Petr Birklen stanul v čele strategického podniku teprve loni v únoru, kdy ho jmenoval tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný (KUD-ČSL). Jeho hlavním posláním mělo být uklidnění situace v regionu po povodních a zrychlení prací v korytech řek. Rok a měsíc nato však v pozici končí.
„K dnešnímu dni skončil ve vedení státního podniku Povodí Odry generální ředitel Petr Birklen. Z funkce odchází po dohodě s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD),“ potvrdil mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý.
Podle ministerstva doplatil především na špatnou komunikaci s místními samosprávami. Starostové zasažených obcí si opakovaně stěžovali, že státní podnik s nimi dostatečně nekooperuje a obnova zničené infrastruktury v korytech toků postupuje příliš pomalu.
|
Podle mluvčího ministerstva byly priority jasně dané, ale realita v terénu vypadala jinak. „Mezi jeho hlavní úkoly patřilo zlepšení komunikace s představiteli místních samospráv a urychlení odstraňování povodňových škod v postižených lokalitách. Tyto priority však nebyly naplněny,“ vysvětlil Bílý s tím, že stížnosti z regionu byly natolik zásadní, že vyústily v ředitelův odchod.
Pro ČTK Birklen sdělil, že se k dohodě s ministrem nebude vyjadřovat.
Za svůj zásadní úkol označil Birklen před svým jmenováním také plánovanou přehradu v Nových Heřminovech na Bruntálsku a navazující komplex opatření. „Bez jejich realizace nebude povodňová ochrana významné části povodí dostatečná,“ uvedl loni v únoru.
|
O výstavbě přehrady se hovoří od roku 1997, o stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Podle posledních odhadů by měly hlavní stavební práce začít v roce 2028.
Kdo Birklena nahradí natrvalo, v tuto chvíli není jasné. Ministerstvo chce nového šéfa vybrat v otevřeném tendru. „V nejbližších dnech vypíše ministerstvo zemědělství na uvolněné místo standardní výběrové řízení,“ dodal Vojtěch Bílý. Do té doby je vedením podniku pověřen první statutární zástupce v souladu s vnitřními předpisy.