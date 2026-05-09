Projekt Otevřené chrámy slaví deset let a letos v kraji zpřístupní rekordních 57 památek

Dalibor Maňas
  16:05
Jubilejní desátý ročník projektu Otevřené chrámy v Moravskoslezském kraji letos od května do září zpřístupní 57 sakrálních objektů. Návštěvníky čeká odborný výklad v architektonicky cenných stavbách, mezi nimiž nechybí zrekonstruovaná frýdecká bazilika s novou kryptou, historické evangelické kostely v Orlové a Ostravě nebo nově zapojený monumentální chrám v Tošovicích.
Po dvou letech oprav se věřícím i veřejnosti opět otvírá bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Prokoukla i podzemní krypta s ostatky členů šlechtické rodiny Pražmů.(30. 4. 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Projekt, který odstartoval v roce 2017, je podpořený Moravskoslezským krajem a propojuje duchovní odkaz s turistikou. Nabízí také atraktivní prohlídky kostelních věží či speciální poutní trasy s QR kódy.

„Projekt zpřístupňuje veřejnosti desítky kostelů a sakrálních památek s rozšířenou otevírací dobou a odborným výkladem. Umožňuje nahlédnout do cenných staveb, ale také do jejich historie, umění a příběhů spojených s místní krajinou. Většina objektů bude otevřena od května do září, vybrané pak celoročně,“ upozornil Ondřej Elbel, mluvčí Ostravsko-opavské diecéze.

„Otevřené chrámy vnímáme jako službu veřejnosti – dává lidem možnost vstoupit do míst, která jinak zůstávají zavřená, a pochopit jejich význam nejen duchovní, ale i kulturní a historický,“ poznamenala koordinátorka projektu Adéla Pánek Hudečková.

Letos mohou zájemci navštívit 57 chrámů, z toho dva evangelické. „V Orlové jde o kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání a Kristův kostel v Ostravě. V historické části Orlová-Město stojí chrám, který patří mezi nejvýraznější sakrální stavby města. Stojí na Cingrově kopci a je svědkem dramatických dějin regionu poznamenaného hlubinným dolováním, které jej opakovaně ohrožovalo,“ přiblížil mluvčí.

Výhledy do krajiny

Otevřené chrámy nabízejí zájemcům také výstupy na kostelní věže: například ve Frýdku, Bruntále, Karviné nebo Krnově.

Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání zůstal díky náročnému statickému zajištění v roce 2005 zachován a slouží dál.

„Dnes je vnímán jako „kostel pro všechny“ – otevřený místní komunitě, návštěvníkům i turistům hledajícím klid, architekturu a silný příběh místa,“ doplnil Elbel.

Kristův kostel v Ostravě je známý jako Červený kostel. „Byl postaven na počátku dvacátého století z režného červeného zdiva na nestabilním podloží. Proto byl při stavbě založen na přibližně 900 dřevěných pilotech, zaražených do podmáčené půdy bývalé mlýnské strouhy. Ve věži se nacházejí ocelové zvony odlévané v německé Bochumi, což bylo na počátku 20. století technickou novinkou,“ přiblížil jeho historii Elbel.

Vedle bohoslužeb je také vyhledávaným místem pro pořádání koncertů a kulturních akcí, protože má výbornou akustiku díky dřevěnému kazetovému stropu.

Bazilika a nově zpřístupněná krypta

Významnou událostí letošní sezony je znovuotevření baziliky ve Frýdku-Místku včetně nově zpřístupněné krypty. Bazilika bude během turistické sezony otevřená denně kromě pondělí v rámci projektu Otevřené chrámy.

Frýdecká bazilika se opět otvírá, návštěvníky pustí i do krypty s mumiemi

„Máme radost, že lidé mohou opět vstoupit dovnitř. Chrám i jeho okolí prokoukly a věříme, že návštěvníci pocítí jeho zvláštní atmosféru, která se tu drží po staletí,“ uvedla průvodkyně Marie Göttlicherová.

Součástí novinek je také nová poutní trasa, která propojuje baziliku s kaplí Povýšení sv. Kříže v Hájku.

„Trasu si mohou poutníci otevřít prostřednictvím QR kódu na oplatkách, které si farnost nechává vyrábět v Bílé Vodě. Nově jsou k dispozici také turistické vizitky,“ uvedl mluvčí diecéze.

Oplatkárna začínala hostiemi, teď vyváží oplatky do celé Evropy

Stálicí Otevřených chrámů je kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku. K akci se připojí i Tošovice, Bravantice nebo oba frenštátské kostely

Ke stavbám, které se do projektu zapojují nově nebo po rozsáhlé rekonstrukci patří také kostel sv. Martina v Tošovicích, který se stal jedním z architektonických taháků letošního ročníku. „Na první pohled zaujme svou monumentální podobou, která je v kontrastu s malou obcí, v níž stojí,“ vysvětlil mluvčí.

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
