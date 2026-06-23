Na konci loňského dubna oznámila plynárenská společnost policistům své podezření na nelegální odběr plynu v jedné z obcí na Novojičínsku.
„Celý rok kriminalisté pátrali, prováděli prohlídky bytových či jiných prostor a pozemků, k nimž mimo jiné přizvali také znalce z oboru mechanoskopie a energetika,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrubá.
Nelegální odběr nakonec odhalili v místní pěstitelské pálenici, jejíž provozovatel vybudoval takzvaný bypass, nelegální přípojku ještě před plynoměrem, která mu umožňovala neoprávněný odběr plynu.
„Po předložení neprůstřelných důkazů se muž k činu doznal, dokonce dluh z větší části doplatil a domluvil si splátkový kalendář,“ sdělila mluvčí s tím, že kriminalistům se podařilo obviněnému prokázat způsobenou škodu ve výši více než 1,5 milionu korun.
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Muž se zároveň dočkal obvinění ze zločinu krádeže, za který mu v případě odsouzení hrozí až osm let vězení.