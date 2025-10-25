Ostrava uctí spisovatele Otu Filipa. Deska připomene i rodinnou kavárnu jeho otce

Autor:
  6:03
Česko-německý prozaik a publicista Ota Filip, od jehož narození ve Slezské Ostravě letos uplynulo devadesát pět let, bude mít vedle Nové radnice v moravskoslezské metropoli svou pamětní desku.
Spisovatel Ota Filip

Spisovatel Ota Filip | foto: Monika TomáškováMF DNES

Prezident udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti umění exilovému...
Spisovatel Ota Filip
Spisovatel Ota Filip
Spisovatel Ota Filip
5 fotografií

„O jejím umístění a výběru výtvarného návrhu rozhodla rada města,“ uvedl mluvčí magistrátu Petr Havránek.

Radní akceptovali doporučení pracovní skupiny, která připomínku mezinárodně oceňovanému spisovateli připravuje.

„Deska bude na budově Moravskoslezské vědecké knihovny. Byla tam totiž kavárna, kterou kdysi provozoval otec Oty Filipa,“ vysvětlil člen skupiny, kronikář Archivu města Ostravy Martin Juřica.

Někdejší kavárna hrála v životě budoucího spisovatele důležitou roli. Jeho otec Bohumil ji provozoval v letech 1935 až 1945 a jeho syn tam v době dospívání trávil hodně času.

Spisovatel Ota Filip
Prezident udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti umění exilovému spisovateli Otovi Filipovi (28. října 2012).
Spisovatel Ota Filip
Spisovatel Ota Filip
5 fotografií

Rodinný podnik také hraje jednu z klíčových rolí ve Filipově prvotině Cesta ke hřbitovu, která se odehrává v multikulturní Ostravě před válkou a během nacistické okupace.

Za román získal v době začínajícího politického uvolnění v roce 1967 Cenu města Ostravy. Další dílo odehrávající se v Ostravě – Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy – už vyšlo poprvé v samizdatu.

Zemřel spisovatel Ota Filip. Z ČSSR ho vyhnali, v Německu zažil úspěch i tragédii

Ota Filip Československo opustil v roce 1974, kdy pod nátlakem odešel do německého exilu. Předtím skončil ve vězení za údajné podvracení republiky.

V Německu v psaní pokračoval a získal si tam velké renomé. Patří mezi přední představitele české exilové literatury.

Na přípravě pamětní desky spolupracuje jako poradkyně jeho dcera Hana Filip. Zakázku na zhotovení díla získal sochař Petr Szyrok.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Ostrava uctí spisovatele Otu Filipa. Deska připomene i rodinnou kavárnu jeho otce

Česko-německý prozaik a publicista Ota Filip, od jehož narození ve Slezské Ostravě letos uplynulo devadesát pět let, bude mít vedle Nové radnice v moravskoslezské metropoli svou pamětní desku.

25. října 2025  6:03

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Některé děti přiberou až dvacet kilo za rok, upozorňuje odborník na obezitu

Premium

Ultrazpracované potraviny, energetické nápoje, nadužívání moderních technologií a s tím spojený nedostatek pohybu, i to jsou kromě covidové pandemie faktory, které stojí za nárůstem obezity u dětí....

24. října 2025

Pořadatelé si přejí, aby maratonci běželi Ostravou pod dvě hodiny a deset minut

Upravenou a ještě rychlejší trať s mezinárodní certifikací World Athletics slibují pořadatelé druhého ročníku Zlatého maratonu Emila Zátopka Ostrava. Atleti poběží celým městem, přičemž start je v...

24. října 2025  14:45

„Oheň ho fascinuje.“ Za pokus o upálení ženy dostal muž výjimečný trest 24 let

Krajský soud v Ostravě poslal na 24 let do vězení dvaatřicetiletého Davida Anderku. Výjimečný trest si odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Uložil mu také ochranné psychiatrické léčení. Podle...

24. října 2025  10:34,  aktualizováno  12:06

Někdejší reprezentační blokař Široký startuje novou kariéru. Je trenérem Beskyd

Přecházel kolem hřiště. Uklidňoval se žvýkáním. Chvílemi vypadal ustaraně, jindy uznale zatleskal. Neustále hráče povzbuzoval. Leč premiéra Tomáše Širokého v roli extraligového volejbalového trenéra...

24. října 2025  11:39

Máte hodinu, hrozil zdrogovaný muž bombou na nádraží. Našli ho v hotelu

Ze šíření poplašné zprávy obvinili kriminalisté muže, který podle nich v sobotu anonymně vyhrožoval uložením bomby na ostravském hlavním vlakovém nádraží. Kvůli hrozbě museli evakuovat 80 lidí....

24. října 2025  11:31

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

24. října 2025

Řidič narazil s elektromotorkou do sloupu zrcadla, ležel na silnici v bezvědomí

S těžkým zraněním hlavy transportovali záchranáři 26letého muže, který havaroval na elektrickém motocyklu v katastru obec Bukovec na Frýdecko-Místecku.

23. října 2025  16:46

Firma ukázala nové plány průmyslové zóny u Karviné, dohodla se i s Židovskou obcí

Zdánlivě nekonečný příběh přípravy průmyslové zóny v okolí někdejší karvinské šachty Barbora a poblíž známého Šikmého kostela dostává novou kapitolu. Společnost Panattoni Czech Republic Development...

23. října 2025  11:38

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Z Česka do Turecka bez přestávky. Lovci kamionů mají první kořisti

Řidič kamionu zvládl trasu z Česka až do Turecka téměř bez odpočinku – v Rumunsku si dal jen čtyřhodinovou pauzu. Patnáct set kilometrů tak urazil za 30 hodin místo předepsaných 44. Stal se smutným...

23. října 2025  10:16

Ostrava pomůže obvodu s náhradami za znečištěné parcely. Půjčí devět milionů

Ostravský obvod Hošťálkovice začne vyplácet zpátky kupní ceny lidem, kteří si nevědomky koupili parcely kontaminované různým odpadem. Obvodu nyní významně pomůže ostravský magistrát.

23. října 2025  9:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.