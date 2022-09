Drastický nárůst cen energií vyhání pěstitele z pálenic. Destilátů bude méně

Na vině je podle nich navýšení cen energií a pohonných hmot, které je přinutilo zdražit pálení.

„Rozhodně nevzrostla jen cena plynu, elektřiny a vody, jak si lidé kolem nás myslí. Do závratných výšek se vyšplhala také cena za kubík dřeva, na které ještě nedávno někteří provozovatelé sázeli s tím, že ušetří. A navíc, v porovnání s minulým rokem nám živnostníkům stouply i výdaje za sociální a zdravotní pojištění, a to snad nejdrastičtěji v posledních deseti letech,“ vyjmenoval Roman Rajský z Pěstitelské pálenice Plesná na Ostravsku veškerá zdražení, která stojí za navýšením ceny za vypálení jednoho litru stoprocentního destilátu o dvacet až třicet korun.

„Pokud to přepočítám na cenu padesátiprocentního alkoholu, který si ode mne chlapi odvážejí, pak zákazníci letos zaplatí za každý vypálený litr 180 až 190 korun,“ upřesnil.

Lidé už mají kvas v sudech, takže pálit musí

Pěstitelé o zdražení vědí, většina z nich již má první kvas v sudech. „Když jsem se dozvěděl, za jakou cenu budu letos pálit, to víte, že mě to namíchlo. Nicméně třešně už byly v sudech, a tak jsem do palírny jel,“ uvedl Jiří Výtisk z Úvalna na Bruntálsku. Doma prý ale určitě zváží, kolik jablečného kvasu bude letos dělat, aby to jejich rodinný rozpočet utáhl.

Zdražení se nevyhnulo ani dalším pálenicím v regionu. „Pokud se lidé ptají na cenu, odpovídám jim, že v tuto chvíli jsme navýšili cenu v průměru o třináct procent, což je přibližně čtyřicet korun na litr čistého alkoholu. A hned dodávám, že jde o částku, za kterou pálíme právě teď v tomto týdnu. Pokud inflace dál poroste, může se stát, že nám 350 korun za litr stoprocentního destilátu nepokryje ani náklady a budeme ještě letos přeceňovat,“ řekl Jan Škorvan z pálenice v Radkově na Opavsku.

Podobné dilema řeší i v pálenicích na Novojičínsku. „Lidé k nám volají, ptají se na cenu, a pak řeknou, že se ještě ozvou. Předpokládám, že si pak obvolávají okolní provozovny, ale pokud vím, zdražit jsme museli všichni a ceny se teď pohybují v rámci kraje s rozdílem dvou až tří korun. Když si to chlapi spočítají, asi jim vyjde, že si nikde nepolepší, a znovu se ozvou,“ je přesvědčený Luděk Bajer z Pálenice Tichá.

Jablek se urodilo o dost více než loni

V tuto chvíli sem s kvasem přijíždí týdně šest až sedm zákazníků, nicméně v jiných letech jich bývalo i deset.

„Není to jen v ceně za pálení. Letos se u nás neurodily třešně a jejich kvas tu pálíme jako první. Místo nich lidé vozili meruňky, ale ty nedokázaly deficit chybějících třešní nahradit,“ zhodnotil začátek sezony Bajer, nicméně připouští, že vyšší ceny v tom rovněž hrají roli. „Teď přijdou na řadu hrušky, švestky a jablka. Podle ovocnářů je letos úroda především jablek o padesát až sedmdesát procent vyšší než loni. Zda se ale tak vysoké navýšení projeví i v pálenici, to netuším,“ neskrýval obavy Bajer.

Naděje do jablek vkládají i provozovatelé v Radkově a Plesné. „Zda nás palírny uživí, to ukáže až říjen a listopad, kdy sezona jablečného kvasu vrcholí. Pokud se růst cen energií a pohonných hmot nezastaví a my opravdu budeme muset ještě jednou zdražit, nevylučuji, že to pro většinu z nás bude likvidační,“ dodal Rajský.