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Oznámení o ozbrojeném muži v Ostravě-Zábřehu, na místě zasahují policisté
Čapek, Tyranie i minuta ticha. ČT a ČRo protestovaly proti změně financování
Na Kavčích horách a před budovou Českého rozhlasu v pondělí proběhly rozsáhlé protesty proti vládním plánům na změnu financování veřejnoprávních médií. Zaměstnanci během jednodenní výstražné stávky...
Primátora Karviné hledá policie. Nechápu, jsem na dovolené s rodinou, vzkázal Wolf
Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi (nestr.), kterému po obvinění v korupční fotbalové kauze hrozí vazba. Wolf uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku a vrátí se příští týden,...
S vyloučením nesouhlasíme. Karviná se odvolá. Co všechno se tím komplikuje?
Fotbalová Karviná se brání. „S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva a odvolá se,“ oznámila na svém webu. Pokud tak...
Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala
S Karvinou. S šestnácti účastníky. Zatím. Měsíc před startem nového ročníku má fotbalová Chance Liga jednu smutnou jistotu: je nejisté, v jakém počtu se nejvyšší soutěž nakonec dohraje. V pondělí...
Brali milionové dotace na školení, mnohá se vůbec nekonala, viní policie 18 lidí
Moravskoslezská policie obvinila 18 lidí a 15 firem kvůli podezření z podvodů s dotacemi na školení zaměstnanců financovaných z Národního plánu obnovy. Kriminalisté v té souvislosti provedli 32...
Boj o Tatru trvá. Neshody majitelů automobilky gradují kvůli miliardovému úvěru
Valná hromada Tatra Trucks schválila miliardový úvěr od firmy spojené s většinovým vlastníkem Michalem Strnadem, což menšinový akcionář Promet Group vnímá jako riziko plného převzetí společnosti....
Zvedáme se, hlásí obce z Vítkovska a Osoblažska. Bez podpory by to ale nešlo
Před časem vykoupili objekt v centru města, aby zabránili jeho proměně v další ubytovnu a přílivu desítek nových sociálně slabých. Několik let budova chátrala, teď ji představitelé Budišova nad...
Jak Djokovič zdravil Gotta a proč nevyšla NBA v Česku. Manažer Černošek vypráví
Nemá řidičák, počítač, skoro neumí anglicky. Žije v Prostějově. Nemá ekonomické vzdělání, vystudoval literaturu, divadlo a film. Přesto patří mezi nejúspěšnější tuzemské sportovní manažery. Miroslav...
Naše Česko zabojuje i v Ostravě, jeho lídryně by tam mohla být první primátorkou
Naše Česko bude v podzimních komunálních volbách kandidovat i v Ostravě. Předseda hnutí a jihočeský hejtman Martin Kuba, který loni v listopadu opustil ODS a založil Naše Česko, dnes představil...
Opavané se k budoucí podobě centra nevyjádří. Zastupitelé referendum zamítli
O budoucnosti prostoru po bouraném obchodním centru Slezanka Opavané v referendu nerozhodnou. Opavští zastupitelé neschválili návrh občanů, kteří jednání o referendu žádali peticí. Petenti v centru...
Že vás huba nebolí! Jednání o nové tramvajové trati v Porubě bylo bouřlivé
V souboj právníků se proměnilo veřejné projednávání záměru postavit novou tramvajovou trať přes část ostravského městského obvodu Poruba. Do sálu porubského Pokladu dorazilo více než 200 lidí, mezi...
Udělal jsem další krok ve své kariéře, lebedí si Kričfaluši po odchodu do Bruselu
Ještě minulý týden, když fotbalisté Baníku Ostrava zahajovali přípravu na další sezonu, byl záložník Ondřej Kričfaluši na Bazalech. Ale jejich trénink sledoval už jenom jako divák. Ve středu se v...
Pálenice pět let odebírala plyn načerno, pachatel bude škodu 1,5 milionu splácet
Jako šetřílek a zároveň kutil se projevil provozovatel jedné z pěstitelských pálenic na Novojičínsku. Do pálenice totiž vytvořil nelegální přípojku plynu a minimálně pět let jej odebíral načerno....
V Havířově odvolali jednatele Městské realitní agentury, kterou řeší policie
Radní Havířova na Karvinsku odvolali z funkce jednatele Městské realitní agentury (MRA) Havířov Róberta Masaroviče a pozastavili mu výplatu odměny. Rada zároveň rozhodla o provedení forenzního auditu...
Dolní Vítkovice v návštěvnosti dýchaly na záda Praze. Boduje i ostravská zoo
Ostravské Dolní Vítkovice byly loni opět nejnavštěvovanějším turistickým cílem Moravskoslezského kraje a zároveň jedním z nejvyhledávanějším míst Česka. Loni se do bývalého industriálního areálu v...
Karviná má nového trenéra. Slezský klub v nynějším složitém období přivedl Westa
Kádr prvoligových fotbalistů MFK Karviná se rozpadá. Klub čelí obvinění z korupce, přičemž jeho šéfové se odvolali proti přeřazení z první do druhé ligy a nyní čekají na konečný verdikt. A spolu s...
Čapek, Tyranie i minuta ticha. ČT a ČRo protestovaly proti změně financování
Na Kavčích horách a před budovou Českého rozhlasu v pondělí proběhly rozsáhlé protesty proti vládním plánům na změnu financování veřejnoprávních médií. Zaměstnanci během jednodenní výstražné stávky...