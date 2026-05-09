Projekt, který odstartoval v roce 2017, je podpořený Moravskoslezským krajem a propojuje duchovní odkaz s turistikou. Nabízí také atraktivní prohlídky kostelních věží či speciální poutní trasy s QR kódy.
„Projekt zpřístupňuje veřejnosti desítky kostelů a sakrálních památek s rozšířenou otevírací dobou a odborným výkladem. Umožňuje nahlédnout do cenných staveb, ale také do jejich historie, umění a příběhů spojených s místní krajinou. Většina objektů bude otevřena od května do září, vybrané pak celoročně,“ upozornil Ondřej Elbel, mluvčí Ostravsko-opavské diecéze.
„Otevřené chrámy vnímáme jako službu veřejnosti – dává lidem možnost vstoupit do míst, která jinak zůstávají zavřená, a pochopit jejich význam nejen duchovní, ale i kulturní a historický,“ poznamenala koordinátorka projektu Adéla Pánek Hudečková.
Letos mohou zájemci navštívit 57 chrámů, z toho dva evangelické. „V Orlové jde o kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání a Kristův kostel v Ostravě. V historické části Orlová-Město stojí chrám, který patří mezi nejvýraznější sakrální stavby města. Stojí na Cingrově kopci a je svědkem dramatických dějin regionu poznamenaného hlubinným dolováním, které jej opakovaně ohrožovalo,“ přiblížil mluvčí.
Výhledy do krajiny
Otevřené chrámy nabízejí zájemcům také výstupy na kostelní věže: například ve Frýdku, Bruntále, Karviné nebo Krnově.
Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání zůstal díky náročnému statickému zajištění v roce 2005 zachován a slouží dál.
„Dnes je vnímán jako „kostel pro všechny“ – otevřený místní komunitě, návštěvníkům i turistům hledajícím klid, architekturu a silný příběh místa,“ doplnil Elbel.
Kristův kostel v Ostravě je známý jako Červený kostel. „Byl postaven na počátku dvacátého století z režného červeného zdiva na nestabilním podloží. Proto byl při stavbě založen na přibližně 900 dřevěných pilotech, zaražených do podmáčené půdy bývalé mlýnské strouhy. Ve věži se nacházejí ocelové zvony odlévané v německé Bochumi, což bylo na počátku 20. století technickou novinkou,“ přiblížil jeho historii Elbel.
Vedle bohoslužeb je také vyhledávaným místem pro pořádání koncertů a kulturních akcí, protože má výbornou akustiku díky dřevěnému kazetovému stropu.
Bazilika a nově zpřístupněná krypta
Významnou událostí letošní sezony je znovuotevření baziliky ve Frýdku-Místku včetně nově zpřístupněné krypty. Bazilika bude během turistické sezony otevřená denně kromě pondělí v rámci projektu Otevřené chrámy.
„Máme radost, že lidé mohou opět vstoupit dovnitř. Chrám i jeho okolí prokoukly a věříme, že návštěvníci pocítí jeho zvláštní atmosféru, která se tu drží po staletí,“ uvedla průvodkyně Marie Göttlicherová.
Součástí novinek je také nová poutní trasa, která propojuje baziliku s kaplí Povýšení sv. Kříže v Hájku.
„Trasu si mohou poutníci otevřít prostřednictvím QR kódu na oplatkách, které si farnost nechává vyrábět v Bílé Vodě. Nově jsou k dispozici také turistické vizitky,“ uvedl mluvčí diecéze.
Stálicí Otevřených chrámů je kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku. K akci se připojí i Tošovice, Bravantice nebo oba frenštátské kostely
Ke stavbám, které se do projektu zapojují nově nebo po rozsáhlé rekonstrukci patří také kostel sv. Martina v Tošovicích, který se stal jedním z architektonických taháků letošního ročníku. „Na první pohled zaujme svou monumentální podobou, která je v kontrastu s malou obcí, v níž stojí,“ vysvětlil mluvčí.