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Nález těla u skládky ve Frýdku-Místku. Policie zjišťuje, zda jde o pohřešovanou ženu

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  10:48aktualizováno  11:02
Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. | foto: Policie ČR

Kamerový záznam Jany Šerjeníkové ještě před jejím zmizením. (29. září 2026)
Policisté v pátek prohledávali les u skládky ve Frýdku-Místku. (2. 10. 2026)
Frýdecký les, kde podle dosud oficiálně nepotrvených informací policisté našli...
O případu informuje náměstek ředitele pro službu kriminální policie a...
15 fotografií
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku je možná u konce. Podle neoficiálních informací našla policie tělo v rozkladu v lese u skládky. Policie totožnost zatím nepotvrdila, dnes by však měla k případu zveřejnit nové informace.

„Policie včera byla dlouho u skládky ve Frýdku-Místku, prý tam našli tělo v rozkladu. Nejspíše paní, co tak dlouho hledají,“ uvedl jeden ze zdrojů redakce iDNES.cz. Podle zatím neoficiálních informací se nyní čeká na rozbor DNA a potvrzení totožnosti.

Policejní mluvčí Eva Michalíková sdělila, že nyní nemá k pátrání po pohřešované žádné nové informace. Nepřímo však potvrdila nález těla, byť bez dalších podrobností. „Totožnost dosud nebyla potvrzena, to je vše, co nyní lze sdělit,“ konstatovala.

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září.
Kamerový záznam Jany Šerjeníkové ještě před jejím zmizením. (29. září 2026)
Policisté v pátek prohledávali les u skládky ve Frýdku-Místku. (2. 10. 2026)
Frýdecký les, kde podle dosud oficiálně nepotrvených informací policisté našli tělo v rozkladu. (2. 10. 2026)
15 fotografií

Matka dvou dětí zmizela v noci z 2. září, kdy měla narozeniny, na 3. září. Ráno měla odjet na Krajský soud v Ostravě. kde pracovala jako asistentka soudce na obchodním úseku. Tam však nedorazila.

Policie tento týden v úterý na tiskové konferenci uvedla, že žena měla psychické problémy a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Z domácnosti zmizely tři nože a svítilna na jízdní kolo s baterií. Naopak peněženka s doklady zůstala doma, stejně tak i mobilní telefon.

Krajští šéfové kriminálky také sdělili, že pracují se čtyřmi verzemi, a to že Šerjeníková odešla dobrovolně s úmyslem začít nový život nebo odešla dobrovolně s úmyslem sebepoškození, stala se obětí neúmyslného trestného činu, třeba dopravní nehody nebo nešťastné náhody, případně se stala se obětí úmyslného trestného činu.

Místo nálezu by nejspíše nasvědčovalo poslední verzi. Podle dostupných informací však zatím nebyl nikdo zadržen ani obviněn.

29. září 2026

KRIMI

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