Nová bruntálská ulice ponese odkaz válečného veterána Petra Becka

„Vysloužilé objekty interního oddělení koupil do města soukromý vlastník, který je chce stavebně upravit na bytové domy. Areál byl dosud veden jako součást ulice Nádražní. Do objektů se ale vstupuje z vnitřní strany areálu, kudy vede účelová komunikace,“ popsal mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.



O zřízení samostatné ulice požádal vlastník budov, její pojmenování po Petru Beckovi navrhli bruntálští radní. Petr Beck pocházel z rodiny lékaře a žil nedaleko. Byl čestným občanem města i prezidentem oceněný nositel řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Zemřel loni.

„Je to po udělení čestného občanství nejlepší způsob, jak projevit úctu a respekt k tomuto člověku,“ komentoval starosta Bruntálu Petr Rys.

Petr Beck se narodil v roce 1927 jako starší ze dvou bratrů do rodiny hornobenešovského a později bruntálského lékaře Artura Becka. Jeho matka byla židovka z podnikatelské rodiny Oppenheimů.



V roce 1942 rodina musela do Terezína, o dva roky později do Osvětimi. Matku a bratra poslali nacisté hned po příjezdu do plynu. Petr Beck přežil i pochod smrti v roce 1945, u Katovic se jej ujali sovětští vojáci.

O svých osudech desetiletí nemluvil, až po roce 2000 vypjatou dobu přibližoval na besedách bruntálským školákům.

V Bruntálu jde o třetí novou ulici za posledních pět let. Naposledy zastupitelé nově pojmenovali ulici Dubovou v budovaném areálu rodinných domků. Ta navazuje na Bukovou, vzniklou usnesením zastupitelů z listopadu 2016. I s ulicí Petra Becka má Bruntál nyní 142 ulic.