Matku dvou dětí z Frýdku-Místku hledají už měsíc, policie sdělí nové informace

„Informace poskytne náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Moravskoslezského kraje Martin Lichý, vedoucí odboru obecné kriminality Jan Syslo a ředitel Územního odboru Frýdek-Místek Marek Dvořák,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Šerjeníková je pohřešovaná od časných ranních hodin čtvrtku 3. září, případně zmizela už pozdě v noci ve středu 2. září, kdy měla narozeniny. Doma nechala dvě děti. Žena odešla bez dokladů a mobilního telefonu.
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Policie už pátrání rozšířila na celý schengenský prostor. Zveřejnila, co zřejmě měla žena na sobě a připojila fotografie obuvi a batohu.
„Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty na tkaničky a šedý batoh,“ uvedla tehdy Michalíková.
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Policisté vyslechli mnoho ženiných příbuzných, známých a spolupracovníků, prohledali i její kancelář asistentky na Krajském soudu v Ostravě. Rovněž prověřili poznatky lidí, které však k nalezení hledané nevedly.