Stoletá vila v knize odhaluje historii „pohádkového paláce“ i tragický osud majitele

Kniha Vila Grossmann mapuje dějiny ostravské prvorepublikové vily a její oceňovanou rekonstrukci. S podporou města publikaci vydala městská společnost Černá louka, která památkově chráněný dům stavitele Grossmanna z roku 1924 provozuje.
Kniha je dílem kolektivu historiků, architektů a památkářů. „Za dvacet let praxe jsem zažil možná tři případy rekonstrukcí, kdy se podařilo dosáhnout stavu podle představ památkářů. Tady se to stalo, k tomu ještě vznikla tato kniha. Je to velký počin,“ uvedl památkář Dalibor Halátek.
Věří, že Grossmannova vila se zapíše do mapy nejvýznamnějších vil v České republice.
„Brno má svoji Tugendhat, Praha má Müllerovu vilu a Ostrava má Vilu Grossmann,“ konstatoval Halátek.
Připomenul, že vůbec nejproblematičtějším momentem v dlouhém procesu její obnovy byl objev dřevomorky, který znamenal zásadní přehodnocení původních plánů.
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Kniha je rozdělena do dvou částí. První mapuje dějiny domu a jejích obyvatel. Začíná historií stavitele a architekta Františka Grossmanna, který si luxusní sídlo naproti nynějšímu sadu Milady Horákové sám navrhl a poté vybavil vzácným nábytkem a uměleckými předměty.
V roce 1933 tam však kvůli úpadku firmy a dluhům spáchal sebevraždu. I s manželkou si pustili svítiplyn. Žena otravu přežila, ale nedlouho poté se oběsila.
„Následuje kapitola o proměnách domu a osudech dalších obyvatel po této tragédii,“ doplnil historik a kurátor Grossmannovy vily Tomáš Rusek, který je spoluautorem publikace.
Poslední využití
V posledních desetiletích před rekonstrukcí sloužil chátrající dům jako školní družina.
Ve druhé části publikace památkáři podrobně popisují dobrodružnou historii rekonstrukce vily i zahrady.
Text jednotlivých kapitol doplňuje bohatý obrazový materiál dosud nezveřejněných historických snímků a fotografií.
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„Zajímavostí jsou například velkoformátové srovnávací fotografie schodišťové haly, která představovala srdce celého domu a v průběhu dějin doznala nejzásadnějších změn. Po roce 1939 byla zastropena a adaptována na součást dvou oddělených bytových jednotek. Snímky zachycují její proměny v letech 1924, 1955, 2021 a 2026,“ popsala mluvčí města Gabriela Pokorná..
Kniha je k dostání v informačních centrech i v samotné vile. Město zaplatilo za její obnovu a vybavení více než 140 milionů. Od jara 2024, kdy je přístupná veřejnosti, ji navštívilo asi 25 tisíc lidí.