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Divoké parkování v Beskydech. Přestupků ubylo, nesmí však začít růst houby

Martin Pjentak
  12:13

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Automobily často v Beskydech parkují v zákazech stání a někdy i zastavení. | foto: Obecní úřad Ostravice

Parkování turistů v Beskydech se po letech intenzivních kontrol policistů, lesníků a ochránců přírody výrazně zlepšilo. Počet přestupků v nejvíce kritických lokalitách klesl ze stovek na desítky. Přestože řidiči začali více respektovat zákazy vjezdů na lesní cesty a manipulační plochy, situace se stále dramaticky zhoršuje během houbařské sezony a velkých sportovních akcí.

Správa CHKO Beskydy proto upozorňuje, že v dohledu nesmí polevit, jinak se chaos do hor okamžitě vrátí.

Za zlepšení je zodpovědná dlouholetá kampaň, kdy policisté, lesníci a ochránci přírody dohlíželi na dodržování zákazů vjezdů nebo na nevhodné odstavování aut.

Zátah policie na řidiče, kteří neoprávněné vjíždějí na lesní cesty v Beskydech.

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Obdobím, kdy jsou řidiči jak utržení z řetězů, ale nadále zůstává houbařská sezona.

Beskydy patří mezi nejoblíbenější turistické destinace v kraji. Nejen pro dlouhodobé návštěvníky, ale i pro ty jednodenní. A pro mnoho z nich bývá nejjednodušší zajet si k cíli svého výletu co nejblíže autem. Proto někdy množství aut zaparkovaných v podbeskydských obcích připomínalo spíše velká města než vesnice v srdci přírody.

Někteří řidiči neváhali nechat svá auta navzdory zákazu vjezdu na lesních cestách či místech určených pro nakládání vytěženého dřeva. Nekázeň uťaly až pravidelné kontroly a pokuty. Cesta ke kýženému výsledku ale trvala řadu let.

„Situace je čím dál lepší, máme z toho velkou radost. Terénní kontroly nejproblematičtějších míst, kde auta stávala pravidelně, ukázaly, že se řidiči polepšili. Ale bez pravidelného dohledu a kontrol nad řidiči, na nichž se podílí i dobrovolní strážci přírody, bychom toho těžko dosáhli,“ uvedla Kateřina Dobešová ze Správy CHKO Beskydy.

Hlídají už osmý rok

Připomněla, že systematický dohled nad parkováním v oblasti trvá zhruba osm let. „První roky ty výsledky ještě moc znát nebyly, ale s odstupem času je ten rozdíl jasně vidět,“ podotkla.

„Určitě to dnes s parkováním vypadá lépe než před několika lety. Ale bez intenzivních kontrol těch nejproblémovějších lokalit by se to určitě nepodařilo,“ řekl také Pavel Kuběna, starosta obce Malenovice, která je jedním z výchozích míst pro výšlap na Lysou horu.

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Zlepšení vnímají i lesníci. „V nejfrekventovanějších lokalitách – lesní cesta Slezská na Bílý Kříž, lokalita Jamník-Armaturka-Gruň, lokalita Sepetný z Ostravice na Lysou horu a okolí Satiny v Malenovicích – se asi před deseti lety řešily stovky přestupků, dnes evidujeme přestupky v řádech desítek,“ sdělila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Tady ne!

Už před řadou let označili lesníci všechny své zpevněné cesty zákazovými značkami a zřídili spolu s Policií ČR a CHKO Beskydy dohledovou službu. U řady problematických lokalit, kterými jsou například skládky dřeva nebo manipulační prostory, se objevily také bannery s nápisem: „Chcete zaparkovat legálně? Tady, prosím, NE!“

Pravidelnými kontrolami přispěli ke zlepšení také policisté. „V rámci běžného výkonu služby, ale i cílených akcí, se kromě dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v horských oblastech zaměřují zejména na porušování zákazových značek vjezdu do míst CHKO Beskydy a zastavení v zónách, kde je parkování zakázáno,“ řekla policejní mluvčí Eva Michalíková. „Nejčastějšími prohřešky jsou porušení dopravního značení zákaz zastavení a zákaz vjezdu.“

Přes zlepšení situace zůstávají v průběhu roku dny, kdy se problém vrací do starých kolejí. „Pravidelnou výjimkou zůstává houbařská sezona, kdy to vypadá, jako by všechna pravidla přestala platit,“ posteskla si Dobešová.

„U nás v Malenovicích se parkování zhoršuje, když se koná nějaká velká sportovní akce nebo když je příznivé počasí, ať už v létě, nebo v zimě,“ doplnil Kuběna s tím, že kontroly budou pokračovat i nadále. „Pokud bychom polevili, situace se opět zhorší,“ nastínil. „Ta práce musí pokračovat pořád, protože dokážete si představit, jak by to dopadlo, kdyby dohled přestal,“ uvedla také Kateřina Dobešová.

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