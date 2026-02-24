Policejní manévry v Havířově, nebezpečný ozbrojený muž se zabarikádoval v bytě

Autor: ,
  14:28aktualizováno  15:20
Policie v úterý odpoledne zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, informovala o tom na síti X. Podle důvěryhodného zdroje iDNES.cz je na místě nebezpečný ozbrojený muž. Do akce je povolána policejní zásahová jednotka. Ulice a okolí včetně vnitrobloků jsou uzavřeny.
Fotogalerie3

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů zabarikádoval ozbrojený muž. (24. 2. 2026) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Podle dostupných informací policie zasahuje proti ozbrojenému muži, jenž se zabarikádoval v jednom z bytů.

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů zabarikádoval ozbrojený muž. (24. 2. 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

O akci informovala mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Blíže ale nechtěla okolnosti události komentovat.

Na místě jsou kromě policie a hasičů také posádky záchranné služby.

„Máme tam v pohotovosti lékařský tým z Havířova a také specializovaný tým z Ostravy-Jihu, který bývá vysílán k nestandardním situacím,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Policisté nabádají, aby se lidé v okolí ulice Jana Wericha zbytečně nezdržovali.

Muž se zabarikádoval v jednom z domů v ulici Jana Wericha takřka v centru Havířova.

Muž se zabarikádoval v jednom z domů v ulici Jana Wericha takřka v centru Havířova.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Futuristické zjevení v zasněžených Beskydech, policisté zastavili velomobil

Futuristický velomobil na silniční kontrole v beskydské obci Ostravice na...

Velké překvapení zažila hlídka cizinecké policie, která na Frýdecko-Místecku narazila na na první pohled velmi futuristické vozidlo. Jak se záhy ukázalo, neobvyklý dopravní prostředek i jeho řidič...

Byznys s potraty. Zdravotníci čelí obvinění, že kšeftovali s nelegálními zákroky

Premium
Ilustrační snímek

Ženského lékaře Marka Rozbroje, který provozuje gynekologické ambulance v Ostravě, Havířově a Bílovci, zadrželi v úterý kriminalisté. A ve čtvrtek odpoledne jej soudce poslal do vazby. Současně s...

Lidl Outlet se stěhuje do Ostravy. Ohlásil, kdy otevře pro zákazníky

Lidl přestěhuje outletovou prodejnu z pražských Štěrbohol do Olomouce.

Outletová prodejna Lidl se již potřetí stěhuje. Tentokrát si pro svůj koncept se spotřebitelským zbožím vybrala moravskoslezskou metropoli Ostravu. V pondělí 2. března v 9 hodin zakotví v areálu...

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, za vraždu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš S. kvůli surové vraždě tříletého chlapce.

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše S. za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho na ubytovně v Bruntálu opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch měl na tělíčku neustále...

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

Policejní manévry v Havířově, nebezpečný ozbrojený muž se zabarikádoval v bytě

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Policie v úterý odpoledne zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, informovala o tom na síti X. Podle důvěryhodného zdroje iDNES.cz je na místě nebezpečný ozbrojený muž. Do akce je povolána...

24. února 2026  14:28,  aktualizováno  15:20

Ostravský Holzer uznává: Pro nás i fandy je to teď těžké období

Ostravský záložník Daniel Holzer míří za míčem stejně jako Johannes Eggestein z...

Každý z ostravských fanoušků čekal, že fotbalisté Baníku v neděli porazí Mladou Boleslav a odrazí se od spodních příček první ligy. Leč duel skončil 0:0, přičemž Ostravští mají před poslední Duklou...

24. února 2026  13:29

Karviná se o postup do semifinále Evropského poháru utká s Izvidačem

Karvinský Patrik Fulnek se snaží dostat ze sevření Mártona Vargy z...

Karvinští házenkáři se ve čtvrtfinále Evropského poháru utkají s týmem HC Izvidač z Bosny a Hercegoviny. Semifinalistu minulého ročníku soutěže, kterého Karviná vyřadila v roce 2024 v kvalifikaci o...

24. února 2026  13:03

Opilý kutil demontoval plynový kotel, výbuch zapálil sklep a vysklil okna domu

Hasiči ve Vratimově u Ostravy likvidovali požár po výbuchu, který způsobil...

Velké štěstí v neštěstí měl navzdory své lehkomyslnosti čtyřiačtyřicetiletý muž z rodinného domku ve Vratimově u Ostravy. Posilněný alkoholem o víkendu demontoval plynový kotel a přitom poškodil...

24. února 2026  12:39

Neurvali ani bod, osmkrát inkasovali. Karvinští odmítají, že by byli v krizi

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Mají šance, předvádějí kvalitní výkony, leč v dosavadních čtyřech zápasech jarní části první ligy fotbalisté MFK Karviná neurvali ani bod a skóre mají 1:8. Je pro ně nynější série porážek hodně...

24. února 2026  11:37

Futuristické zjevení v zasněžených Beskydech, policisté zastavili velomobil

Futuristický velomobil na silniční kontrole v beskydské obci Ostravice na...

Velké překvapení zažila hlídka cizinecké policie, která na Frýdecko-Místecku narazila na na první pohled velmi futuristické vozidlo. Jak se záhy ukázalo, neobvyklý dopravní prostředek i jeho řidič...

24. února 2026  9:34

Koloušek hecuje syna: Chlapče, třikrát za nula! Klidně spadněte, vezmu tě do Ústí

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Táta versus syn aneb bitva o to, kdo se vyhne baráži o volejbalovou extraligu. Zatím k tomu má blíž trenér Jakub Koloušek, jeho Ústí nad Labem je tři kola před koncem základní části o bod před...

24. února 2026  8:36

Už není jen snílkem z Havířova. Týml přes Písek prorazil do repre: Chci přesvědčit

Kevin Týml hovoří na reprezentačním srazu s českými novináři.

Nepřestával věřit. Ale zkuste si uchovávat reprezentační ambice, když vysedáváte na lavičce. Kevin Týml marně čekal na výraznější šanci v Ostravě, a tak vyrazil vyzkoušet basketbalovou štěstěnu na...

24. února 2026  6:58

Policisté na lyžích hlídají ledové sochy i turisty, pomáhají také záchranářům

Policejní lyžařské hlídky působí již sedmou sezonu v Beskydech a v Jeseníkách....

Letošní zimní sezona na horách byla štědrá na sníh, takže si ji užili i policisté hlídkující v Beskydech a v Jeseníkách na lyžích. Jejich služba tam navíc potrvá ještě měsíc - slouží od prosince až...

24. února 2026  5:45

Evropský úspěch přináší házenkářům Karviné i starosti finančního rázu

Pivot karvinských házenkářů Jan Užek se protlačil ke střele.

Navzdory bookmakerům, podle jejichž kurzů byli outsidery, házenkáři Baníku Karviná postoupili přes Balatonfüredi do čtvrtfinále Evropského poháru. Karvinští po domácí výhře 30:28 vyhráli i v neděli v...

23. února 2026  20:17

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ - POZEMNÍ STAVBY (50.000 Kč + BONUSY)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 50 000 - 60 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Knižní festival Ostrava bavil děti i dospělé. Podtitulem byla slušnost

Na Černé louce se od 20. do 21. února 2026 konal 7. ročník Knižního festivalu...

Z Knižního festivalu v Ostravě se stává fenomén. Prokázal to v sobotu skončený sedmý ročník na už tradičním místě, a to na výstavišti Černá louka. Přehlídku navštívily stovky, možná i tisíce lidí.

23. února 2026  15:15

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

23. února 2026  11:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.