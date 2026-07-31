Opava hledá, kde parkovat. Míst se nedostává, pomoci mají i jednosměrky

„Ve vybraných ulicích upravíme dopravní režim tak, aby bylo možné vytvořit nová parkovací stání. Některé komunikace budou nově jednosměrné, na dalších, již jednosměrných, doplníme parkovací pruhy,“ informoval o změnách, jež platí od prvního srpnového dne, Martin Kůs z tiskového oddělení opavské radnice.
Úpravy se týkají ulic Matiční, Beethovenovy, Sadů Svobody, Masarykovy třídy a Masařské a přinesou čtyřicet parkovacích míst (podrobněji zde).
„Parkování v centru je jedním z témat, která obyvatelé řeší dlouhodobě. Hledali jsme řešení, jak bez rozsáhlých stavebních zásahů získat další parkovací kapacity. Úpravy organizace provozu nám to umožní,“ objasnil opavský radní pro dopravu Petr Popadinec.
Dobrou zprávou je, že parkování v celé lokalitě jezera je a bude i nadále bezplatné.
Martin KůsMagistrát Opava
Dalších zhruba sedmdesát míst pak pomohou vytvořit stavební úpravy vybraných lokalit. S tím se však počítá až v dalších etapách.
Už v létě se také mění pravidla placení za parkování v centrální části Opavy. Dosud se tam platí za jednotlivá parkoviště, nově si řidiči zaplatí stání v celé centrální oblasti a mohou parkoviště střídat.
„Pokud budou během zaplacené doby potřebovat přejet na jiné parkoviště v centru, nebude už nutné řešit nový parkovací lístek,“ upřesnil Popadinec s tím, že v parkovacím automatu již nebudou jednotlivé ulice, na nichž se stání nacházejí, ale celá oblast, jež nese označení 1.
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Místo kotoučů automat. Opava mění systém parkování v centru
U zimního stadionu Opava zároveň zavádí nepřetržitě zpoplatněné parkování. U Městského domu kultury Petra Bezruče bude nově platit smíšený režim - parkování pro rezidenty, nebo pro ostatní za úplatu.
Tendr na zhotovitele pak Opava v nejbližších dnech vypíše pro vznik parkoviště s dvanácti místy u Stříbrného jezera.
„Stání vzniknou z betonové zatravňovací dlažby umožňující vsakování dešťové vody, asfaltový povrch bude tvořit pouze jednosměrný jízdní pruh. Dobrou zprávou je, že parkování v celé lokalitě jezera je a bude i nadále bezplatné,“ dodal Kůs.
Míst podstatně méně než zájemců
Opava parkování řeší dlouhodobě - z ulic postupně vytlačuje bezplatné stání, zavádí placená parkoviště a vyhrazuje místa rezidentům. Stále se ale potýká s nedostatkem míst.
Nejnapjatější je situace v takzvané oblasti 3 - jihozápadní části města ohraničené ulicemi Olomoucká, Purkyňova, Otická a Palackého, jejíž součástí je i sídliště. Míst je tam podstatně méně než zájemců o ně. Už v květnu i tam město na vybraných místech měnilo systém stání.
V Kateřinkách a v Kylešovicích, kde rovněž chybějí místa, se počítá i s výstavbou parkovacích domů.