Mnoho lidí je už na turisty alergických, zní z návštěvníky přetížených Beskyd

Martin Pjentak
  15:53
Stovky tisíc lidí ročně si vyšlápne Lysou horu, nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. A zatímco pro turisty je výlet povyražením, pro obyvatele okolních obcí je takové množství návštěvníků často přítěží, která jim komplikuje život. Kvůli řešení fenoménu takzvaného overtourismu se obce z okolí Lysé hory spojily.
Sdružení Beskydhost propojuje beskydské obce i další subjekty, a teď získalo peníze ze švýcarsko-českého programu, které využije k řešení, jak zlepšit soužití místních a návštěvníků hor i jak turisty rozptýlit i jinam než na nejexponovanější místa.

„Peníze jsme dostali na projekt, při němž budeme během tří let hledat a realizovat řešení, jak usměrnit turistický ruch v Beskydech,“ popsal předseda Beskydhostu Vít Březina.

Nejhorší bylo období covidu, kdy overtourismus získal děsivé obrátky.

Pavel Kuběnastarosta Malenovic

„Mnoho obyvatel zdejších obcí je už na turisty alergických. Časté jsou problémy zejména s dopravou a parkováním, ale jsou tam i další sporné věci. Takže naším cílem je vymyslet věci tak, aby se turistům v Beskydech líbilo a zároveň aby byli spokojeni i místní.“

Ve sdružení participují obce Ostravice, Malenovice a Krásná, jsou v něm ale i provozovatelé ubytovacích služeb, restaurací či různých turistických atrakcí.

„Nejhorší bylo období covidu, kdy overtourismus získal děsivé obrátky. Tehdy jsme to s dalšími obcemi pod Lysou horou a Vítem Březinou a spolkem Beskydhost začali řešit, to bylo někdy v letech 2020 až 2021. Vzniklo tak memorandum o vzájemné spolupráci,“ přiblížil starosta Malenovic Pavel Kuběna.

Největším problémem bylo podle jeho slov v té době neukázněné parkování turistů, kdy lidé nechávali svá auta všude možně, i na lesních cestách.

Návštěvnost Beskyd dosáhla hranice snesitelnosti. Pro turisty i místní

„To se nám ve spolupráci s CHKO Beskydy podařilo důsledným potíráním nevhodného parkování vyřešit. Nejdeme jen cestou restrikcí, ale snažíme se lidi i informovat a směrovat je tam, kde parkovat můžou. To se nám jakž takž podařilo zrigovat, ale vždy se najdou jednotlivci, kteří na to neslyší. Je to věčný boj,“ přiblížil Kuběna.

Připomněl i jednu z prvních věcí, která v té době ve spolupráci s krajem vznikla, aby obcím pod Lysou horou ulevila od nadměrného množství aut, a to turistický autobus zvaný TuBus. Z Ostravice, případně z Frýdlantu nad Ostravicí, kde jsou záchytná parkoviště, vozí v sezoně lidi do turisticky zajímavých částí Beskyd.

Turisté parkují, kde se dá. A vyhazují odpadky

„Doprava a parkování jsou problémem i u nás, zejména v exponovaných dnech, kdy je sezona a zároveň pěkné počasí,“ podotkl starosta Krásné Antonín Tulach. Podle něj by mohl pomoci také nápad, nad nímž obce již nějakou dobu uvažují, a to autobusová linka, která by Lysou horu obkroužila z obou stran.

„Takže lidé by například zaparkovali auto u nás, vylezli nahoru na kopec a dolů by pak sešli do údolí na opačné straně, tedy například v Malenovicích či v Ostravici. Věděli by přitom, že se autobusovou linkou snadno dostanou zpět ke svému autu,“ popsal Tulach.

Dalším problémem jsou pak odpady. „Příval turistů znamená zvýšené množství různého odpadu i skutečnost, že odpadky nechávají i tam, kde nepatří,“ nastínil Tulach. „Likvidace odpadu pak pro obce znamená zvýšené náklady,“ doplnil Kuběna.

Český overturismus: davy lidí i v noci. Která místa jsou přetížená výletníky

Obce přitom z turistického ruchu nemají nijak závratné příjmy, které by plně pokryly zvýšené náklady. „Pro obce jsou často jediným příjmem poplatky z ubytování. A i tady víme, že ne všichni ubytovatelé je hradí, a nástroje, jak to ohlídat, zatím nejsou,“ objasnil předseda sdružení Březina.

„Z mého pohledu je proto důležité, aby cestovní ruch dával práci místním, což se dnes úplně neděje, aby více podporoval lokální ekonomiku tak, aby jej lidé nebrali jen jako obtíž,“ doplnil.

Další možností, jak problémy zmírnit, je rozptýlit návštěvníky po Beskydech plošně, aby nechodili jen na známá místa jako Lysá hora, Pustevny nebo Smrk.

Pohyb lidí pomůžou sledovat jejich mobily

„My jsme teď na jaře uvedli novou verzi naší aplikace Po medvědích tlapkách 2. 0, která má za úkol turisty směrovat i jinam, aby nechodili všichni na stejná místa. Od kraje jsme letos dostali peníze na cedule, které s tím také mají pomoci,“ vypočítal Březina.

S řešením situace by měl pomoci i sběr dat o pohybu turistů. „Budeme teď sbírat data od mobilních operátorů, ze sčítačů na trasách na Lysé hoře nebo z parkovišť, abychom věděli, odkud a kam se lidé pohybují, kde jich je nejvíce, s tím pak budeme dále pracovat,“ objasnil Tulach.

„Setkáváme se se starosty dotčených obcí, v květnu nás čeká první velké společné sezení, na podzim už bychom chtěli znát směr, kterým se vydat,“ doplnil Březina.

Mnoho lidí je už na turisty alergických, zní z návštěvníky přetížených Beskyd

