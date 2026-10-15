Muž odešel z domova po druhé hodině ráno (kolem 2:30) a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu.
„Trpí demencí a má závažné poruchy paměti a orientace, policie proto žádá veřejnost o pomoc při pátrání,“ uvedla mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.
„Při odchodu nechal doma mobilní telefon i doklady. U sebe by měl mít pouze klíče a kartu pojištěnce. Policisté opakovaně kontrolovali nemocnice, nákupní centra a místa, kde se muž obvykle zdržoval, zatím však bez výsledku,“ uvedla.
Kriminalisté vyhodnocují také kamerové záznamy z možných míst v Ostravě. Zjistili, že muž v den odchodu z domova procházel podchodem v Ostravě-Hrabůvce. Odtud pochází jeho poslední aktuální fotografie.
Muž je vysoký přibližně 170 až 180 centimetrů, má krátké prošedivělé vlasy a modré oči. Může mít strniště. V době odchodu měl podle kamerových záznamů černé tepláky, tyrkysovou mikinu a červené boty značky Nike.
Policie žádá každého, kdo by mohl mít informace o pohřešovaném, aby se obrátil na bezplatnou linku 158 nebo na kteroukoli služebnu policie.