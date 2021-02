Saunu jim zavřeli. Parta ze Stonavy tak pravidelně vyráží do ledové vody

Zima je taková, že často musí vysekat díru do ledu. Koupou se pak ve vodě, jejíž teplota je jen lehce nad nulou. „Na Těrlické přehradě jsme jednou naměřili teplotu vody 0,3 stupně,“ líčí Pavel Žemlička.

Stonavana k otužování přivedl jeho známý, postupně se pak přidávali další. „Předtím jsme chodili hodně do sauny a na další místa, která jsou teď ale zavřená. Otužování nám zatím nezakázali,“ vysvětluje.

Do ledovky neskočil Pavel Žemlička střemhlavě.

Nejprve se postupně začal otužovat ve studené sprše. „To je velice důležité a všem to doporučuji. Je chybou, když někdo do ledové vody vběhne bez nějaké přípravy. I takoví se ale najdou,“ podotýká.

Při prvním otužování vydržel ve vodě sotva půl minuty, teď už v ní bývá ponořený zhruba pět minut.

„Není to ale o tom hecovat se, kdo vydrží déle. Je to o individuálním pocitu. Pokud někomu stačí minuta či dvě, je to v pořádku,“ vysvětluje otužilec.

Nový koníček, ke kterému přišel z „nouze“, si Pavel Žemlička ponechá i po konci vládních opatření. „Otužování je hodně návykové. Osobně mi pomáhá odbourat stres, a když chodíme ráno, tak mě parádně nakopne,“ dodává.