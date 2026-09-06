Řidič na Novojičínsku přejel opilého chodce a ujel. Pátrá po něm policie

Nehoda se stala okolo 23:30 na silnici třetí třídy mezi vesnicemi Kletné a Jestřabí. „Na základě dosud zjištěných informací měl řidič malého nákladního vozu jet po komunikaci a přejet muže, který na ní ležel. Následně měl z místa nehody odjet,“ uvedla mluvčí policie Nikol Bočková.
Při dechové zkoušce zraněný muž nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. „Kriminalisté činí kroky ke ztotožnění řidiče, přičemž v současné době probíhají výslechy osob důležitých pro trestní řízení,“ doplnila Bočková.
Podle mluvčího záchranné služby Lukáše Humpla měl muž poraněnou hlavu, hrudník a hůře dýchal. „Posádky proto zahájily kyslíkovou terapii, provedly potřebnou imobilizaci a nitrožilně podaly léky tlumící bolest. Leteckou cestou byl poté zraněný transportován na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice, kde byl předán ve stavu mimo přímé ohrožení života,“ řekl Humpl.
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