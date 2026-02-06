Místa skrytých příběhů. Publikace představuje zámky, které přežily zvraty dějin

Petra Sasínová
  6:21
Nejnovější publikace ostravských památkářů Místa skrytých příběhů přináší detailní pohled na devět zámků v Moravskoslezském kraji. Přibližují jejich historii od počátků po současnost, ale zaměřují se hlavně na 20. století, kdy tyto i stovky dalších zámků v kraji přišly o své majitele a ztratily původní funkci, a to hlavně v důsledku nástupu nacismu a druhé světové války, odsunu Němců, konfiskace a následně politiky komunistického totalitního režimu.
Romana Rosová je hlavní autorkou knihy Místa skrytých příběhů. (26. leden 2026)

Romana Rosová je hlavní autorkou knihy Místa skrytých příběhů. (26. leden 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Vánoce na zámku Raduň nabízejí atmosféru svátečně vyzdobeného zámku, vůni...
Červený zámek v Hradci nad Moravicí.
Nádvoří Červeného zámku v Hradci nad Moravicí.
Zámecká oranžerie v Raduni.
23 fotografií

Dějinné zvraty autoři zkoumají na vybraných zámcích, které s jednou výjimkou přežily do dnešních dnů.

„Důraz klademe hlavně na období druhé poloviny 20. století. Zároveň prezentujeme nové způsoby řešení další existence a využití těchto zámků,“ říká hlavní autorka knihy Romana Rosová z ostravské pobočky Národního památkového ústavu.

Proč ta publikace vznikla?
Je to jeden z výstupů výzkumného projektu na podporu národní a kulturní identity s názvem Zámky v krajině moravskoslezského pomezí financovaného ministerstvem kultury.

Lidé Ostravu milují, proto hledají její historické kořeny, říká Petr Lexa Přendík

Jak jste zámky vybírali?
Rozdělili jsme je do tří skupin, které mají vždy společného jmenovatele. Jedna představuje ty zámky, jejichž budoucnost je nejasná a nejistá. Tam jsme zařadili Chotěbuz, Kunčice a Neplachovice. Pak jsou to zámky, které již mají jasnou a fungující náplň – Stará Ves nad Ondřejnicí, Kunín a Hošťálkovy. Třetí skupinu tvoří ty, které náplň aktuálně hledají. Do této části s názvem Nadějné vyhlídky jsme zařadili zámky Janovice, Bílovec a Dívčí Hrad.

Proč se zabýváte zámkem v Kunčicích, který už neexistuje a na jeho místě stojí průmyslová hala?
Chtěli jsme ukázat, jak to taky může dopadnout. Zámek v Kunčicích, který se ještě za komunistického režimu různě využíval, mimo jiné jako ubytovna pro dělníky z Nové huti Klementa Gottwalda nebo sklad, zanikl paradoxně až po pádu totality. Získali jej poslední majitelé – bratři Pravdovi, kteří byli odsouzeni v politických procesech do vězení. Po rehabilitaci a restituci však zámek prodali. Bohužel se dostal do rukou spekulantů, kteří neměli žádný zájem ho opravit.

Romana Rosová je hlavní autorkou knihy Místa skrytých příběhů. (26. leden 2026)
Vánoce na zámku Raduň nabízejí atmosféru svátečně vyzdobeného zámku, vůni cukroví a jehličí. Návštěvníci se dozvědí, jak Vánoce prožívala rodina Blücherů z Wahlstattu, poslední majitelé raduňského zámku. (10. prosince 2025)
Červený zámek v Hradci nad Moravicí.
Nádvoří Červeného zámku v Hradci nad Moravicí.
23 fotografií

Ruinu zámku v části Českého Těšína Chotěbuzi jste vybrali z jakého důvodu?
Vlastníkem je teď obec, která se snaží zámek zabezpečit a hledá možnosti, jak by mohl fungovat dál. Podle odborníka na statiku je možná oprava, což ale samozřejmě záleží na penězích. Lze také uvažovat o variantě zakonzervované ruiny, která může být taky turisticky atraktivní. Je to příklad zámku se zatím nejistou budoucností.

