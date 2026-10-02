„V zalesněném prostoru nad Frýdkem-Místkem jsme ve čtvrtek našli tělo, jehož totožnost nebylo možné na místě zjistit. Dnes jsme se od odborníků dozvěděli, že se jedná o tělo ženy, která je pohřešovaná od 3. září letošního roku,“ informoval na brífinku krajský policejní prezident Tomáš Kužel.
„Stav těla a další získané informace svědčí o tom, že tělo tam bylo ode dne, kdy bylo vyhlášeno pátrání,“ doplnil krajský policejní ředitel.
Kriminalisté dále uvedli, že žena došla na uvedené místo pěšky a našly se u ní věci, tedy tři nože a svítilna, které si odnesla z domu.
Jak přesně zemřela, zatím policisté neuvedli. Je nařízena soudní pitva. „Na celé věci budeme dále pracovat, v současné době zkoumáme způsob úmrtí,“ dodal Kužel.
„Možnost cizího zavinění ale v této chvíli nemůžeme zcela vyloučit,“ podotkl šéf krajské kriminálky Martin Lichý s tím, že případný dopis na rozloučenou dosud nebyl nalezen.
Podle serveru tn.cz, který se odkazuje na informace od rodiny zemřelé, žena spáchala sebevraždu.
Přesnou příčinu smrti objasní až další vyšetřování. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o relativně teplé období a tělo tam leželo měsíc, se nyní nedalo zjistit více,“ objasnil Kužel. Potvrdil, že byla nařízena soudní pitva.
K místu nálezu těla postupně kriminalisty dovedlo zkoumání asi dvou tisíc hodin kamerových záznamů, na jejichž základě se pomalu rýsovala lokalita, kam žena mohla jít. „Na nalezení těla se významně podílel i policejní pes vycvičený na vyhledávání mrtvol,“ sdělil Lichý.
Tělo bylo v hustém porostu
Na dotaz reportéra iDNES.cz, jestli na místě nálezu policisté už dříve pátrali, odvětil kriminalista Lichý, že monitoring lokality už při jednom z předchozích osmnácti plošných pátrání prováděla letecká služba, avšak kvůli hustému porostu tehdy nebylo možné tělo nalézt.
Policisté zkoumali rovněž výpočetní a komunikační techniku, prověřovali sociální sítě pohřešované. Využívali drony, kynology, potápěče. Na pátrání pracovalo přes 60 kriminalistů, ženu hledali i policisté v zemích schengenského prostoru.
Policisté v uplynulých týdnech prohledávali nejen bydliště a jeho okolí, ale i místa, kde rodina trávila volný čas. Pátrali v parcích, lesích, vodních tocích, prověřovali horské chaty a chalupy, nemovitosti rodiny, zdravotnická, ubytovací a azylová zařízení nebo třeba kanalizační a teplovodní sítě.
Žena měla psychické problémy
Matka dvou dětí zmizela v noci z 2. září, kdy měla narozeniny, na 3. září. Ráno měla odjet do práce, tam však nedorazila. Její zmizení oznámil 3. září před 9. hodinou na tísňovou linku její manžel, který uvedl, že odešla ze svého bydliště.
Policie na předchozí tiskové konferenci uvedla, že žena měla psychické problémy a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Z domácnosti zmizely tři nože a svítilna na jízdní kolo s baterií. Naopak peněženka s doklady zůstala doma, stejně tak i mobilní telefon.
„Volala o pomoc, ale bohužel ne dost důrazně, řešila to spíše sama se sebou,“ poznamenal k psychickému stavu ženy kriminalista Lichý. Policisté na další dotazy médií sdělili, že nevědí o tom, že by byla žena některým odborníkem odmítnuta.
Krajští šéfové kriminálky již dříve sdělili, že pracují se čtyřmi verzemi, a to že odešla dobrovolně s úmyslem začít nový život nebo odešla dobrovolně s úmyslem sebepoškození, stala se obětí neúmyslného trestného činu, třeba dopravní nehody nebo nešťastné náhody, případně se stala se obětí úmyslného trestného činu.