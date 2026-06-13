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Posílám ti všechno své kapesné, píší děti. Na nemocného se skládá celá Kopřivnice

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Má schopnost nadchnout i naslouchat. I díky tomu se Pavel Rösner stal miláčkem kopřivnických dětí. | foto: archiv Pavla Rösnera

Martin Pjentak
  15:00
„Každý měsíc dostávám 200 Kč kapesné, tak ti ho posílám. Díky, tvoje tábory a Rubikovka byly strašně fajn.“ Tak zní vzkaz jednoho z dárců v peněžní sbírce na pomoc vážně nemocnému Pavlu Rösnerovi z Kopřivnice na Novojičínsku, kterého většina místních zná pod přezdívkou Rezi. Dobře ilustruje, jakou odezvu vyvolaly zprávy o jeho zdravotním stavu mezi obyvateli města.

Stejně tak o tom vypovídá i rychlost, s jakou se podařilo vybrat peníze v rámci finanční sbírky na platformě Donio, které mají Rösnerovi zaplatit potřebnou léčbu v Německu. Částka 1,14 milionu korun byla pohromadě během dvou dnů.

Benefice v Kopřivnici

V Kopřivnici se koná benefiční happening pro Pavla „Rezimu“ Rösnera s názvem „Vraťme Páju do života“. Akce se uskuteční v pátek 19. června 2026 od 14:00 v sadu Dr. E. Beneše.

Když se dětem v Kopřivnici a okolí řekne přezdívka Rezi, většině z nich to automaticky vykouzlí úsměv na tváři. Její nositel Pavel Rösner po dvě desítky let rozdával radost i znalosti v místním Domě dětí a mládeže. Do města kdysi přinesl tehdy nový parkour, speedcubing (skládání rubikovy kostky na čas, pozn. red.) či nově závody dronů. Na tábory, které organizoval, se stály fronty.

Nyní je ale řadu měsíců upoután na lůžko, zdraví mu totiž zničila těžká borelióza, k níž se přidružily další problémy. K tomu, že nemoc zašla až tak daleko, přispěla i skutečnost, že lékaři si řadu let s jeho potížemi nevěděli rady. Když si nyní začal shánět peníze na léčbu v Německu, lidem z jeho okolí to neuniklo. A spojili se, aby Rezimu pomohli.

„Ty bakterie se živí kolagenem, takže ničí klouby nebo oči, tělo mám úplně zdevastované. Mám zničené zažívání, jsem rád, když ze střev nekrvácím.“

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