Oxid uhelnatý uniká často, hlásí detektory montované v ostravských bytech

„Detektory CO instalované v rámci ostravského projektu reagovaly od poloviny loňského roku již minimálně ve 23 případech. Hlásiče požáru minimálně ve dvou případech,“ upřesnil statistiku mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela.



Do obecních bytů po celé krajské metropoli postupně míří přes dva tisíce detektorů oxidu uhelnatého, dávají se do bytů s plynovými kotli a karmami, a jedenáct tisíc hlásičů požáru. Vrcholí druhá vlna akce.

„V lednu je na řadě obvod Mariánské Hory a Hulváky a na začátek roku instalaci připravila také Moravská Ostrava a Přívoz,“ upřesnila mluvčí ostravské radnice Andrea Vojkovská s tím, že po skončení akce o bezmála šestimilionových nákladech bude zařízení mít 87 procent městských bytů v Ostravě.

„U zbytku bytů se má provádět například rekonstrukce nebo jiné úpravy. Detektory do nich budou instalovány během stavebních prací. Zařízení by se měla stát standardním vybavením bytu,“ dodala.

Bez hlásiče by seniorka zřejmě nepřežila

Hned v prvních měsících se hlásiče osvědčily.

„Jen od poloviny května do srpna loňského roku vyjeli hasiči k deseti případům na základě signalizace detektorů CO nebo hlásičů požáru,“ řekla Vojkovská.

Jako příklad uvedla případ ženy ve Střelniční ulici. „Jednotka po příjezdu do bytu zjistila, že upadl kouřovod karmy. Oxid uhelnatý se dostal do bytu a spustil detektor,“ popsala. Bez hlásiče by seniorka nehodu nezjistila a zřejmě nepřežila.

Jak zařízení pomáhají Detektory na oxid uhelnatý v Ostravě od poloviny roku 2018 na zvýšené množství jedovaté látky reagovaly již ve 23 případech.

Hlásiče požáru pomohly zachránit životy, zdraví a majetek ve dvou případech.

Hlásič vyhodnocuje množství kouřových částic ve vzduchu. Když narůstají, spustí alarm. Detektor oxidu uhelnatého zjišťuje výskyt oxidu uhelnatého v prostoru.



Zařízení se do bytů montují nejen v Ostravě, osamoceným seniorům je pořídil i Havířov, Karviná či Bohumín a bezplatně je mohou v celém kraji získat důchodci v SeniorPointech.

„Ve dvou vlnách se osadí 2 090 hlásičů požáru a 2 090 detektorů CO. Náklady činí 2,3 miliony korun, první vlna je hotová, druhá se zahájí v únoru 2019,“ sdělil ke společnému projektu hasičů s krajským úřadem Kůdela.

Hlásiče budou i jinde. „Jednáme se společností Residomo,“ sdělil Kůdela. Residomo už v letech 2012 až 2014 namontovalo do bytů na čtyři tisíce hlásičů CO a dva a půl tisíce hlásičů kouřových. „V následných letech bylo namontováno dalších 600 hlásičů požáru,“ popsala aktuální stav mluvčí Residoma Kateřina Piechowicz.

Také v bytech Residomo zařízení škodliviny hlásí. „V roce 2017 jsme zaznamenali dvacet případů, v roce 2018 čtrnáct případů, kdy signalizace hlásiče CO identifikovala nebezpečnou situaci,“ řekla mluvčí.

Podle Kůdely jsou ale hlásiče v kraji stále výjimkou.

„U nových staveb je hlásič povinný, jinak není zvykem, že by jej lidé kupovali,“ řekl. Dodal, že hlásič mohl zachránit život například seniorce, jež v neděli zemřela po požáru v bytovém domě ve Frýdku-Místku.

„Jeho zvuk by mohli slyšet jak sousedi, tak třeba i pečovatelka, která paní chodila pomáhat,“ sdělil k zatím poslední tragické události. Požáry už mají letos v kraji tři oběti. Za loňský rok zahynulo deset lidí.