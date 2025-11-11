Pálenice nestíhají, zasypala je letošní bohatá úroda. Sezona se protáhne do dubna

Josef Gabzdyl
  11:11
Sezona, jakou už dlouho nepamatují. A konečně rok, kdy nejspíše nebudou muset sčítat ztráty. Tak hodnotí poslední měsíce provozovatelé pěstitelských pálenic na severu Moravy a ve Slezsku. Pořadníky na vypálení destilátů jsou dlouhé a řada zájemců o slivovici či jablečný kalvados musí čekat až do února.
A šup s kvasem do kotle, začíná pálení. Jan Škorvan, majitel pálenice v Radkově...

A šup s kvasem do kotle, začíná pálení. Jan Škorvan, majitel pálenice v Radkově na Opavsku, se těší na dobrou sezonu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Konec abstinence. Začala nová sezóna pálení slivovice a dalších destilátů.
Kdo na Moravě a ve Slezsku jen trochu může, nechává si velkou část úrody ovoce...
Jan Škorvan z pálenice v Radkově na Opavsku hodnotí letošní sezonu zatím...
V celém technologickém procesu pálení se musí stále kontrolovat kvalita...
11 fotografií

Na jaře totiž ovocné stromy nepomrzly a urodilo se všeho hodně. „Pálíme už přes dvacet let a takovou sezonu jsme měli asi jen jednu,“ konstatoval Jan Škorvan z pálenice v Radkově na Opavsku.

Upozornil, že situace v tomto regionu se stala ještě náročnější poté, co majitelé v okolí nespustili z různých důvodů několik pálenic. „Takže lidé objíždějí pálenice v provozu a prosí, abychom jim kvas vypálili. Jenže my se nenafoukneme, šanci mají až v únoru,“ připojil Škorvan.

Můj sen je destilát z lesních jahod. Muselo by jich být sto kilo, říká palič

Vzpomněl, že na rozdíl od uplynulých let neuhodily na jaře mrazy, které obvykle spálily květy například meruněk a třešní. „Také švestek je hodně a vše završila jablečná kalamita,“ shrnul.

Za litr vypálené padesátiprocentní pálenky platí zájemci v Radkově 210 korun za litr. „Bohužel stát stále zvedá spotřební daň, takže nemůžeme jinak,“ povzdychl si.

Mošty, štrúdly a teď pálenka. Jablek je moc

Zvláště jablek se v regionu urodilo opravdu hodně, takže do pálenic míří i lidé, kteří dosud vlastní lihoviny neměli. „Manželka už nechce jablka ani vidět. Zavařovali jsme, moštovali, pekli štrúdly, ale jablek je pořád hodně. Nechtěl jsem ovoce vyhazovat, takže jsem se naučil založit kvas,“ vysvětlil jablečné patálie Josef Mička z Nového Jičína.

Spokojenost neskrývá ani Richard Förster z pálenice v Horní Suché na Karvinsku. „Opravdu velmi slušný rok. Ne že bychom nepamatovali podobné, možná ještě lepší, ale jsme rádi i za letošek,“ popsal s úsměvem.

A šup s kvasem do kotle, začíná pálení. Jan Škorvan, majitel pálenice v Radkově na Opavsku, se těší na dobrou sezonu.
Konec abstinence. Začala nová sezóna pálení slivovice a dalších destilátů.
Kdo na Moravě a ve Slezsku jen trochu může, nechává si velkou část úrody ovoce přeměnit do vysokoprocentního tekutého stavu.
Jan Škorvan z pálenice v Radkově na Opavsku hodnotí letošní sezonu zatím pozitivně. (24. srpna 2015)
11 fotografií

Pálit začali v létě a počítají s tím, že sezona potrvá minimálně do března, spíše do dubna. Förster se ani neobává, že by současný přetlak nahnal lidi do nelegálních palíren.

„Ty byly, jsou a budou, nic s tím nenaděláme. Ale co vím, i v černých palírnách přicházejí na to, že se jim to vzhledem k nákladům na elektřinu, vodu i čas nemusí vyplatit,“ poznamenal s tím, že tento rok si v Horní Suché počítají 207 korun za litr padesátiprocentního destilátu.

Sedm hlavních zásad, jak správně vykvasit švestky na slivovici

Upozornil, že by více pomohlo, aby stát neustále nezvyšoval spotřební daň. Nesouhlasí zcela ani s tím, že by necertifikované pálenice automaticky vyráběly nekvalitní destilát.

„Na internetu si už mohou koupit prakticky jakékoliv zařízení. Pak je základ kvas. Ale je pravdou, že hrozba nepovedené pálenky je tam určitě větší,“ zmínil zkušený pracovník pěstitelské pálenice.

Pořadníky neděláme, hlásí z Pobeskydí

Jablek se urodilo nadmíru také pod horami, například v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku. I v Pobeskydí tak mají hodně dobrou sezonu.

„Už pomalu počítáme s tím, že budeme muset rozšířit počet dnů na pálení a také směny asi budou delší,“ řekl Luděk Bajer z tamní palírny.

Zmínil, že odmítá dělat dlouhé pořadníky, a to kvůli jedné zásadní hrozbě. „Lidé pak tady přivezou octový kvas, který se pak může leda vylít. Zákazník nemá pálenku a já peníze, to nechci,“ vysvětlil s tím, že pokud se mu někdo ozve, přijde na řadu tak za týden.

Malé palírny mění českou scénu. Ukazují, že kvalita má smysl

Za litr padesátiprocentní pálenky si účtuje 205 korun a zatím nechce zdražovat. „Pokud se však v lednu zase zvýší spotřební daň, tak budeme muset,“ podotkl.

