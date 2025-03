Zloděj kradl v garážích, zásilkových boxech i škole. Bez páčidla nedal ani ránu

Podle policie raboval pachatel nejen v různých částech Ostravy, ale i například ve Velké Polomi, Vřesině a Krásném Poli.

„Jeho kroky však vedly napříč celým Moravskoslezským krajem, ale nevyhnul se ani kraji Olomouckému,“ poznamenala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policisté zjišťovali, zda spolu ohlášené krádeže souvisí. „Úzká spolupráce mezi policisty vedla k dopadení podezřelého 37letého muže. Tomu se podařilo prokázat více jak třicet skutků se škodou přes 800 tisíc korun,“ uvedla mluvčí.

K lupu se muž dostával vždy stejně – za použití hrubé síly a páčidla. „Uvnitř pak bral vše, co mu přišlo pod ruce. Mezi odcizenými věcmi byly například boty, oděvy, nářadí, potraviny, cigarety, alkohol či platební karta,“ vyjmenovala Michalíková.

„V jednom případě našel na parapetu okna rodinného domu za květináčem schované klíče, čehož využil a vzal si vše, co unesl,“ popsala.

Do některých objektů se ale zloději nepodařilo vniknout. Jindy zase dokázal během tří hodin vykrást tři takové, které byly od sebe vzdáleny jen několik metrů. „V prvním případě se měl pokusit vniknout do budovy čerpací stanice, což se mu nepovedlo. Své touhy po lupu se zřejmě nechtěl vzdát, a proto šel jen o několik metrů dál, kde měl vniknout do základní školy. Tam už byl úspěšnější,“ vysvětlila mluvčí.

Školákům ukradl pachatel badmintonové pálky, sportovní oblečení, jednu sportovní botu a lyžařské brýle. „I přesto, že měl plné ruce odcizených věcí, pokračoval dál. Když překonal plot u rodinného domu a vnikl na pozemek, svůj plán nekončil. Byl totiž vyrušen majitelem a z místa utekl,“ řekla Michalíková.

Policie zloděje obvinila z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

„Obviněný s kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Jak sám uvedl, odcizené věci měl buď prodat náhodným lidem, nebo je vyhodit. Peníze měl následně použít,“ doplnila Michalíková s tím, že byl podán podnět na jeho vzetí do vazby, jemuž státní zástupce vyhověl. Soud to ovšem odmítl.

„V případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení,“ doplnila Michalíková.