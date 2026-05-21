Ovlivnili tendry za 100 milionů na údržbu bytů v Havířově, obvinila NCOZ dvacet lidí

NCOZ zahájila stíhání ve středu. Podle vyšetřovatelů se obvinění měli minimálně v letech 2022–2023 podílet na machinacích soutěží o veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně 100 milionů korun, informoval ve čtvrtek mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
„Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy spojené s veřejnou soutěží, účasti na organizované zločinecké skupině, podplácení a přijetí úplatku,“ upřesnil.
V případě pravomocného odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody od dvou do dvanácti let. Trestní stíhání všech obviněných je podle Ibeheje vedeno na svobodě. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.