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Stoletá vila v knize odhaluje historii „pohádkového paláce“ i tragický osud majitele

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  14:00
Ostravská společnost Černá louka vydala publikaci o historii a rekonstrukci...

Ostravská společnost Černá louka vydala publikaci o historii a rekonstrukci vily stavitele Františka Grossmanna, která ji vrátila do doby jejího vzniku za první republiky. Jmenuje se Vila Grossmann a čtenáři si ji mohou koupit v informačním centru této památky a na pobočkách OstravaInfo. Kniha je dílem kolektivu historiků, památkářů a architektů, kteří se podílejí i na obnově vily. (8. října 2026) | foto: Lukáš Kaboň

Ostravská společnost Černá louka vydala publikaci o historii a rekonstrukci...
Ostravská společnost Černá louka vydala publikaci o historii a rekonstrukci...
Ostravská společnost Černá louka vydala publikaci o historii a rekonstrukci...
Ostravská společnost Černá louka vydala publikaci o historii a rekonstrukci...
12 fotografií
Ostravská Vila Grossmann, jejíž nákladná rekonstrukce přilákala od roku 2024 už na 25 tisíc návštěvníků, má svou novou stejnojmennou monografii. 349stránková publikace vydaná společností Černá louka mapuje pohnutou historii stavitele Františka Grossmanna, dramatické osudy jeho rodiny i náročnou památkovou obnovu, kterou odborníci přirovnávají k slavné brněnské vile Tugendhat.

Kniha Vila Grossmann mapuje dějiny ostravské prvorepublikové vily a její oceňovanou rekonstrukci. S podporou města publikaci vydala městská společnost Černá louka, která památkově chráněný dům stavitele Grossmanna z roku 1924 provozuje.

Kniha je dílem kolektivu historiků, architektů a památkářů. „Za dvacet let praxe jsem zažil možná tři případy rekonstrukcí, kdy se podařilo dosáhnout stavu podle představ památkářů. Tady se to stalo, k tomu ještě vznikla tato kniha. Je to velký počin,“ uvedl památkář Dalibor Halátek.

Věří, že Grossmannova vila se zapíše do mapy nejvýznamnějších vil v České republice.

Ostravská společnost Černá louka vydala publikaci o historii a rekonstrukci vily stavitele Františka Grossmanna, která ji vrátila do doby jejího vzniku za první republiky. Jmenuje se Vila Grossmann a čtenáři si ji mohou koupit v informačním centru této památky a na pobočkách OstravaInfo. Kniha je dílem kolektivu historiků, památkářů a architektů, kteří se podílejí i na obnově vily. (8. října 2026)
Ostravská společnost Černá louka vydala publikaci o historii a rekonstrukci vily stavitele Františka Grossmanna, která ji vrátila do doby jejího vzniku za první republiky. Jmenuje se Vila Grossmann a čtenáři si ji mohou koupit v informačním centru této památky a na pobočkách OstravaInfo.
Ostravská společnost Černá louka vydala publikaci o historii a rekonstrukci vily stavitele Františka Grossmanna, která ji vrátila do doby jejího vzniku za první republiky. Jmenuje se Vila Grossmann a čtenáři si ji mohou koupit v informačním centru této památky a na pobočkách OstravaInfo.
Ostravská společnost Černá louka vydala publikaci o historii a rekonstrukci vily stavitele Františka Grossmanna, která ji vrátila do doby jejího vzniku za první republiky. Jmenuje se Vila Grossmann a čtenáři si ji mohou koupit v informačním centru této památky a na pobočkách OstravaInfo.
12 fotografií

„Brno má svoji Tugendhat, Praha má Müllerovu vilu a Ostrava má Vilu Grossmann,“ konstatoval Halátek.

Připomenul, že vůbec nejproblematičtějším momentem v dlouhém procesu její obnovy byl objev dřevomorky, který znamenal zásadní přehodnocení původních plánů.

Grossmannova vila se vrátila v čase, unikátní interiér vybavili podle starých fotek

Kniha je rozdělena do dvou částí. První mapuje dějiny domu a jejích obyvatel. Začíná historií stavitele a architekta Františka Grossmanna, který si luxusní sídlo naproti nynějšímu sadu Milady Horákové sám navrhl a poté vybavil vzácným nábytkem a uměleckými předměty.

V roce 1933 tam však kvůli úpadku firmy a dluhům spáchal sebevraždu. I s manželkou si pustili svítiplyn. Žena otravu přežila, ale nedlouho poté se oběsila.

„Následuje kapitola o proměnách domu a osudech dalších obyvatel po této tragédii,“ doplnil historik a kurátor Grossmannovy vily Tomáš Rusek, který je spoluautorem publikace.

Poslední využití

V posledních desetiletích před rekonstrukcí sloužil chátrající dům jako školní družina.

Ve druhé části publikace památkáři podrobně popisují dobrodružnou historii rekonstrukce vily i zahrady.

Text jednotlivých kapitol doplňuje bohatý obrazový materiál dosud nezveřejněných historických snímků a fotografií.

Vzácné koberce, mistrovský nábytek. Skvostnou Grossmannovu vilu odívají do luxusu

„Zajímavostí jsou například velkoformátové srovnávací fotografie schodišťové haly, která představovala srdce celého domu a v průběhu dějin doznala nejzásadnějších změn. Po roce 1939 byla zastropena a adaptována na součást dvou oddělených bytových jednotek. Snímky zachycují její proměny v letech 1924, 1955, 2021 a 2026,“ popsala mluvčí města Gabriela Pokorná..

Kniha je k dostání v informačních centrech i v samotné vile. Město zaplatilo za její obnovu a vybavení více než 140 milionů. Od jara 2024, kdy je přístupná veřejnosti, ji navštívilo asi 25 tisíc lidí.

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