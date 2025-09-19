Sedmnáctiletá dívka vytiskla kamarádovi falešné dvoutisícovky, koupil je narkoman

Policisté zabavili falešné dvoutisícovky. „Obvinili dva nezletilé ve věku 16 a 17 let ze spáchání provinění a další dva mladé lidi (22 a 31 let) ze spáchání zvlášť závažného zločinu padělání a pozměnění peněz,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Vlčková.
V polovině července se na sedmnáctiletou dívku z Havířova obrátil její dvaadvacetiletý kamarád, aby vytiskla na inkoustové tiskárně přes dvacet kusů dvoutisícových bankovek.
„Falzifikáty měly stejné sériové číslo, chyběly některé ochranné prvky a také rozměr neodpovídal,“ uvedla mluvčí.
Dívka falešné bankovky kamarádovi předala. „Ten jí měl ovšem sdělit, že bankovky jsou nekvalitní a zlikviduje je,“ popsala Vlčková s tím, že to však neučinil.
„Dvěma falzifikáty měl prostřednictvím svého známého, kterému přiznal, že jde o padělky, umořit dluh u jiného muže. Osoba, která peníze převzala, si nevšimla, že nejsou pravé,“ poznamenala mluvčí.
500 korun a balíček cigaret
Partu potom oslovil jedenatřicetiletý muž, který projevil zájem o koupi padělků. „Téměř všechny bankovky měl směnit za pět set korun a jeden balíček cigaret. Kriminalistům posléze uvedl, že je chtěl použít na nákup drog. Měl kalkulovat, že dealer nebude kontaktovat policii,“ uvedla Vlčková.
Zhruba ve stejné době použil šestnáctiletý mladík ze čtveřice obviněných dvoutisícovou bankovku a zaplatil s ní ve stánku rychlého občerstvení.
„Vzhledem k nekvalitnímu provedení prodejce okamžitě poznal, že se nejedná o pravou bankovku a kontaktoval policii,“ popsala mluvčí.
„Dvěma dospělým obviněným mužům hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Jelikož v případě postihu mladistvých pachatelů jsou trestní sazby poloviční, dívka a chlapec mohou být tedy odsouzeni až na čtyři roky,“ dodala.