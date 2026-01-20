Otravný zápach z průmyslové zóny trápí lidi v Ostravě, firma chce výrobu rozšířit

Petra Sasínová
  5:45
Jen za tři dny podepsaly tři stovky lidí elektronickou verzi petice s názvem Stop zápachu ze závodu Brembo Czech. Jde o firmu vyrábějící brzdové systémy, která je podle studie vědců z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava hlavním zdrojem zápachu šířícího se z průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové

V průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové pracují tisíce lidí. (12. listopadu 2025) | foto: Archiv MF DNES

Přestože problém trvá, společnost Brembo Czech chce výrobu ještě podstatně rozšířit.

Petici iniciovali zástupci ostravských obvodů Hrabová, Nová Bělá a Jih, kde jsou na různých místech k dispozici i podpisové archy. „Dokud nebude situace se zápachem trvale vyřešena, nelze souhlasit s navyšováním výroby,“ shrnul obsah petice starosta Jihu Martin Bednář.

Více výroby, až zmizí zápach. Ostrava nesouhlasí s rozšířením firmy v Hrabové

Signatáři předají podpisy krajskému úřadu, který posuzuje dokumentaci k záměru Brembo zvýšit kapacitu výroby o čtyřicet procent.

„Tento závod obtěžuje obyvatele Ostravy toxickým, štiplavým a dráždivým zápachem přes osm let. Firma přitom problém dlouhodobě ignorovala, zlehčovala a zpochybňovala,“ uvedl autor petice, místostarosta Hrabové Radomír Orkáč.

Za nevěrohodnou označuje v petici pachovou studii, která je součástí zkoumané dokumentace. „Zpracovala ji totiž firma, která je zároveň dodavatelem technologie studené plazmy,“ uvedl Orkáč.

To je metoda, kterou společnost používá pro snížení pachových emisí z výroby brzdových komponentů. „Firma se v dokumentaci také dost nevěnuje únikům zápachu z otevřených vrat, dveří a světlíků výrobních hal,“ připojil Orkáč.

Firma koupila stroje bez povolení k rozšíření provozu. Město ho nechce kvůli zápachu

Společnost Brembo Czech většinu argumentů signatářů odmítá. „Petice obsahuje řadu nepravdivých a nedoložených tvrzení. Není pravda, že je prokázána souvislost naší společnosti se zápachem,“ prohlásila mluvčí firmy Michaela Badurová.

„Prý tomu nerozumíme...“

Společnost totiž neuznává studii ostravských univerzitních odborníků, kteří došli k závěru, že Hrabovou zamořuje zápachem především Brembo.

Petici vítá náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč. Uvedl, že na rozdíl od firmy ITT, která v Hrabové také vyrábí brzdové komponenty, Brembo nechce pustit do továrny zástupce města ani univerzity.

„Prý mají vše v pořádku, kdežto my tomu nerozumíme a jsme zaujatí,“ povzdychl si Boháč. Dodal, že firma ITT ukázala provozy a město se s ní domluvilo na měření.

Podle mluvčí Bremba je firma jen obezřetná po vyjádřeních založených na údajně nekvalitní studii zadané městem. „Nejsme proti prohlídce, trváme však na doprovodu odborně způsobilého člověka, který zajistí objektivní posouzení technického stavu provozu,“ tvrdila.

Autoři studie kritiku odmítají a podle mluvčí Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava Jany Dronské jsou připraveni spolupracovat na dalších krocích k odbornému řešení problému.

Petici posoudí také hejtmanství

Hejtmanství petici zatím neobdrželo. „Jakmile bude doručena, bude se jí krajský úřad zabývat,“ potvrdila mluvčí Nikola Birklenová.

Posouzení záměru je v rámci procesu EIA ve fázi zpracování posudku.

„Petice bude zahrnuta mezi připomínky a námitky a poté vyhodnocena,“ dodala.

Stanovisko k záměru by kraj mohl vydat v dubnu. Birklenová také oznámila, že úřad zahájil se společností Brembo přezkum platného integrovaného povolení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemovala ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté dopoledne uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, jednou z nich je řidička tramvaje.

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

Otravný zápach z průmyslové zóny trápí lidi v Ostravě, firma chce výrobu rozšířit

V průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové pracují tisíce lidí. (12. listopadu 2025)

Jen za tři dny podepsaly tři stovky lidí elektronickou verzi petice s názvem Stop zápachu ze závodu Brembo Czech. Jde o firmu vyrábějící brzdové systémy, která je podle studie vědců z Vysoké školy...

20. ledna 2026  5:45

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

19. ledna 2026  15:43

Opavu stále trápí chytré semafory, nyní je bude řešit i soud

Doprava v Opavě má do plynulosti daleko, systém stále hapruje. (15. dubna 2024)

Trápení Opavy s chytrým řízením dopravy i tři a půl roku poté, co mělo být hotovo, pokračuje. Z opavských ulic se však přesunulo do rukou právníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) městu...

19. ledna 2026  14:28

Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024)

Okresní soud v Havířově začal v pondělí projednávat případ machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem...

19. ledna 2026  12:47

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, jednou z nich je řidička tramvaje.

19. ledna 2026  6:44,  aktualizováno  7:39

Na břehu Karvinského moře pokračují zimní radovánky, vznikne saunové městečko

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po...

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Navazuje tak na pilotní mikulášskou akci. Už za pár dní u vody vznikne saunové městečko.

19. ledna 2026  6:42

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

18. ledna 2026  20:04

Na univerzitě za války. Naše budoucnost je na Ukrajině, říkají odhodlaní studenti

Premium
Ukrajinská Mariupolská státní univerzita po ruském bombardování v roce 2022.

Téměř 180 tisíc studentů nastoupilo v září do prvních ročníků ukrajinských univerzit. Podle údajů ministerstva školství a vědy Ukrajiny jich v bakalářských a magisterských programech studuje více než...

18. ledna 2026

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemovala ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté dopoledne uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na...

18. ledna 2026  10:14,  aktualizováno  13:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Část unikátní gotické památky ležela v suti, další díl okna přinesl občan Fulneku

Ve Fulneku sestavili z nalezených dílů cenné gotické okno. (12. ledna 2026)

Unikát evropského významu nyní vystavují ve Světě Komenského, fulnecké pobočce Muzea Novojičínska. Jedná se o restaurované gotické okno, které bylo původně součástí kostela v Jerlochovicích, dnes...

18. ledna 2026  7:19

Sláva páře! Do Opavy před 170 lety přijel první vlak, železnice změnila tvář města

Sláva železnici! Sláva páře! Opava výstavou v arkádách ve Dvořákových sadech...

Byla to velká událost. Příjezd prvního vlaku do Opavy provázel nejen uvítací ceremoniál na nádraží, ale i slavnostní hostina v minoritském klášteře a speciální program v divadle. Výročí 170 let od...

17. ledna 2026  14:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.