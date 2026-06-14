Další zámecké papírové figury v životní velikosti, které vlastnoručně několik let vyráběl kastelán zámku v Linhartovech Jaroslav Hrubý, tvoří originální galerie ve školách či baví děti ve stacionářích. Sbírka zapsaná i v české knize rekordů se rozletěla po celém kraji.
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„Všechno je pryč. Rozdáno do škol, do školek, do výstavních objektů. Jen Maxipes Fík zůstal. Zájem o něj byl, ale když pak všichni viděli, jak je velký, nenašli pro něj prostor,“ popsal výtvarník a někdejší kastelán linhartovského zámku Jaroslav Hrubý.
Ten figuríny vytvořil metodou kašírování, tedy lepením dalších a dalších vrstev papíru. Sochy vyráběl z novin i volebních lístků a propracoval do všech detailů včetně očí, vlasů, vousů a rysů obličeje.
Originální zámecká sbírka Papírový svět hraběte Sedlnického čítala více než stovku figur. Kastelán pro děti tvořil i pohádkové postavy.
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„Na rychtě je necelá dvacítka soch. Objekt oživily, máme velký ohlas od dětí a přijíždějí i lidé, kteří vznik sbírky sledovali už v Linhartovech,“ popsal starosta Úvalna Radek Šimek. Rychtu zdobí dvořané Sedlnického světa.
Ti, ale také rostliny a papírová zvířata v životní velikosti oživili i chodby základní školy v Třemešné. „Sochy nám vytvořily krásnou galerii,“ komentovala ředitelka školy Jana Brodová.
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Sochy zdobí i školy v Branticích či Městě Albrechticích nebo dělají radost klientům denního stacionáře Benjamín v Krnově.
Zámek sbírka opustila spolu s kastelánem. Letos je linhartovské panské sídlo zavřené, uvnitř jej dělníci rekonstruují a otevřít by pak mělo novou expozicí.