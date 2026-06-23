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Pálenice pět let odebírala plyn načerno, pachatel bude škodu 1,5 milionu splácet

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  10:26

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Senior odebíral v pěstitelské pálenici na Novojičínsku načerno plyn více než pět let. | foto: Policie ČR

Jako šetřílek a zároveň kutil se projevil provozovatel jedné z pěstitelských pálenic na Novojičínsku. Do pálenice totiž vytvořil nelegální přípojku plynu a minimálně pět let jej odebíral načerno. Energetické společnosti tak vznikla škoda 1,5 milionu korun, které teď bude devětašedesátiletý pachatel splácet.

Na konci loňského dubna oznámila plynárenská společnost policistům své podezření na nelegální odběr plynu v jedné z obcí na Novojičínsku.

Senior odebíral v pěstitelské pálenici na Novojičínsku načerno plyn více než pět let.

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„Celý rok kriminalisté pátrali, prováděli prohlídky bytových či jiných prostor a pozemků, k nimž mimo jiné přizvali také znalce z oboru mechanoskopie a energetika,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrubá.

Nelegální odběr nakonec odhalili v místní pěstitelské pálenici, jejíž provozovatel vybudoval takzvaný bypass, nelegální přípojku ještě před plynoměrem, která mu umožňovala neoprávněný odběr plynu.

„Po předložení neprůstřelných důkazů se muž k činu doznal, dokonce dluh z větší části doplatil a domluvil si splátkový kalendář,“ sdělila mluvčí s tím, že kriminalistům se podařilo obviněnému prokázat způsobenou škodu ve výši více než 1,5 milionu korun.

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Muž se zároveň dočkal obvinění ze zločinu krádeže, za který mu v případě odsouzení hrozí až osm let vězení.

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