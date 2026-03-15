Student v Ostravě nedorazil domů z maturitního plesu, pátrá po něm policie

  11:47
Policisté hledají na Landeku osmnáctiletého studenta z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Pročesávají vrch Landek v Ostravě-Petřkovicích, kde stopy pohřešovaného osmnáctiletého Matěje Doležala z ostravské čtvrti Koblov zatím končí.

Policie pátrá po studentovi Matěji Doležalovi, který se nevrátil z maturitního plesu. | foto: Policie ČR/koláž iDNES.cz

Kamarádi ho naposledy viděli v sobotu kolem třetí ráno, když odjížděli z plesu v kulturním domě Akord v Zábřehu.

„Informaci o pohřešování mladíka jsme přijali v sobotu večer s odůvodněním, že o sobě nedal od brzkých ranních hodin nikomu vědět,“ informovala mluvčí krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Soňa Štětínská.

Policisté kontaktovali příbuzné, známé, prověřili, jestli není v některé z nemocnic. „Už v noci na neděli jsme pátrali na všech možných místech, kde by se mohl pohybovat. Nasazen byl i policejní vrtulník,“ řekla komisařka. „Na základě zjištěných informací pokračujeme v pátrání v okolí Landeku,“ uvedla v neděli dopoledne.

Právě kamarádka mladíka, která se zapojila i do pátrání v terénu, redakci iDNES.cz řekla, že Matěje viděla naposledy v sobotu kolem třetí ráno, když odjížděla z plesu gymnázia Hladnov pořádaném v kulturním době v Zábřehu. „Jela jsem s kamarády taxíkem domů. Matěj se k nám nevlezl, ale ani s námi jet nechtěl. Pak mi ještě volal ve čtvrt na čtyři, že jede Boltem,“ líčila dívka.

Kuriózní chyba pošty. Seniorka odešla z pobočky s penězi navíc, hledá ji policie

Byl prý podnapilý, ale držel se na nohou a normálně komunikoval. Domů nedojel. „Z faktury, která mu přišla do mejlu, vyplývá, že vystoupil ve 3:24 u Landek Parku,“ doplnila studentka.

Asi kolem půl páté ráno prý ještě napsal z telefonu několik zpráv. Své třídní skupině na Instagramu poslal pozdrav a přání k maturitě. Chodí do čtvrtého ročníku na obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách. „I mně napsal zprávu, že jsem fajn holka, a kamarádce, kterou měl hodně rád, poslal delší text,“ doplnila studentka. Poslední zprávu prý odeslal ve tři čtvrtě na pět.

Často prý chodil i v noci přes Landek domů do nedalekého Koblova. Právě v tomto teritoriu policisté mladíka hledají, pomáhají i jeho blízcí a kamarádi. Policie žádá o pomoc při pátrání i veřejnost. Matěj Doležal je 175 centimetrů vysoký, má dlouhé světlé vlasy, které nosí v copu. Na sobě měl tmavě-modrý oblek a černé boty.

Krajina na úpatí Beskyd se změnila, metrák trhaviny poslal k zemi věž dolu Staříč

Poslední vteřiny staříčské dominanty: stovky přihlížejících se sešly na...

Jedna z nejvýraznějších dominant pobeskydské krajiny, takzvaná skipová věž někdejšího dolu Staříč, ve středu navždy zmizela. Železobetonový gigant odstřelili minutu před 9. hodinou ráno. Výbuch...

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

VIDEO: Pálíme! Těžební věž se při pádu na okamžik zastavila, pak zmizela v prachu

Drony natočily pád věže v DIAMU

Pálíme! zavelel střelmistr a následovala ohlušující detonace. Exploze více než sto kilogramů trhaviny u země podsekla 75 metrů vysokou železobetonovou skipovou věž dolu ve Staříči na...

Velká svízel pro motoristy v Ostravě. Frekventovaný tah se na čtyři dny zcela uzavře

Velmi frekventovaná silnice v Ostravě se na čtyři dny uzavře úplně

Čtyři těžké dny čekají na konci týdne ostravskou dopravu. Kvůli nutnému zrání betonu při rekonstrukci mostu na Rudné ulici přes Místeckou přeruší Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na tomto extrémně...

Student v Ostravě nedorazil domů z maturitního plesu, pátrá po něm policie

Policie pátrá po studentovi Matěji Doležalovi, který se nevrátil z maturitního...

Policisté hledají na Landeku osmnáctiletého studenta z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Pročesávají vrch Landek v Ostravě-Petřkovicích, kde stopy pohřešovaného osmnáctiletého Matěje...

