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Rekordní sbírka papírových soch se „rozlétla“ po kraji, lidé je najdou třeba na rychtě

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  6:25
Voják s mečem hlídá vstup do sklepení, šlechtický pár láká do zrcadlového bludiště, ženich a nevěsta zdobí obřadní síň, další postavy panstva oživují i zbytek přes tři sta let staré budovy. Na rychtu v Úvalně se přesunula část unikátní sbírky papírových soch z linhartovského zámku.
Papírové sochy z rekordní sbírky někdejšího kastelána zámku Linhartovy...

Papírové sochy z rekordní sbírky někdejšího kastelána zámku Linhartovy Jaroslava Hrubého zdobí rychtu v Úvalně. | foto: obec Úvalno

Papírové sochy z rekordní sbírky někdejšího kastelána zámku Linhartovy...
Papírové sochy z rekordní sbírky někdejšího kastelána zámku Linhartovy...
Papírové sochy z rekordní sbírky někdejšího kastelána zámku Linhartovy...
Více než stovka originálních papírových figurín návštěvníkům přibližuje, jak...
11 fotografií

Další zámecké papírové figury v životní velikosti, které vlastnoručně několik let vyráběl kastelán zámku v Linhartovech Jaroslav Hrubý, tvoří originální galerie ve školách či baví děti ve stacionářích. Sbírka zapsaná i v české knize rekordů se rozletěla po celém kraji.

Papírový svět ze zámku je v knize rekordů. Ukazuje, jak žila šlechta

„Všechno je pryč. Rozdáno do škol, do školek, do výstavních objektů. Jen Maxipes Fík zůstal. Zájem o něj byl, ale když pak všichni viděli, jak je velký, nenašli pro něj prostor,“ popsal výtvarník a někdejší kastelán linhartovského zámku Jaroslav Hrubý.

Papírové sochy z rekordní sbírky někdejšího kastelána zámku Linhartovy Jaroslava Hrubého zdobí rychtu v Úvalně.

Fotogalerie

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Ten figuríny vytvořil metodou kašírování, tedy lepením dalších a dalších vrstev papíru. Sochy vyráběl z novin i volebních lístků a propracoval do všech detailů včetně očí, vlasů, vousů a rysů obličeje.

Originální zámecká sbírka Papírový svět hraběte Sedlnického čítala více než stovku figur. Kastelán pro děti tvořil i pohádkové postavy.

VIDEO: Zrcadlové bludiště a dveřní labyrint. V rychtě v Úvalně se dá ztratit

„Na rychtě je necelá dvacítka soch. Objekt oživily, máme velký ohlas od dětí a přijíždějí i lidé, kteří vznik sbírky sledovali už v Linhartovech,“ popsal starosta Úvalna Radek Šimek. Rychtu zdobí dvořané Sedlnického světa.

Ti, ale také rostliny a papírová zvířata v životní velikosti oživili i chodby základní školy v Třemešné. „Sochy nám vytvořily krásnou galerii,“ komentovala ředitelka školy Jana Brodová.

Karla IV. jste znal osobně, že, měl jasno kluk. Děti mi budou chybět, říká kastelán

Sochy zdobí i školy v Branticích či Městě Albrechticích nebo dělají radost klientům denního stacionáře Benjamín v Krnově.

Zámek sbírka opustila spolu s kastelánem. Letos je linhartovské panské sídlo zavřené, uvnitř jej dělníci rekonstruují a otevřít by pak mělo novou expozicí.

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