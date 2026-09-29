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Matku dvou dětí z Frýdku-Místku hledají už měsíc, policie sdělí nové informace

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  8:04
Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. | foto: Policie ČR

Ilustrační fotografie polobotek, ve kterých odešla Jana Šerjeníková z...
Ilustrační fotografie batohu, se kterým odešla Jana Šerjeníková z Frýdku-Místku...
Ilustrační fotografie polobotek, ve kterých odešla Jana Šerjeníková z...
Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...
7 fotografií
Policie dnes dopoledne pořádá tiskovou konferenci k případu pohřešované osmatřicetileté Jany Šerjeníkové z Frýdku-Místku. Vedení krajské kriminálky sdělí informace o dosavadním průběhu pátrání i nových zjištěních. Asistentka Krajského soudu v Ostravě a matka dvou dětí zmizela na začátku září.

„Informace poskytne náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Moravskoslezského kraje Martin Lichý, vedoucí odboru obecné kriminality Jan Syslo a ředitel Územního odboru Frýdek-Místek Marek Dvořák,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září.
Ilustrační fotografie polobotek, ve kterých odešla Jana Šerjeníková z Frýdku-Místku neznámo kam. (15. září 2026)
Ilustrační fotografie batohu, se kterým odešla Jana Šerjeníková z Frýdku-Místku neznámo kam. (15. září 2026)
Ilustrační fotografie polobotek, ve kterých odešla Jana Šerjeníková z Frýdku-Místku neznámo kam. (15. září 2026)
7 fotografií

Šerjeníková je pohřešovaná od časných ranních hodin čtvrtku 3. září, případně zmizela už pozdě v noci ve středu 2. září, kdy měla narozeniny. Doma nechala dvě děti. Žena odešla bez dokladů a mobilního telefonu.

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Policie už pátrání rozšířila na celý schengenský prostor. Zveřejnila, co zřejmě měla žena na sobě a připojila fotografie obuvi a batohu.

„Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty na tkaničky a šedý batoh,“ uvedla tehdy Michalíková.

Téměř dva týdny pátrání. Policie zveřejnila, v čem hledaná matka dvou dětí odešla

Policisté vyslechli mnoho ženiných příbuzných, známých a spolupracovníků, prohledali i její kancelář asistentky na Krajském soudu v Ostravě. Rovněž prověřili poznatky lidí, které však k nalezení hledané nevedly.

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