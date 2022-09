Vlci dál útočí na ovčí stáda v Beskydech, zardousili už desítky kusů

Jen tento rok tak přišli chovatelé v Beskydech o více než sto zvířat. Rozhodnutí, zda jablunkovské vlky odchytit, odstřelit, nebo ponechat v této oblasti hor, zatím vydáno nebylo.

„Správní řízení o případné eliminaci vlka jsme zahájili 21. července a zákonná lhůta na rozhodnutí je ve složitějších případech devadesát dnů,“ řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová počátkem srpna s tím, že úřad vnímá situaci jako alarmující a bude se snažit učinit rozhodnutí bez průtahů.

V tuto chvíli kraj čeká na vyjádření odborníků z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „Analyzujeme podklady, abychom byli schopni doložit, zda je možné označit chování smečky jako pozměněné či neodpovídající normálu. Pokud by tomu tak bylo, mohlo by být důvodem k radikálnějším opatřením, jako je i eliminace. Závěry šetření předáme kraji tento týden,“ naznačil termín ředitel regionálního pracoviště agentury Jan Klečka.

Kraj by tak mohl rozhodnout v nejbližších dnech. Zatím ale vlci dál zabíjejí. „Například 9. září útočili dvakrát a zabili 3 ovce, o den později zardousili pět ovcí u třech chovatelů a zatím poslední útok hlásili o víkendu lidé z horské rekreační oblasti Bahenec. Ti přišli o čtyři zvířata,“ vypočítal poslední ztráty Aleš Cwik z jablunkovského odboru životního prostředí.

Aby chovatelům pomohl uhradit náklady na pořízení nového oplocení, vypsal letos kraj dotaci ve výši téměř 3,5 milionu korun.

„Žádost o finanční pomoc podalo 39 chovatelů z oblasti Nového Jičína, Třince a Jablunkova, kde jsou počty usmrcených ovcí nejvyšší, ale také z Krnovska, kde máme v oblasti Krasova útoky vlků také potvrzené. Dotaci vyplatíme všem podle podmínek programu, jakmile žadatelé odevzdají bezchybné vyúčtování,“ uvedla Michaela Bendová z krajského oddělení ochrany přírody a zemědělství.

Chovatelé staví ohrady a nakupují psy

Farmáři věří, že peníze dostanou ještě letos. „Museli jsme zvýšit ohrady kolem pastvin, nakoupili jsme elektrické sítě a zdvojujeme elektrické ohradníky, protože jednoduché u nás vlci přeskočili,“ řekla Marcela Bojková z Písku, na jejíž ovce zaútočily šelmy hned dvakrát. Při druhém útoku přišla o pět ovcí a další čtyři dlouhou dobu léčila.

„Nové ohrady jsme pořídili za peníze, které jsme letos chtěli použít na opravu ustájení ovcí. To ale musí počkat, protože ochrana kusů, které nám zůstaly, je pro nás prioritou. Abychom je zachránili, zavíráme zbytek stáda večer co večer do maštale. Jak dlouho to ale vydržíme, pokud kraj eliminaci vlků zamítne, netuším,“ zhodnotila Bojková.

Jiří Pivec z Bukovce, který v červenci přišel o šestnáct kusů ovcí, to vidí stejně.

„Tady nejde jen o peníze, které teď musíme investovat do nákladnějších ohrad, košařů, elektrických sítí, ale také do nákupu salašnických psů. Jde o to, že jsme za posledních šest měsíců nesmírně vyčerpáni. Nejen já, ale i sousedé v okolí kontrolujeme prakticky každou noc svá stáda a nikdy nevíme, zda právě nejdeme k ohradě, za kterou budou ležet mrtvé či těžce zraněné kusy. Ovce v rámci letní pastvy putují po horách a my s nimi dnes musíme přesunovat i vysoké a těžké ohradníky, kolem kterých rozmisťujeme elektrické sítě. To opravdu nevydrží každý a vůbec se nedivím některým sousedům, že jsou rozhodnuti v chovu nepokračovat. Také u nás doma se stres, nervozita a únava přenáší na celou rodinu, a to jsme vždy drželi při sobě. Vlci nám jen nezabíjí ovce, ale i ničí rodiny,“ podotkl Pivec.