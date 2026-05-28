Památkáři zmenší chráněnou zónu v Karviné, aby uvolnili cestu průmyslovému parku

Darek Štalmach
  9:01
Budoucnost staré Karviné visí na dohodě mezi městem a památkáři, kteří nově připravují zmenšenou variantu památkové zóny v okolí šachty Barbora. Tento kompromis má ochránit historicky cenná místa, jako je Šikmý kostel, a zároveň uvolnit cestu pro stavbu obří zóny Panattoni Smart Park, jejíž budování chce investor zahájit do konce roku 2026.
Národní památkový ústav Ostrava v roce 2025 zpracoval pro Ministerstvo kultury analýzu pro vyhlášení památkové zóny podaný spolkem Stará Karviná. NPÚ vyhlášení zóny doporučil, protože území zaniklé Karviné bylo klasifikováno jako jedinečná posttěžební krajina.

Spory nejen o to, jak by měla vypadat průmyslová zóna Panattoni Smart Park, ale i další prostory někdejšího centra staré Karviné trvají.

Památkáři se zatím se zástupci karvinského magistrátu shodli alespoň na tom, že připraví novou variantu možného rozsahu památkové ochrany.

Ta se má týkat rozsáhlého území od současného Šikmého kostela přes území někdejších šachet Barbora a Gabriela až po již neexistující zámek Solca. A dotýká se i chystané průmyslové zóny Panattoni Smart Park Karviná, pro jejíž vznik může být postoj památkářů stále problémem.

Podle památkářů území vykazuje „jedinečnou koncentraci krajinných, industriálních, reliktně urbanistických, paměťových i archeologických hodnot, které byly doporučeny k ochraně formou památkové zóny“.

Proto byla navržena hranice památkové zóny, která by měla tyto hodnoty chránit. Původní ochrana měla zasahovat i část území plánovaného Panattoni Smart Parku.

„Národní památkový ústav byl vyzván ke zpracování variantního řešení rozsahu možné památkové ochrany,“ vysvětlila Martina Lehnertová z NPÚ.

„To bude předloženo Ministerstvu kultury a dále projednáváno. Doporučeno bylo zohlednit v posuzovaném území územně plánovací dokumentací schválenou průmyslovou zónu a pozornost soustředit na okolí šikmého kostela sv. Petra z Alkantary a další lokality směrem k dolu Gabriela a bývalému zámeckému areálu v Solci,“ dodala.

Podle karvinského magistrátu se zúčastněné strany dohodly, že se chráněné území zmenší. „Jednání přineslo důležitý posun, všechny strany se shodly na přípravě nové, redukované varianty návrhu památkové zóny,“ konstatovala Monika Danková, mluvčí karvinského magistrátu.

„Karviná prochází významnou proměnou a naším cílem je najít takové řešení, které bude respektovat historický význam této lokality a zároveň umožní další rozvoj území,“ doplnil karvinský primátor Jan Wolf.

„Nejde o prázdný prostor po těžbě“

Spor o podobu území se táhne už delší dobu. Výrazně se projevil také při posuzování vlivů plánované průmyslové zóny na životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí loni v prosinci rozhodlo, že záměr Panattoni Smart Park Karviná, verze srpen 2025, nemusí projít plným procesem EIA.

Památkáři ale v řízení upozorňovali, že Karviná-Doly nejsou prázdným prostorem po těžbě, ale „živou krajinou s pamětí“.

Podle jejich vyjádření by plošná logistická výstavba v navržené podobě znamenala zánik čitelnosti původní městské struktury, narušení krajinného rázu, vymazání pietních lokalit i zničení archeologické vrstvy paměťového reliéfu.

Ministerstvo uvedlo, že respektuje odborné názory NPÚ i Archeologického ústavu AV ČR, ale zjišťovací řízení se ve vztahu ke kulturnímu dědictví zaměřuje jen na environmentální hledisko.

Estetické, urbanistické či kulturně-historické aspekty podle ministerstva patří do působnosti orgánů státní památkové péče a mají se řešit v navazujících řízeních.

Rozsah památkové zóny

Právě proto je nynější debata o rozsahu památkové zóny pro další vývoj podstatná. Pokud by ochrana vznikla v širším rozsahu, mohla by další přípravu průmyslové zóny zkomplikovat. Pokud bude výrazně zúžená, může naopak část překážek pro záměr odstranit.

Památkáři už dříve připouštěli, že po rozhodnutí ministerstva zvažují další postup. „NPÚ jako odborná organizace státní památkové péče připravuje žádost o přezkum daného rozhodnutí. Na to je lhůta jeden rok, takže jsme nebyli vázáni lhůtou 15 dnů pro podání rozkladu,“ uvedli už dříve.

Společnost Panattoni naopak tehdejší rozhodnutí ministerstva přivítala. „Výrazně se tak posouváme k realizaci projektu,“ konstatoval už dříve mluvčí Panattoni Karel Taschner.

„Nyní budeme pokračovat v povolovacích procesech tak, aby bylo možné zahájit výstavbu průmyslového parku do konce roku 2026,“ doplnila.

Podle dřívějších podkladů má Panattoni Smart Park Karviná tvořit pět hal ve třech výškových terasách. Celková plocha dotčeného území má být zhruba 99 hektarů. Areál počítá s tisíci parkovacích míst a napojením na silnice I/59 a II/474 i s železniční vlečkou.

