadměrně rozšířeného jmelí. V druhé etapě...

Degradace stromů v chráněné krajinné oblasti Poodří pokračuje. Mizí vzrostlé stromy a ve volné krajině přibývají jejich pahýly. Vedle šíření jmelí, které parazituje na mnoha dřevinách, hynou také...

17. března 2026  6:38

Rozbil výlohu květinářství a ukradl desetitisíce korun na pomoc týraným kočkám

Kasička charitativního kočičího spolku Kryšpín. (12. března 2026)

Do ostravského květinářství se zkraje března vloupal zloděj, který si odsud odnesl minimálně padesát tisíc korun. Peníze byly v kasičce sloužící pro sbírku Charitativního kočičího spolku Kryšpín....

16. března 2026  18:23

Dům přírody v Jeseníkách má problém. Lázně nečekaně vypověděly smlouvu

Balneolog lázní Karlova Studánka Tomáš Kocman ukazuje sporné místo, kde by měl...

Projekt přípravy Domu přírody, jenž má vyrůst v srdci Jeseníků v Karlově Studánce, se komplikuje. Státní lázně Karlova Studánka vypověděly trojstrannou smlouvu s Agenturou ochrany přírody a krajiny...

16. března 2026  16:27

Ostravská Nová Huť letos sníží počet zaměstnanců, odejít může až 270 lidí

Hutní společnost Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí dodavatele energie...

Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců. Opatření se může dotknout až přibližně 270 lidí. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém...

16. března 2026  14:14

Žloutenka jen tak neustoupí, varují z kraje, kde už nemoc zabila pět lidí

Jedním z projevů hepatitidy může být zežloutlé bělmo.

Případů žloutenky v Moravskoslezském kraji, zejména pak v Ostravě, kde jsou měsíčně registrovány desítky případů, neubývá. A podle lékařů i hygieniků se ani „nemoc špinavých rukou“ jen tak neztratí....

16. března 2026  11:53

Když jsme jako první zavedli platbu kartou, i Praha zírala, vzpomíná šéf krajské dopravy

Aleš Stejskal vedl bezmála28let společnost Koordinátor ODIS, která v...

Po téměř nepřetržitých 28 letech odchází do důchodu dlouholetý jednatel společnosti Koordinátor ODIS (KODIS) Aleš Stejskal. Firma se zabývá zajišťováním veřejné dopravy na území Moravskoslezského...

16. března 2026  5:51