Co si můžeme představit pod novými přístupy k prezentaci zámků?
Dnes hrady a zámky často při prohlídkách prezentují mobiliář, který pochází z úplně jiných objektů i regionů. To se ale návštěvníci většinou vůbec nedozvědí. Po 2. světové válce se hodnotné konfiskované předměty soustředily do takzvaných svozových objektů a pak se jimi vybavovaly zámky určené k prezentaci. Často se ale v průběhu zajištění mobiliáře mnohé rozkradlo a zašantročilo. Tak se stalo třeba to, že část cenného vybavení ze zámku v Janovicích byla nalezena v roce 1949 na nádraží v Mělníku. Snažíme se, aby se tato kapitola dějin dostala více do povědomí. Zároveň propagujeme prezentaci historie zámků třeba i formou nových metod.

Romana Rosová je hlavní autorkou knihy Místa skrytých příběhů. (26. leden 2026)

Můžete to přiblížit?
Příkladem je expozice v zámku v Bílovci, kde na právě probíhající výstavě představujeme také vývoj tohoto barokního objektu v době renesance. Je tam třeba 3D model hradu z té doby, do kterého mohou návštěvníci virtuálně vstoupit. Při archeologických výzkumech se našly mimo jiné pozůstatky renesanční kuchyně, což bude využito i pro prezentaci historické gastronomie. Na tom spolupracujeme s kolegy ze Slezské univerzity v Opavě, kteří se zabývají kulinárním dědictvím.

Jaké budou další výstupy zámeckého projektu?
Mimo jiné to bude třídílný dokumentární film, který v letošním roce natočíme ve spolupráci s kolegy ze Slezské univerzity v Opavě.

5. srpna 2017
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její...

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...

KVÍZ: Čelba, bazal, želva. Co znáte z hornictví? Vyhrajte fáračky a poslední vytěžené uhlí

Soutěž
Černé uhlí z Dolu ČSM se vyznačuje nízkým obsahem síry a dalších příměsí....

Po zhruba 260 letech končí v České republice těžba černého uhlí. V Dole ČSM u Karviné horníci sfárají na poslední šichtu, vytěží poslední vozík a...definitivní konec. Vyzkoušejte si kvíz iDNES.cz,...

Fajront po 244 letech. Horníci z Karvinska naposledy rubali tuzemské černé uhlí

Poslední šichta. V podzemí Dolu ČSM u Karviné končí těžba černého uhlí. (31....

Poslední den v práci, poslední den v podzemí. V sobotu z 31. ledna na 1. února vytěží horníci společnosti OKD poslední tuny uhlí z podzemí Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, který je poslední...

Na Frýdecko-Místecku vybuchla část výdejního boxu. Policie povolala pyrotechniky

Policie ohledává poškozený výdejní box na Frýdecko-Místecku. (31. ledna 2026)

V noci na sobotu na Frýdecko-Místecku došlo k poškození výdejního boxu. Podle policie došlo k explozi z dosud neznámé příčiny. Na místo byl povolán psovod a probíhá ohledání místa a šetření příčin....

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Místa skrytých příběhů. Publikace představuje zámky, které přežily zvraty dějin

Romana Rosová je hlavní autorkou knihy Místa skrytých příběhů. (26. leden 2026)

Nejnovější publikace ostravských památkářů Místa skrytých příběhů přináší detailní pohled na devět zámků v Moravskoslezském kraji. Přibližují jejich historii od počátků po současnost, ale zaměřují se...

6. února 2026  6:21

Dva čtvrtfinálové konce. V Ostravě vypadly Bartůňková i Linda Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová podává ve čtvrtfinále Ostrava Open..

