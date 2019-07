Pěstouni stále scházejí, i když kraj patří v péči k republikové špičce

Náhradní rodinná péče Osvojení: Lidé přijímají za vlastní dítě, které se jim nenarodilo. Mají k němu stejná práva a povinnosti, jako by byli rodiči.

Lidé přijímají za vlastní dítě, které se jim nenarodilo. Mají k němu stejná práva a povinnosti, jako by byli rodiči. Pěstounská péče: Lidé přijímají do rodiny dítě, jehož zákonnými zástupci ale zůstávají rodiče, kteří se o něj nemohou starat.

Lidé přijímají do rodiny dítě, jehož zákonnými zástupci ale zůstávají rodiče, kteří se o něj nemohou starat. Pěstounská péče na přechodnou dobu: Pěstouni jsou stále připraveni přijmout do péče ohrožené dítě, řeší se tak zejména situace malých dětí, aby nemusely do ústavů. Péče trvá nejvýše rok.