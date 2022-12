Řidiči pod Lysou horou parkují v zákazu stání, už padly stovky pokut

Zóna platí prakticky v celé oblasti okolo Sepetného potoka, od mostu přes řeku Ostravici až po stejnojmenný hotel a protilehlý Wellness hotel Sluníčko. A přestože je zde značka umístěná už prakticky rok a půl, mnozí řidiči ji ještě podle všeho „nezaregistrovali“. A tak se může stát, že zde na kraji cesty zaparkují, klidně odejdou na několikahodinový výlet na Lysou horu a při návratu na ně čeká pokuta frýdlantských strážníků.

Ti totiž plynulost provozu na Ostravici od července letošního roku zajišťují. „Dá se říct, že se jedná o závažný problém jak v zimních měsících, kdy zaparkované vozy komplikují zimní údržbu v oblasti, tak v létě, kdy automobily blokují průjezd místní autobusové linky,“ vysvětlil David Richter, velitel Městské policie Frýdlant nad Ostravicí.

Tabule označující začátek zóny zákazu stání v údolí Sepetného potoka, umístěná pár metrů za mostem přes Ostravici, se může zdát nepřehlédnutelná, podle oslovených řidičů tomu ale tak není.

„Vůbec nemám tušení, že by tam něco takového bylo, a to tady jezdím každou neděli už dlouhé roky,“ odmítl jeden z oslovených řidičů možnost, že by parkoval v zakázané zóně.

Podobně reagovali i další majitelé vozů stojících na příjezdové cestě vedoucí například k hotelům Sepetná nebo Sluníčko. A výjimkou není ani odstavná plocha zhruba v polovině cesty. Část z ní sice v posledních měsících oddělují od silnice velké balvany, projet kolem nich a zaparkovat se ale stále dá.

„Ani zde nelze parkovat, i na tento záliv se vztahuje značka se zónovým omezením,“ upozornil na omezení velitel frýdlantských strážníků.

Za pět měsíců 300 přestupků

Hlavním problémem předtím, než napadne sníh, je pak podle starostky Ostravice Pavlíny Stankayové fakt, že automobily zaparkované na úzké horské cestě blokují průjezd místního TuBusu. Tak se nazývá autobusová linka, která byla zřízena, aby mimo jiné nahradila loni zrušené parkoviště u lanového centra. Právě to bylo častým výchozím místem pro výstupy na Lysou horu.

„Kvůli parkujícím automobilům byl průjezd často obtížný. Statistiky zásahů ale neznám, ty mají k dispozici frýdlantští strážníci,“ konstatovala starostka.

„Od začátku července jsme do Ostravice vyjížděli k dvaadvaceti oznámením, v této oblasti jsme řešili přes 294 přestupků,“ konstatoval David Richter. „Výše pokuty je dle zákona stanovena do dvou tisíc korun, na místě byly uloženy pokuty za více než 64 tisíc korun, 165 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu.“

Možným řešením by mohlo být další zvýraznění značky, označující začátek zóny zákazu stání u mostu přes Ostravici. „Označení zóny odpovídá vyhlášce, není na něm potřeba nic měnit, dokážu si představit, že by značka byla zvýrazněna například reflexními prvky, to by se ale mohlo stát jen po dohodě s obcí,“ doplnil velitel strážníků.

Podobná situace byla před časem i ve frýdlantské části Paseky. Tady často parkovali zase turisté mířící na Ondřejník.

„Je to místo, kde turisté ponechávají svá vozidla buď tam, kde je to dopravním značením zakázáno, nebo na trávě, což je zase v rozporu s naší obecně závaznou vyhláškou,“ vysvětlil David Richter. „V tuto chvíli ale můžeme říci, že se problém v lokalitě pod Ondřejníkem částečně vyřešil, neboť pomohla osvěta ohledně možnosti parkování zdarma u vlakového nádraží i změna dopravního značení v ulici Ondřejnická.“