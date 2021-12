Osmělování a do studené pomalu nefunguje. Je to mýtus, říká šéf party otužilců

„Bývá nás padesát až šedesát, někdy i stovka. Celkem nás jsou dvě stovky. V Česku je to největší skupina, která se schází pravidelně,“ říká Otakar Zemek.

Jak jste s otužováním začal?

Přes běhání. Třikrát týdně jsem běhal jednadvacet kilometrů v rámci tréninku na maraton. Na internetu jsem se tehdy dočetl, že pro regeneraci je skvělé namočit si nohy po kolena do studené vody. Jednou v únoru jsem si tak máčel nohy v řece, když šly kolem nějaké mladé maminky a ptaly se mě, jestli chodím v zimě plavat. Chtěl jsem se předvést. Tak jsem se svlékl a skočil jsem do vody. Hned se mi to zalíbilo a přidal jsem se k otužilcům. Tehdy jsem ještě bydlel v Praze a plaval jsem v Braníku.