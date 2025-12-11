Nehoda se stala po páté hodině ranní na 44. kilometru ve směru do Ostravy. Národní dopravní informační centrum uvedlo, že jedno z havarovaných vozidel blokuje i provoz ve směru na Frýdek-Místek.
Hromadná nehoda na D56 u Ostravy. Srazila se tam tři osobní auta a náklaďák
V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní
Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...
Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení
Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...
ZANIKLÉ TRATĚ: Kraken byl poslední. Po bartošovické vlečce projely stovky vozů
Devadesátý osmý díl seriálu Zaniklé tratě nás opět zavede do Studénky. Tentokrát se vydáme po stopách unikátní vlečky, po které projely stovky motorových vozů nebo elektrických souprav. Jako jediná u...
Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově
Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...
Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily
Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...
Karvinští házenkáři vyhráli v Brně díky gólu čtyři sekundy před koncem
Házenkáři mistrovského Baníku Karviná ve 14. kole extraligy vyhráli 30:29 v Brně a stále vedou tabulku o dva body před Plzní. Západočeši doma rozstříleli 41:27 Kopřivnici.
Když ji našli ve stodole, byl to šrot. Teď ze stoleté lokomobily udělali studenti skvost
V Národním zemědělském muzeu (NZM) v Ostravě je nově vystavená 113 let stará francouzská parní lokomobila značky Brouhot & Cie. Kombinace kotle a parního stroje, která je předchůdcem dnešních...
Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí
Vánoční trhy v Ostravě začaly v sobotu 22. listopadu a potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítil v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartoval na zdejší...
Věděli jen, že je poblíž mostu u Odry. Policisté zachránili dívku před sebevraždou
Telefonát dívky, která hrozila sebevraždou, zaměstnal na začátku týdne ostravské policisty. Přestože neuvedla přesné místo, kde se nachází, hlídka ji dokázala včas najít a zachránit. I tak se před...
Slovenská parta z Třince na olympiádě? Myšlenky máme, ale hry jsou daleko, hlásí
Zatímco vítkovickým hokejistům v nynější extraligové pauze kvůli reprezentačním povinnostem nechybí nikdo, třinečtí Oceláři se musejí obejít hned bez šesti hráčů povolaných do národních celků Česka a...
Zemřel kastelán a historik Eduard Valeš, zasloužil se o obnovu zámku v Bílovci
O výraznou osobnost přišlo tento týden město Bílovec na Novojičínsku. V pondělí zemřel kastelán místního zámku, kronikář a znalec místní historie Eduard Valeš, který hrál významnou roli při obnově...
Žádanému Krčíkovi věští posun. Taková je u hráčů v Karviné motivace, ví kouč Jarolím
Emmanuel Ayosi, Sahmkou Camara, Samuel Šigut a především Dávid Krčík. To jsou fotbalisté MFK Karviná, kteří na sebe výrazně upozornili během podzimní části první ligy. Kdo z nich by během zimy mohl...
Věž cvilínského poutního kostela ukrývala listiny, fotografie i mince
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a kterou...
Na Ostravsku očekávají obtíže při stavbě železnice, provázely už přípravu
Obyvatelé Vratimova na Ostravsku se už pomalu připravují na minimálně dvouleté peripetie spojené s plánovanou stavbou železničního spojení mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. To se sice chystá dlouhé...
Tělo uškrcené cizinky leželo v potoce, vrah ženu vylákal na vrácení dluhu
Vraždu mezi Ukrajinci objasnili moravskoslezští kriminalisté. Třiatřicetiletý muž vylákal o jedenáct let mladší krajanku na to, že jí vrátí dluh z předchozího zaměstnání. Jenže místo toho mladou ženu...
Technologie pro autonomní řízení z Ostravy. Univerzitní výzkum přerostl v byznys
Tři roky po svém založení sbírá spin-off ostravské Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Autinno první výrazné úspěchy. Univerzitní firma získala ve Velké Británii prestižní...
OBRAZEM: Bývalá hornická kolonie skomírá. Jak se bojovalo o Bedřišku
Dlouho nikým příliš nepovšimnutá, poté často a kriticky zmiňovaná a nyní navzdory protestům i boji nejspíše blíže svému konci. To je příběh bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě. Projděte se...