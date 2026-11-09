Ostravu vede Vereš z ANO, třetí největší město má nejmladšího primátora od roku 1861

O zvolení Richarda Vereše dnes rozhodli ostravští zastupitelé na svém ustavujícím zasedání. Pro bylo 41 z nich, 13 se hlasování zdrželo. Celkem má ostravské zastupitelstvo 55 členů.
Po komunálních volbách se v Ostravě zrodila koalice hnutí ANO, Starostů pro Ostravu (STAN) a hnutí Ostravak. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu tak má koalice pohodlnou většinu 37 hlasů, opozici s celkem 18 hlasy tvoří koalice srdcOVA – ODS, KDU-ČSL a TOP 09 společně s Motoristy sobě.
V jedenáctičlenné radě města bude mít ANO pět zástupců, Starostové čtyři a Ostravak dva. Nová rada bude mít méně uvolněných, tedy plně placených radních. Jejich počet se z devíti snížil na sedm. Méně bude i náměstků - místo sedmi šest.
Pro Vereše to je prozatímní vrchol politické kariéry, mimo tuto oblast jen nedlouho pracoval v advokátní kanceláři. Od roku 2018 byl starostou v ostravském obvodu Slezská Ostrava, od roku 2013 je také krajským zastupitelem.
Zatímco obvodní funkci opustil, na kraji hodlá zůstat. „Není to časově výrazně náročná funkce, navíc s primátorem Ostravy se to při jednání s krajem může vhodně doplňovat,“ vysvětlil Vereš.
Členem hnutí ANO je od roku 2013, přičemž jen o rok později jako devatenáctiletý se stal dokonce ostravským šéfem hnutí.