Podvodníci se snažili udat falešná eura, bankovky měly stejné sériové číslo

V jedné z ostravských směnáren se v polovině srpna pokoušel směnit falešná eura devatenáctiletý mladík. „Předložil několik eurobankovek, které chtěl vyměnit za české koruny. Pracovnice poznala, že se jedná o padělky a vystavila muži protokol o jejich zadržení,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Mladík to všechno řekl o čtyři roky staršímu kamarádovi, se kterým znovu zkoušeli peníze směnit jinde a také jimi platit v obchodě.
„V několika případech se dvojici podařilo nakoupit. Zřejmě si mysleli, že to projde i ve směnárně, tak do ní zamířili. Tentokrát se však vše odehrálo v jednom z nákupních center v Ostravě-Zábřehu. Na místě se potkali s další dvojicí osob (žena 40 a muž 50 let), která šla bankovky směnit,“ uvedla mluvčí.
Tam však narazili, protože pracovnice podvod odhalila, když si na bankovkách všimla stejných sériových čísel. Manažer prodejny vzápětí kontaktoval policii. „Policisté ihned dorazili do nákupního centra. Tam ještě byli podvodníci, kteří padělky chtěli platit,“ popsala mluvčí.
„Byli proto zadrženi. Případ si převzali policisté z oddělení hospodářské kriminality Ostrava. Následovaly výslechy a zjišťování původu bankovek,“ informovala Michalíková.
Zadržení vypovídali shodně tak, že tašku s padělky našli v kontejneru. „Poté si je měla skupinka osob rozdělit a jít s nimi do prodejen nakoupit či do směnáren eura směnit na české koruny,“ uvedla mluvčí.
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„Kriminalisté zajistili přes 90 kusů bankovek nominální hodnoty 5 euro, které měly stejné sériové číslo. Z provedených odborných vyjádření o posouzení pravosti platidla bylo zjištěno, že bankovky byly vyhodnoceny jako oboustranně upravené reprodukce, bylo tedy zřejmé, že se jednalo o falešné peníze, které se skupinka čtyř osob rozhodla dát do oběhu,“ řekla Michalíková.
„Komisař zahájil trestní stíhání skupiny ve věku 19, 23, 40 a 50 let a obvinil ji ze zločinu padělání a pozměnění peněz. Hrozí jim až osmiletý trest odnětí svobody, přičemž dva mladší cizinci skončili ve vazbě,“ dodala mluvčí.