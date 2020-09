Žádné další zařízení pro migranty, odmítá moravskoslezský volební lídr SPD

„S místem lídra do krajských voleb jsem nepočítal, ale když jsem v regionu dostal podporu s tím, že mám v komunální politice zkušenosti, tak jsem přijal,“ vysvětlil 53letý Staněk.



Nemáte obavy, že si s Jednotnými, kteří mají podobný program, budete brát hlasy?

Každá strana je volební konkurence a s více z nich se v části programu kryjeme, například s KSČM v otázce odmítání vojenské základny na mošnovském letišti. S pány Volným a Bojkem, stejně jako s dalšími, kteří odešli, jsem neměl a nemám problém, tak věřím, že vše bude bez problémů.

Ale těžko se pak vyvrací, že nejste stranou jednoho muže, Tomia Okamury, když krajský šéf Volný ohlásí protikandidaturu na předsedu strany a za pár dnů není v krajské SPD kámen na kameni...

Opravdu nejsme stranou jednoho muže, byť je to tak médii prezentováno. Počínání pana Volného nechci komentovat, opravdu už tuto věc považuji za minulost.

Pavel Staněk Narodil se 17. ledna 1967 v Ostravě.

Vystudoval Střední odborné učiliště energetické v Ostravě, obor mechanik silnoproudých zařízení, a později VŠB-TU, Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství.

Od roku 1997 řidič a vedoucí dopravy ve věznici Heřmanice, nyní tamtéž vedoucí autoopraven.

Od roku 2018 místostarosta Rychvaldu za SPD.

Není vám líto, že tito lidé nedali k dispozici své funkce a mandáty získané za SPD v krajských a poslaneckých volbách?

Na to jsou dva různé pohledy. Když jsem v rychvaldských volbách kandidoval na třetí pozici a díky preferenčním hlasům přeskočil dva výše postavené kandidáty, jako jediný za SPD v zastupitelstvu jsem dostal dotaz, zda místo nechci přepustit lídrovi. To jsem odmítl, protože jistě jsem dostal hlasy pro SPD, ale také i já coby kandidát. A vnímal bych to jako zradu na voličích. A podobně to vnímám u pana Volného.

SPD také brojí proti přebujelé byrokracii úřadů, ale v Rychvaldu jste po vstupu SPD do koalice zvýšili počet místostarostů z jednoho na dva...

To je sice pravda, ale ten jeden byl uvolněný, přičemž nyní dva, včetně mě, jsou neuvolnění, tedy máme ještě svou práci. Takže nejde ani o vyšší finanční zátěž, ani o více administrativy.

A co máte na radnici na starosti? S protiuprchlickým programem si tam asi moc nevystačíte.

My rozhodně nejsme stranou zabývající se jen uprchlíky, to je nesmysl. Na radnici mám například na starosti využití kotlíkových dotací nebo spolupráci s Městskou policií v Bohumíně, jejíž hlídky k nám zajíždějí. A samozřejmě řeším vše, co naše občany trápí.

Proč jste vlastně vstoupil zrovna do SPD?

Protože je podle mého názoru jedinou vlasteneckou stranou, která skutečně hájí zájmy občanů, a to od místních samospráv až po Poslaneckou sněmovnu.

Jak se vám líbí vývoj kraje v posledních letech?

Kladně hodnotím snahu investovat do výzkumu a vývoje, myslím tím i spolupráci s Výzkumným energetickým centrem při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě, která se zabývá zlepšením technické úrovně energetických zařízení, alternativními palivy, obnovitelnými zdroji i vodíkovou energetikou.

A co vám naopak vadí?

Například optimalizace zdravotnických zařízení na Karvinsku nebyla šťastná, to si zasluhovalo lepší řešení.

Co SPD dále nabízí a slibuje lidem v kraji?

Bruntálsko by si zasloužilo lepší dopravní napojení, bylo by dobré dobudovat takzvaný Slezský kříž, tedy trasu Ostrava, Opava, Krnov a Opole, případně se zabývat přípravou napojení silnice od Opavy přes Rýmařov a Šumperk na Hradec Králové. Jistě se zabýváme i životním prostředím, tedy třeba zmiňovanými kotlíkovými dotacemi.

Hodně diskutovaným tématem bude i ukončení těžby uhlí...

Pochopitelně. Bylo by naivní si myslet, že těžba uhlí po více než dvou staletích skončí šmahem za pár dnů. Je nutná restrukturalizace průmyslu. Region na to zatím určitě není připravený. Musíme se snažit, aby lidé z kraje neujížděli jinam.

A ti uprchlíci?

Bohužel už máme v kraji dvě záchytná zařízení, a to ve Vyšních Lhotách a v Havířově. S tím už asi nic neuděláme, byť bychom chtěli. Ale v žádném případě nedopustíme, aby se tady pro migranty plánovalo, natož stavělo cokoliv dalšího. A bylo by dobré, aby stávající nelegální migranti buď odešli tam, kde jim nabízejí lepší podmínky, nebo se vrátili zpět budovat svou vlast. Nezdržoval bych je ani minutu.

Kde máte hranici volebního úspěchu?

Základní úspěch je dostat se do krajského zastupitelstva, ale pochopitelně máme vyšší cíle a chceme dvojciferný výsledek.

S kým rozhodně nepůjdete do koalice?

Já bych se vůči nikomu nevyhraňoval, to by mi nepřišlo rozumné. Teprve až voliči rozdají karty. Zajíci se počítají až po honu.

Ale někteří jiní se vůči vám vyhraňují více než dost...

To je jejich problém. Pochopitelně pokud by to nepřestávalo, měli bychom být dále slovně napadáni a démonizováni, tak se také vyhraníme, ale nyní podáváme ruku ke spolupráci, aby se kraj rozvíjel ke spokojenosti občanů.