Znalci se stále neshodli na příčině pádu mostu před vlak ve Studénce

14:58 , aktualizováno 14:58

Soudní znalci se ani po necelých jedenácti letech neshodují v tom, co bylo hlavní příčinou železničního neštěstí ve Studénce z roku 2008, kde se zřítil most na koleje a narazil do něj rychlík.