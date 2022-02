Opozice v Ostravě navrhuje referendum o vodárnách, zatím neuspěla

Komunisté chtěli, aby obyvatelé města mohli 30. dubna odpovídat na otázku: „Souhlasíte s tím, že město Ostrava si má své vodovody a kanalizace provozovat samo či provozní společností vlastněnou minimálně z 90 % městem, a neumožnit tak vyplácet vysoké podíly na zisku soukromým subjektům?“

Opoziční politici tak reagovali na rozhodnutí většiny zastupitelů, kteří v listopadu podpořili záměr prodloužit o 10 let spolupráci s provozní společností OVAK.

„V té má Ostrava podíl 41 % a rada města je konečnou instancí rozhodující o ceně vody. A celá vodárenská infrastruktura je v majetku města,“ upozornil primátor Tomáš Macura (ANO).

Opozice má ale i přesto výhrady. „Voda je nenahraditelná surovina. My do ní investujeme, potom ji prodáváme. A jelikož se pohybujeme v monopolním prostředí, muselo by se stát něco mimořádného, aby z toho nebyl zisk. A teď rozhodujeme o tom, zda plody budeme konzumovat my, nebo někdo jiný,“ řekl spoluautor návrhu referenda Martin Juroška (KSČM).

V písemném návrhu referenda opoziční zastupitelé připomněli, že do roku 2024 má na základě koncesní smlouvy provozovat vodárenskou síť společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK). Jejím většinovým vlastníkem je již od poloviny 90. let minulého století nadnárodní skupina Suez Group.

Ostrava prý přichází o stamiliony

Podle opozice tak Ostrava zbytečně přichází o stamiliony. „Podíl koncernu na kapitálu OVAK činí 50,13 %, od toho se odvíjí i podíl na zisku. Za léta 1996 až 2020 měl OVAK zisk přes 1,5 miliardy, z toho koncern získal 793 milionů,“ stojí v materiálu.

Už loni v listopadu proto doporučovali opoziční zastupitelé odkup akcií od koncernu, nebo zřízení nové městské společnosti.

Primátor Macura tehdy obsáhle vysvětloval, že Ostrava má ve srovnání s jinými velkými městy levnější, ale přitom čistou a kvalitní vodu. Upozornil také na snižování ztrát vody. A dodal, že za dobré výsledky vděčí město hlavně odbornému vedení firmy OVAK i jejímu přístupu k moderním technologiím.

Zastupitelé tehdy podpořili návrh radních využít takzvané sektorové výjimky, která umožní městu pokračovat bez nutnosti výběrového řízení v dosavadním modelu spolupráce se zahraničním koncernem.

Včera Macura dodal, že vše už řekl a nechce se stále opakovat, proto si dal k tématu „bobříka mlčení“.

Novou smlouvu s firmou OVAK by měli zastupitelé schválit v nejbližších měsících. Proto komunisté chtějí rychlé referendum.

„Z ekonomického hlediska jde jen o prodloužení stavu, kdy koncern bude inkasovat svůj podíl na zisku. Během příštích deseti let tak město přijde o dalších 450 až 600 milionů. Vycházíme z podílu na zisku, který by mohl činit až 1,2 miliardy korun,“ nastínil Juroška.

Referendum by podle navrhovatelů stálo město asi čtyři miliony korun. Odkup akcií či zřízení nové společnosti provozující vodárenskou síť 300 milionů až miliardu.

Komunisté chtějí referenda dosáhnout peticí

A právě to se nelíbí koalici, ale ani některým opozičním zastupitelům. Podle nich města nejsou lepšími hospodáři než privátní firmy. Navíc není jisté, že by nová městská firma získala kvalifikované zaměstnance.

„Městských společností máme dost. Pokud něco měnit, podpořil bych tendr na privátní firmy,“ řekl MF DNES opoziční zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak).

Po rušné debatě, která trvala asi hodinu, zastupitelé návrh na vyhlášení místního referenda zamítli.

Tím to podle komunistů nekončí. „Je ještě jiná možnost, jak zajistit konání referenda. Po městě už koluje a na internetu lze stáhnout formulář petice, která žádá vyhlášení referenda. Pokud se nám podaří získat 13 700 podpisů oprávněných ostravských voličů, město bude muset referendum vyhlásit,“ uvedl Josef Babka (KSČM). Petiční výbor by ale musel získat podpisy dřív, než město schválí novou smlouvu s OVAK.