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Oznámení o ozbrojeném muži v Ostravě-Zábřehu, na místě zasahují policisté

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  10:04

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V Ostravě-Zábřehu zasahují policisté kvůli nahlášenému ozbrojenému muži. (24. června 2026) | foto: Policie ČR

Kvůli oznámení o ozbrojeném muži zasahují policisté v Ostravě-Zábřehu. Zabezpečili okolí místa. Do akce nasadili všechny dostupné síly a prostředky, uvedli na síti X. Jednotky provádějí nezbytné kroky k zajištění bezpečí veřejnosti, ujistili policisté.

Připravujeme podrobnosti.

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