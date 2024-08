Zjara vypadala úroda slibně. V pálenicích se diví, že za kopcem je to lepší

Počasí na jaře bylo takové, že úroda vypadala slibně. „Jenže pak uhodily jarní mrazíky, někde až mrazy, a bylo zle. Zajímavé je, že to bylo lokální. Někde jsou stromy obsypané, ale za kopcem mají sotva na konzumaci,“ popsal Richard Förster z pálenice v Horní Suché na Karvinsku.

Pálit už začal, oproti loňsku asi o týden dříve. Z počtu objednávek je však zatím rozpačitý.

„Teď pálíme hlavně třešně, jablek ještě moc není. No a švestky moc dobře nevidím,“ podotkl Förster. „Ale jako vždy to zase zvládneme,“ poznamenal s úsměvem.

Věří, že tak špatnou sezonu jako minulou snad už dlouho nezažije. „To se neurodila takřka žádná jablka, opravdu jedno z nejhorších období od roku 2002, co tady pálím,“ konstatoval.

Litr začíná na 200 korunách

Cenu za litr padesátiprocentního destilátu stále drží pod dvěma sty korunami, ale ví, že od ledna to bude jinak. Spotřební daň se od ledna zvýší o deset procent.

To se podle vládního nařízení zvýší spotřební daň o deset procent. „A my budeme muset zdražit,“ upozornil Förster.

Obdobně hovoří Jan Škorvan z pěstitelské pálenice z Radkova na Opavsku. A při zmínce o spotřební dani si jen povzdechne.

„To se s cenou za litr padesátiprocentního destilátu dostaneme už přes dvě stě korun. Politici tak zcela podporují domácí pálení načerno. To se často děje už nyní, ale při dalším zvýšení našich cen kvůli spotřební dani toho přibude,“ poukázal na nebezpečí špatně vypálených a někdy až nebezpečných kořalek.„Ale daňové kontroly chodí k nám,“ dodal Škorvan.

Také v oblasti Vítkovska vnímá velké rozdíly. „Někde mají ovoce dost, jinde to je bída. Zatím je to dost nevyrovnané a těžko odhadovat, jak se sezona nakonec bude vyvíjet,“ čeká na další týdny.

To v pálenici ve Starém Jičíně prý zatím nouzi o objednávky nemají. „Zájem je veliký. Na Novojičínsku jarní mrazy nebyly tak silné, takže jablek mají lidé dost,“ poznamenal muž, který se představil jen jako zaměstnanec.

Jak uvedl, ve Starém Jičíně se pálí za 395 korun stoprocentního destilátu, takže za padesátiprocentní asi polovinu.

Moštárny začaly dříve

Na sezonu se rychle chystají i moštárny. A zmiňují další z typických následků letošního počasí, tedy mnohem dřívější úrodu.

„Obvykle zahajujeme v polovině září, ale teď honem honem otevíráme na začátku měsíce. Někde už jablka padají,“ komentoval Jiří Izvorský z Českého zahrádkářského svazu v Metylovicích na Frýdecko-Místecku, který tamní moštárnu provozuje.

Jinak hodnotí sezonu podobně jako většina kolegů z pěstitelských pálenic. „Zatím to vypadá na průměr, takové to nic moc. Ale je to místo od místa,“ zhodnotil a přidal konkrétní postřeh: „U nás není úroda například jablek moc dobrá, ale v okolních obcích mají obsypané stromy.“

Oproti minulé sezoně v Metylovicích zdražili na deset korun za litr moštu. „Takže jen o korunu kvůli elektřině,“ vysvětlil Jiří Izvorský z moštárny.