Samy se zavírají, pojmou třikrát víc odpadu. V Ostravě testují nové kontejnery

Petra Sasínová
  15:50
Jsou třikrát objemnější než ty současné, samy se zavírají, jsou ekologické, úsporné. Tak shrnul náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč hlavní klady nových kontejnerů na směsný odpad, plasty a papír, které teď jako první v Ostravě zkoušejí obyvatelé ulice Dr. Martínka v části ostravského Jihu Hrabůvka.

Město má s nádobami vyrobenými ve Španělsku, které pojmou až tři tisíce tun odpadků, velké plány.

„Počítáme, že asi polovina stávajících kontejnerů v Ostravě by mohla být zhruba do pěti let nahrazena těmito velkoobjemovými,“ uvedl provozní náměstek ředitele městské společnosti OZO Ostrava Martin Boháč.

Město Ostrava investovalo do nákupu prvních 270 španělských kontejnerů asi deset milionů. Dalších sedmnáct milionů stály dva speciální popelářské vozy, jejichž řidiči budou nádoby obsluhovat.

Právě jedna ze zásadních změn oproti současnému systému spočívá v tom, že vysypávání obstará z kabiny svozového vozu řidič bez pomoci závozníků.

„Navíc svozy budou díky většímu objemu kontejnerů méně časté než dosud, a tím pádem celý systém bude i méně obtěžující pro okolí,“ zdůraznil náměstek Aleš Boháč.

Nedotýkat se...

Ani obyvatelé, u jejichž domů budou nové kontejnery instalovány, na ně nemusí sahat. Stačí zašlápnout páku, která kontejner otevře. „Pro lidi, kteří nevládnou nohama anebo mají jiné omezení, je na nádobě pomocná ruční páka,“ doplnil náměstek.

Důležitým parametrem kontejnerů je to, že se samy zavírají. Nebude do nich pršet a díky tomu nezačnou odpadky tlít a zapáchat tak rychle jako dosud.

Navíc doputují na linky zpracovatelů v mnohem lepším stavu než dosud. „A díky uzavřeným kontejnerům nebude kolem popelnic takový nepořádek,“ je přesvědčený Aleš Boháč.

Velkokapacitní kontejnery v Přerově uvolní místo pro parkování

I kdyby se španělské velkoobjemové kontejnery maximálně osvědčily, nehodí se všude. Neuplatní se třeba v úzkých ulicích či vnitroblocích.

Speciální svozová auta totiž potřebují dostatek prostoru pro zvedací mechanismus. Překážkou jsou rovněž vzrostlé stromy nebo elektrické dráty v blízkosti kontejnerových míst.

Během prosince přibudou nové španělské nádoby v Hlavní třídě v Porubě a v ulici Na Františkově ve Slezské Ostravě. Město chce tyto kontejnery vyzkoušet také ve vhodných areálech podnikatelů či v místech v okolí Ostravy, kde se dosavadní popelnice zaplní pomaleji než na ostravských sídlištích.

Tento typ odpadkových nádob hojně využívají vedle španělských i italská města. V České republice je jako první zvedli asi před třemi lety zástupci Přerova v Olomouckém kraji.

