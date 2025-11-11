Na jaře totiž ovocné stromy nepomrzly a urodilo se všeho hodně. „Pálíme už přes dvacet let a takovou sezonu jsme měli asi jen jednu,“ konstatoval Jan Škorvan z pálenice v Radkově na Opavsku.
Upozornil, že situace v tomto regionu se stala ještě náročnější poté, co majitelé v okolí nespustili z různých důvodů několik pálenic. „Takže lidé objíždějí pálenice v provozu a prosí, abychom jim kvas vypálili. Jenže my se nenafoukneme, šanci mají až v únoru,“ připojil Škorvan.
Můj sen je destilát z lesních jahod. Muselo by jich být sto kilo, říká palič
Vzpomněl, že na rozdíl od uplynulých let neuhodily na jaře mrazy, které obvykle spálily květy například meruněk a třešní. „Také švestek je hodně a vše završila jablečná kalamita,“ shrnul.
Za litr vypálené padesátiprocentní pálenky platí zájemci v Radkově 210 korun za litr. „Bohužel stát stále zvedá spotřební daň, takže nemůžeme jinak,“ povzdychl si.
Mošty, štrúdly a teď pálenka. Jablek je moc
Zvláště jablek se v regionu urodilo opravdu hodně, takže do pálenic míří i lidé, kteří dosud vlastní lihoviny neměli. „Manželka už nechce jablka ani vidět. Zavařovali jsme, moštovali, pekli štrúdly, ale jablek je pořád hodně. Nechtěl jsem ovoce vyhazovat, takže jsem se naučil založit kvas,“ vysvětlil jablečné patálie Josef Mička z Nového Jičína.
Spokojenost neskrývá ani Richard Förster z pálenice v Horní Suché na Karvinsku. „Opravdu velmi slušný rok. Ne že bychom nepamatovali podobné, možná ještě lepší, ale jsme rádi i za letošek,“ popsal s úsměvem.
Pálit začali v létě a počítají s tím, že sezona potrvá minimálně do března, spíše do dubna. Förster se ani neobává, že by současný přetlak nahnal lidi do nelegálních palíren.
„Ty byly, jsou a budou, nic s tím nenaděláme. Ale co vím, i v černých palírnách přicházejí na to, že se jim to vzhledem k nákladům na elektřinu, vodu i čas nemusí vyplatit,“ poznamenal s tím, že tento rok si v Horní Suché počítají 207 korun za litr padesátiprocentního destilátu.
Sedm hlavních zásad, jak správně vykvasit švestky na slivovici
Upozornil, že by více pomohlo, aby stát neustále nezvyšoval spotřební daň. Nesouhlasí zcela ani s tím, že by necertifikované pálenice automaticky vyráběly nekvalitní destilát.
„Na internetu si už mohou koupit prakticky jakékoliv zařízení. Pak je základ kvas. Ale je pravdou, že hrozba nepovedené pálenky je tam určitě větší,“ zmínil zkušený pracovník pěstitelské pálenice.
Pořadníky neděláme, hlásí z Pobeskydí
Jablek se urodilo nadmíru také pod horami, například v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku. I v Pobeskydí tak mají hodně dobrou sezonu.
„Už pomalu počítáme s tím, že budeme muset rozšířit počet dnů na pálení a také směny asi budou delší,“ řekl Luděk Bajer z tamní palírny.
Zmínil, že odmítá dělat dlouhé pořadníky, a to kvůli jedné zásadní hrozbě. „Lidé pak tady přivezou octový kvas, který se pak může leda vylít. Zákazník nemá pálenku a já peníze, to nechci,“ vysvětlil s tím, že pokud se mu někdo ozve, přijde na řadu tak za týden.
Malé palírny mění českou scénu. Ukazují, že kvalita má smysl
Za litr padesátiprocentní pálenky si účtuje 205 korun a zatím nechce zdražovat. „Pokud se však v lednu zase zvýší spotřební daň, tak budeme muset,“ podotkl.
Za největší slabinu systému považuje různorodou kvalitu kvasu. „Mnoho lidí je šikovných, ale pořád je dost těch, kteří si až po čase vzpomenou, že někde ve stodole mají kvas. Jenže ten si musíte doslova hýčkat,“ připomněl Luděk Bajer z Tiché.