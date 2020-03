První pacient na severu Moravy jel z Itálie dvěma busy. Potkal 160 lidí

Muž z Novojičínska byl podle krajské hygieničky Pavly Svrčinové na zájezdu s cestovní kanceláří. „Měl ale trošku atypický pobyt, kdy se vlastně v hotelu, kam česká cestovka jezdí, setkal se dvěma skupinami, protože tam byl nějak déle,“ uvedla Svrčinová.

Ta navíc podotkla, že muž se autobusem nejprve vracel domů s jednou skupinou jedoucí do Brna. „Tam přesedal do dalšího autobusu cestovky, kterým jel do Hranic na Moravě. Takže má kontakty asi se 160 lidmi během toho zájezdu,“ řekla Svrčinová.

Podrobnosti nyní hygienici zjišťují. „Je otázka, jestli autobus, který jel z Brna do Hranic, nejel třeba z Rakouska. Tam by všichni ještě nebyli v karanténě, na rozdíl od lidí, kteří se s ním předtím vraceli z Itálie,“ dodala Svrčinová.

Muž pobýval v Itálii první březnový týden. Po návratu se u něj objevily příznaky spojené s nemocí. Proto k němu vyjel mobilní odběrový tým Fakultní nemocnice v Ostravě a odebral mu vzorek, který nákazu v laboratoři prokázal.

„Dotyčný si stěžoval na mírné zhoršení svého stavu, proto jsme jej dnes hospitalizovali na standardním oddělení kliniky, které jsme vyčlenili jen pro tyto pacienty,“ popsal zdravotní stav pacienta přednosta Kliniky infekčního lékařství Luděk Rožnovský.

Muž je podle tamních lékařů v dobrém zdravotním stavu. „Zatím si to nevyžaduje umístění na jednotku intenzivní péče,“ dodal Rožnovský.