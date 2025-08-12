Neobvyklý parkovací dům. V podzemí budou auta, na střeše moderní sportoviště

Petra Sasínová
  15:18
Nový trend využití ploch ve městech na stále více nedostatková místa pro auta a zároveň zachování jejich kvality pro jiné účely se podařilo prosadit radním ostravského obvodu Poruba. Na místě školního hřiště vedle Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v ulici Gustava Klimenta má podle jejich záměru do dvou let vzniknout parkoviště s moderním sportovištěm na střeše.
Nápad vybudovat u gymnázia parkoviště a zároveň sportoviště vyplynul z terénních dispozic lokality. Projekt vytvořila na zakázku obvodu ostravská projekční a inženýrská společnost Chválek.

Zástupci města Ostravy, kteří projekt podpořili, vyhlásili výběrové řízení a teď vybírají vhodného zhotovitele stavby.

„Náklady na výstavbu parkovacího domu by se už měly pohybovat přes sto šedesát milionů korun,“ sdělila mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. Projekt vytvořila na zakázku obvodu ostravská projekční a inženýrská společnost Chválek

Nápad vybudovat u gymnázia parkoviště a zároveň sportoviště vyplynul z terénních dispozic lokality. Na možné využití tamní terénní vlny upozornila strategická urbanistická studie prostoru I. porubského stavebního obvodu v roce 2017.

„Stávající terén nám umožňuje zapustit nové parkoviště do svahu. To je ideální stav. Uskutečnění myšlenky je ale nákladné a složité. Proto jsme velice rádi, že nám pomáhá město i krajský úřad,“ uvedla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Zatímco ostravská radnice financuje stavbu samotného parkoviště, vybudování sportoviště zaplatí hejtmanství.

„Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Porubě, které kraj zřizuje, patří ke špičkovým školám v regionu. I z toho důvodu jsme se rozhodli, že po dokončení stavby investujeme do sportoviště na střeše,“ potvrdil moravskoslezský hejtman Josef Bělica.

Dodal, že tato stavba pozvedne atraktivitu lokality, kde je dlouhodobě velký nedostatek parkovacích míst. „Hřiště by pak mělo sloužit rovněž veřejnosti,“ doplnil hejtman.

Fakultní nemocnice Ostrava staví parkovací dům, opravila i heliport

Stavební dělníci využijí svah jen k částečnému zapuštění stavby. „Vjezd do objektu bude úrovňový z ulice Budovatelská, kde bude situováno průčelí budovy a budou tam upravena také stávající parkovací stání,“ popsal primátor Ostravy Jan Dohnal. Dodal, že povrch hřiště bude tartanový.

Město podpoří částkou okolo padesáti milionů korun i výstavbu dalšího parkovacího domu v Porubě. Před tamní fakultní nemocnicí vznikne objekt pro více než pět stovek automobilů.