Tenisový turnaj v Ostravě vyvrcholí bez české účasti poté, co ve čtvrtfinále vypadly i poslední domácí naděje Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůňková. Fruhvirtová prohrála s Britkou Katie Boulterovou...

5. února 2026  18:27,  aktualizováno  19:49

VIDEO: Tonoucího mladíka oživovali dvacet minut, z řeky ho vytáhl policista

Ve středu 4. února před polednem se na tísňovou linku 155 dovolali svědkové,...

Několik oznámení o topícím se muži v řece Ostravice v centru Ostravy přijali ve středu 4. února kolem poledne operátoři tísňových linek. K místu vyrazilo několik policejních hlídek. Pro nehybné tělo...

5. února 2026  16:48

Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádali revizi povolenek, podpořil je Babiš

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestaci na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst....

5. února 2026  10:10,  aktualizováno  15:10

Bejlek deklasovala britskou sokyni, v Abú Zabí si zahraje své první semifinále

Sára Bejlek hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Sára Bejlek deklasovala v Abú Zabí britskou tenistku Sonay Kartalovou 6:0, 6:2 a poprvé v kariéře postoupila do semifinále turnaje WTA Tour. Dvacetiletá Češka zvítězila nad 61. hráčkou světa a...

5. února 2026  14:01

Výbuch roztrhl výdejní box napůl, policie stíhá osmnáctiletého mladíka

Policie ohledává poškozený výdejní box na Frýdecko-Místecku. (31. ledna 2026)

Osmnáctiletého muže stíhá policie v souvislosti s nedávným výbuchem výdejního boxu v obci Hnojník na Frýdecko-Místecku. Podle kriminalistů to byl právě on, kdo umístil výbušninu do schránky....

5. února 2026  11:53

Hattrick „pana Marlenky“. Avetisjan potřetí vyhrál krajské kolo prestižní soutěže

Majitel frýdecko-místecké společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan už potřetí...

Vítězství v soutěži EY Podnikatel roku si po letech zopakoval majitel frýdecko-místecké společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan. Stal se tak v pořadí patnáctým vítězem regionálního kola soutěže v...

5. února 2026  8:31

OBRAZEM: Poslední Zdař Bůh. Ostravou prošel průvod horníků, při mši se smutnilo

Závěrečný pochod horníků a jejich příznivců centrem Ostravy k ukončení těžby...

Přepište dějiny, severovýchod České republiky už definitivně není hornickým regionem. Sérii akcí ke konci těžby černého uhlí ve středu uzavřelo vyvezení posledního vozíku u Karviné s uhlím a poté v...

4. února 2026  18:24

Definitivní konec. Z podzemí na Karvinsku vyvezli poslední vozík s černým uhlím

Horníci vyvezli z podzemí Dolu ČSM na Karvinsku poslední vozík naplněný černým...

Horníci ve středu v poledne z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezli symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech končí dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském...

4. února 2026  9:07,  aktualizováno  14:17

Pohár je super, ale medaile z ligy je ještě lepší. Zlatá Halátková vyhlíží další kov

Křídelnice Tereza Halátková z SBŠ Ostrava se snaží dostat ke koši přes Michaelu...

Z basketbalistkami USK Praha se v letech 2021 a 2022 radovala z mistrovských titulů. Od roku 2023 křídelnice Tereza Halátková patří k oporám SBŠ Ostrava. A minulý týden se dočkala historického...

4. února 2026  14:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její...

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...

4. února 2026,  aktualizováno  9:51

Tři sládci ze skupiny Prazdroje uvařili speciály, lidé je ochutnají při Noci pivovarů

Speciální pivo budou moci zájemci poprvé ochutnat 24. dubna. (3. února 2026)

Tři pivní speciály od sládků pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje dostanou ochutnat návštěvníci Noci pivovarů plánované na 24. dubna. Třicetihektolitrové várky těchto speciálů založili v úterý v...

4. února 2026  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.