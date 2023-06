Pak se to zatočilo a střecha byla pryč, líčí místní smršť v Oticích

Postižené domy kryjí provizorní plachty a jejich obyvatelé sčítají první škody. „Právě čekám na pojišťováka,“ stojí u branky svého domu Alois Pierník. Větrnou smršť předchozí den doma nezažil, byl v nemocnici. „Jsem po operaci, před chvíli jsem přijel. Ráno jsem měl poslední kapák a musel jsem domů. Nemohl jsem tady s tím nechat manželku samotnou.“

Vítr mu z domu serval celou střechu. Ta rozbila plot a sousedovo auto. „Ani mi nemluvte, jak jsem to v nemocnici prožíval. Sledoval jsem to na internetu, volal jsem domů. Z fotek jsem hned poznal, že je to u nás. Plechová střecha, to vám podfoukne, smotá se a už to letí,“ netají emoce Pierník.

Jeho soused přes ulici s manželkou na zahradě odklízejí trámy, o kus dál leží hromada střešní izolace. Pryč mají střechu i krov. „Byla to hrozná síla. Velmi úzký pruh, jinde v okolí vůbec nic není,“ líčí muž. Vítr mu vzal střechu z čela domu, ta porazila a utrhla masivní cihlový komín, jenž poškodil další části.

„Sundat ho musel jeřáb, báli se jej rozebírat, aby neprorazil střechu do chodby,“ líčí pětasedmdesátiletý majitel domu. Komín teď leží na zahradě, dům kryje plachta. „Je to komplet promočené. Udělat musíme nový krov, celé se to pohlo. Už jsme tu měli řemeslníky, snad nám to vezmou. Záleží na pojišťovně.“

Když přišel vítr, popíjeli kafe

Když se vítr přihnal, pil s manželkou kávu v pergole u domu. „Najednou přišly kroupy a vítr, byla to hrozná síla, ani jsme se nemohli dostat dovnitř. Utekli jsme do domu, aniž bychom si uvědomili, že by nám to mohlo spadnout za krk.“

Další soused Karel Štencek těsně před bouřkou zacouval autem do garáže. „Říkal jsem si, že budou kroupy, tak ať mi na něm neudělají škodu.“ Na místo, kde auto stálo, jen o několik minut později spadla střecha odvedle. „Velký díl padl tady. Další kus, to mohlo tak být čtyři metry, vyletěl nahoru,“ ukazuje na hospodářskou budovu na své zahradě. Místo střechy ji kryje plachta, má vybitá okna, ze dveří trčí třísky.

Zavřený v autě celou událost přečkal Pavel Hrazdil. „Vykládal jsem nákup. Část je ještě tam, nestihl jsem to. Když přišel vítr, chtěl jsem auto zavřít, ať do něj nefouká, a když jsem vyběhl ven, trochu mě to sebralo. Chytl jsem se zadní části auta, zavřel kufr, schoval za auto a nastoupil dovnitř. Zpátky už jsem se nedostal,“ líčí muž.

„Bez hasičů bychom to nezvládli“

Bouřku popisuje nejprve jako déšť, poté silný vítr a kroupy. „Pak se to zatočilo a slyšel jsem ránu. Byla to chvilička. Když to přešlo, vystoupil jsem a soused volá: střecha, střecha,“ popisuje Hrazdil. I jeho dům přišel o střechu.

„Zásah hasičů byl neskutečně rychlý, bez nich bychom to nezvládli. Na domě nezůstaly žádné trámy, krovy ani krytina, všechno bylo dole. Rozebrali jsme to a co bylo použitelné, jsme zhruba za 4, 5 hodiny poskládali do provizorního stavu, aby se to dalo zakrýt. Vrchní patro je ale promočené,“ dodává muž s tím, že už kontaktoval zedníky, tesaře i pokrývače.

21. června 2023

Starosta Otic Vladimír Tancík hned mezi šestou a osmou ráno objel postižené domy. „Těm, co mají poškozené střechy, jsme nabídli likvidaci nebezpečného odpadu. Počkáme, až všechno vystěhují, a pak sem najedou kontejnery,“ říká. Odstraňují se také stromy, které vítr poničil. „ Jde asi o deset velkých vzrostlých stromů, vesměs to nevydržely ořechy,“ upřesňuje starosta. Ukončení vyklízecích prací odhaduje na nejbližší dny.