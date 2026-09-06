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Řidič na Novojičínsku přejel opilého chodce a ujel. Pátrá po něm policie

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  10:40
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policisté pátrají po řidiči, který v pátek v noci přejel na Novojičínsku podnapilého chodce. Od nehody ale ujel. Sedmačtyřicetiletý chodec byl letecky transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava (FNO).

Nehoda se stala okolo 23:30 na silnici třetí třídy mezi vesnicemi Kletné a Jestřabí. „Na základě dosud zjištěných informací měl řidič malého nákladního vozu jet po komunikaci a přejet muže, který na ní ležel. Následně měl z místa nehody odjet,“ uvedla mluvčí policie Nikol Bočková.

Při dechové zkoušce zraněný muž nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. „Kriminalisté činí kroky ke ztotožnění řidiče, přičemž v současné době probíhají výslechy osob důležitých pro trestní řízení,“ doplnila Bočková.

Podle mluvčího záchranné služby Lukáše Humpla měl muž poraněnou hlavu, hrudník a hůře dýchal. „Posádky proto zahájily kyslíkovou terapii, provedly potřebnou imobilizaci a nitrožilně podaly léky tlumící bolest. Leteckou cestou byl poté zraněný transportován na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice, kde byl předán ve stavu mimo přímé ohrožení života,“ řekl Humpl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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