Za největší slabinu systému považuje různorodou kvalitu kvasu. „Mnoho lidí je šikovných, ale pořád je dost těch, kteří si až po čase vzpomenou, že někde ve stodole mají kvas. Jenže ten si musíte doslova hýčkat,“ připomněl Luděk Bajer z Tiché.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Ve voze na Karvinsku nalezla policie dvě osoby bez známek života. (26. října...

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

Baník - Jablonec 0:1, hosté jdou zpět do čela tabulky, první místo vystřelil Jawo

Ostravský David Planka (vpravo) uniká Filipu Zorvanovi z Jablonce.

Minimálně do neděle má fotbalová liga nového lídra. Jsou jím hráči Jablonce, kteří v patnáctém kole uspěli na hřišti ostravského Baníku. Vítězství 1:0 a posun do čela tabulky zařídil gólem ve 25....

Pálenice nestíhají, zasypala je letošní bohatá úroda. Sezona se protáhne do dubna

A šup s kvasem do kotle, začíná pálení. Jan Škorvan, majitel pálenice v Radkově...

Sezona, jakou už dlouho nepamatují. A konečně rok, kdy nejspíše nebudou muset sčítat ztráty. Tak hodnotí poslední měsíce provozovatelé pěstitelských pálenic na severu Moravy a ve Slezsku. Pořadníky...

11. listopadu 2025  11:11

Roky se stavěly jen dálnice, kraj teď ale nutně potřebuje obnovu železnice

Do Krnova by také měla vést vysokorychlostní trať.

Po letech, kdy se řešila hlavně obnova průmyslu a zaměstnanost, s důrazem na stavbu dálnic, přichází na řadu i železniční infrastruktura. Ale třeba peníze pro stavbu VRT nejsou jisté. Moravskoslezský...

11. listopadu 2025  6:48

Infarkt v Beskydech. Vrtulník stihl vzletět těsně před setměním, pak už by nemohl

Nedělní zásah leteckých záchranářů v Beskydech proběhl v posledních desítkách...

V neděli odpoledne se na tísňovou linku 155 dovolal muž s bolestí na hrudi, který pobýval na chatě v Beskydech poblíž Ostravice. Protože se jednalo o špatně přístupný terén a mužovy obtíže...

10. listopadu 2025  15:37

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:19

Do Českého domu se nastěhují děti, přístavba nezastíní vzhled historické budovy

Frýdek-Místek zrekonstruuje Český dům podle projektu architektů vedených...

Vnitřní zateplení a dřevěnou přístavbu se dvěma tělocvičnami obsahuje vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci někdejšího Českého domu ve Frýdku-Místku. Historická budova má po přestavbě...

10. listopadu 2025  14:05

Fenka spadla do patnáctimetrové studny, z vody ji museli vytahovat hasiči

Fena přežila pád do patnáctimetrové studny, ven jí pomohli hasiči

Zachránit psa z hluboké studny se podařilo hasičům ve čtvrtek v Chotěbuzi na Karvinsku. Jeden z hasičů se pro fenku už za tmy spustil na laně a zvíře vytáhl.

10. listopadu 2025  12:26

Nová expozice ukáže „novojičínské Pompeje“ z období husitských bouří

Odebírání keramických nádob z varné podesty pece.

Nevšední expozice vznikne v Novém Jičíně v jednom ze soukromých historických domů. Při jeho nedávné rekonstrukci se totiž archeologům podařilo objevit pozůstatky původního trojdílného středověkého...

10. listopadu 2025  10:35

Největší rybník v kraji vydal své bohatství. Na místě pasovali i nové rybáře

Rybáři o víkendu vylovili Bezruč, největší chovný rybník na severu Moravy a...

Tradiční výlov rybníka Bezruč u Jistebníku na Novojičínsku začal v pátek 7. listopadu a skončil v neděli za velkého zájmu návštěvníků, kteří si na místě kupovali ryby, jež ve vodě vyrostly. Kromě...

10. listopadu 2025  8:36

Ostravské basketbalistky nezačaly dobře, ale KP Brno přeskákaly. Dařilo se cizinkám

Marina Ewodová z SBŠ Ostrava se tlačí kolem Kateřiny Galíčkové z KP Brno.

Basketbalistky SBŠ Ostrava v posledním utkání před reprezentační pauzou porazily v 8. ligovém kole KP Brno 74:71. Svěřenkyně trenérky Ivety Raškové si připsaly sedmou výhru v sezoně a vedou tabulku o...

9. listopadu 2025  19:51

Místo šedého eternitu oranžové bobrovky. Šikmý kostel v Karviné promění střechu

Karvinsko má být s koncem šachet dobrou adresou. Podle zástupců měst by k tomu...

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod lidovým názvem šikmý kostel, se částečně promění. Svatostánek známý z trilogie spisovatelky Karin Lednické už nutně potřebuje opravy, zejména je...

9. listopadu 2025  17:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Transportersraz 2024

Polská policie pomohla kolegům z Česka při dopadení dvojice mužů, kteří ujížděli ukradenou dodávkou Volkswagen Transporter. S odvoláním na policii v polském Slezském vojvodství o tom informují polská...

9. listopadu 2025  16:54

Liberec - Karviná 6:0, exhibice domácích, hosté hráli od 13. minuty v deseti

Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Suverénní záležitost, krutá demolice. Zápas 15. kola první fotbalové ligy mezi Libercem a Karvinou patřil jednoznačně severočeskému týmu. Domácí vedli už od deváté minuty zásluhou Krollise, duel pak...

9. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.