15. března 2026  11:47

Prakticky i extravagantně. Krnovskou vilu opanovala svatební móda, šaty mají i sto let

Ty nejstarší. Svatební módu mapuje výstava Svatba jako řemen od dob...

Nebyly bílé a nevěstu zahalovaly od hlavy až k patě. Více než sto let staré svatební šaty včetně snímku ženy, jež se v nich vdávala, mohou lidé obdivovat v krnovské Flemmichově vile. A s nimi na tři...

15. března 2026  7:08

Hradec - Baník 1:0, úspěšná odveta za vyřazení v poháru, rozhodl Mihálik

Jeden z tvrdých hlavičkových soubojů v utkání Hradec (černá) - Ostrava.

Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 26. ligovém kole ostravský Baník 1:0 a vrátili soupeři nedávné vyřazení z domácího poháru. O jedinou trefu se postaral v 61. minutě Mihálik.

14. března 2026  17:15

Ostravské stopy: Gestapáci tátu tloukli celé hodiny holemi, vzpomíná Opěla

Vladimír Opěla je významnou postavou filmového archivnictví. (9. března 2026)

Emeritní ředitel Národního filmového archivu v Praze Vladimír Opěla patří k žijícím legendám archivnictví. Jeho zásluhou se uchovaly tisíce kilometrů filmového pásu. Uznání si získal nejen na domácí...

14. března 2026  16:55

Druhý gól v prodloužení za sebou? Věřil jsem si, přiznal Kovařčík. A teď Hradec

Richard Nedomlel a Ondřej Kovařčík se radují z gólu Ocelářů.

Trpělivost, vytrvalost i sílu prokázali hokejoví Oceláři Třinec v předkole play off extraligy. Olomoučany sice vyřadili 3:0 na zápasy, ale pokaždé vyhráli jen o gól, dvakrát navíc v prodloužení... Ve...

14. března 2026  12:30

Orlici někdo provrtal broky, přesto vyvedla mladé. Teď Toničku zabila sokyně

Orlice Tonička zemřela po souboji s jinou samicí orla skalního, která ji chtěla...

Dvakrát už mohla být orlice Tonička mrtvá. Poprvé, když přišla na svět jako mladší mládě z páru, protože u orlů skalních je zvykem, že starší sourozenec zabije mladšího. Podruhé, když ji před...

14. března 2026  8:27

Čas bez rodiny mi nikdo nevrátí, štkal obžalovaný za novou zabijáckou drogu

Policisté zlikvidovali první laboratoř na výrobu drogy klefedronu

Deset, osm a šest let vězení uložil v pátek odpoledne Krajský soud v Ostravě třem obžalovaným z výroby syntetické a velmi nebezpečné drogy klefedron. Nejvyšší trest obdržel údajný šéf bandy. Když...

13. března 2026  17:27

Mladík vyhrožoval spolužákům vystřílením, vyvázl však bez trestu

Zbraň, kterou se zastřelil zrazený a zraněný odbojář Karel Pulec poté, co hodil...

Státní zástupce pozastavil trestní stíhání sedmnáctiletého studenta ostravské střední školy, který loni na jaře vyhrožoval svým spolužákům, že je vystřílí. Opavští kriminalisté ho obvinili z...

13. března 2026  15:35

Cizinec předložil falešný pas Antarktidy, místo znaku přilepil obrázek tučňáka

Cizinecká policie. (ilustrační foto)

Moravskoslezští cizinečtí policisté loni přistihli téměř dvě stě cizinců, kteří v České republice pobývali nelegálně. Téměř stovku cizinců úředníci vyhostili. Některé případy byly až kuriózní.

13. března 2026  13:20

Ostravici překlene nový most s chrliči ohně, demolice starého začne příští týden

Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po...

Most přes Ostravici v ulici Na Karolině nedaleko centra Ostravy nahradí do konce letošního roku zcela nový objekt, ze kterého bude při různých příležitostech sršet oheň. Demolice toho starého začne...

13. března 2026  10:44

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Boj o Ostravu začíná. Dohnal proti Verešovi, zvažující Macura a premiéra Motoristů

Střídání. Tomáše Macuru (vpravo) střídá na postu primátora Ostravy Jan Dohnal.

Jen zdánlivý politický klid nyní vládne v regionech. Strany i hnutí však hledají lídry, kteří jim v říjnových komunálních volbách zajistí kýžené cíle a funkce. Výjimkou není ani Ostrava, kde je nyní...

13. března 2026  6:15

