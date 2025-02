Po pervitinu loni v kraji zemřelo sedm lidí, mezi narkomany stále dominuje

Po užití drog zemřelo na severu Moravy a ve Slezsku v roce 2024 dvanáct lidí, přičemž čistě jen na pervitin, odborně metylamfetamin, to bylo sedm jeho uživatelů.

„Následují úmrtí po jednom případu, a to na fentanyl, frentanyl v kombinaci s pervitinem, dále ketamin aplikovaný s kokainem, pak následuje taneční droga extáze a jeden člověk umřel poté, co užil extázi, kratom, kokain a pervitin,“ vyjmenoval šéf moravskoslezských kriminalistů Martin Lichý.

Policisté v minulém roce začali kvůli výrobě a distribuci návykových a omamných látek stíhat 381 lidí, přičemž odhalili 36 varen a 18 pěstíren.

Je to jen o něco méně než v roce 2023. V poslední letech to bylo jednoznačně nejvíce v roce 2021, a to 431 stíhaných osob, 45 zjištěných varen a 27 pěstíren.

Rozprášený gang

Známým se loni stal případ, kdy se moravskoslezské policii podařilo na jaře rozprášit výrobce a v létě dodavatele z gangu pašujícího léky pro výrobu drog takzvanou balkánskou cestou, kdy dva muži a jedna žena z Novojičínska převáželi medikamenty v tajných schránkách v automobilech.

Po zabavení všech surovin policisté z Toxi týmu zjistili, že by se z nich dalo uvařit šest metráků pervitinu, což jsou stovky tisíc dávek.