Muzeum shánělo legendární Ostravský kahan. Plnou lahev objevila farářka ve sklepě

Petra Sasínová
  6:00
Depozitář potravin v ostravském Národním zemědělském muzeu nově obohatila originální, neotevřená láhev vína Ostravský kahan. Tamní muzejníci ji roky marně sháněli. Stolní víno s hornickým kahanem a siluetou dolů a hutí na etiketě z období komunistické normalizace muzeu věnovala farářka Ewa Jelinek.
Fotogalerie4

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po babičce z Čenstochové. Teď je ikonický symbol socialistických dob na Ostravsku ve sbírkách Národního zemědělského muzea. | foto: Národní zemědělské muzeum v Ostravě

„Babička bydlela v Čenstochové a je to už asi deset let, když jsem při jedné návštěvě zašla do sklepa a všimla si láhve Ostravského kahanu. Protože jsem už v té době bydlela v Ostravě, přišlo mi to jako úžasný artefakt,“ líčí Ewa Jelinek, farářka Českobratrské církve evangelické, která pochází z české menšiny v Polsku.

Jak babička k vínu přišla, už přesně neví. „Buď si láhev kdysi sama koupila v Ostravě, anebo jí ji někdo z příbuzných z Česka přivezl,“ dodává Jelinek, která si víno odvezla domů s varováním, aby ho nepila. Láhev uložila do sklepa na faře.

„Známí mi říkali, že je to špatné víno, ale já jsem to brala jako poklad a čekala jsem, až bude příležitost ho odhalit,“ líčí farářka. Když se letos o Velikonocích dozvěděla o výzvě zemědělského muzea, které takovou láhev právě hledalo, muzeu ho s radostí věnovala.

Láhev už je ve vitríně v pobočce Národního zemědělského muzea, které sídlí od roku 2020 v ostravské Dolní oblasti. „Máme z toho radost. Už když jsme v Ostravě otevírali, pídili jsme se po Ostravském kahanu jako symbolu doby, ale nedokázali jsme ho sehnat. Měli jsme jen etiketu,“ říká ředitel muzea Ivan Berger.

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po babičce z Čenstochové. Teď je ikonický symbol socialistických dob na Ostravsku ve sbírkách Národního zemědělského muzea.
Ikonické víno. Ostravský kahan je symbolem éry socialismu. Jeho etiketu zdobily motivy spojené s hornictvím. Víno se v Ostravě stáčelo v 60. až 80. letech minulého století.
Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po babičce z Čenstochové.
Etiketu ikonického vína zdobil motiv dolů v popředí s hornickým kahanem. V červené i bílé variantě jej v Ostravě stáčeli od 60. do 80. let minulého století.
4 fotografie

Podle razítka jde o láhev z roku 1989 z produkce ostravského závodu Moravských vinařských závodů, státní podnik Mikulov. Stála dvacet osm korun. „Láhev má originální, bílý plastový uzávěr. Tekutina uvnitř je už trochu tmavší. Zkoušet to nebudeme,“ dodává ředitel.

Po bílém muzeum získalo i červené

Po farářce Jelinek se muzeu přihlásili další dva vlastníci Ostravského kahanu. „Jde o neotevřené lahve s bílým a také s červeným vínem z osmdesátých let. Budeme mít také další z porevoluční produkce s jinou etiketou s čárovým kódem, ta by měla být z roku 1995,“ popisuje ředitel.

Z depozitáře potravin Ostravský kahan v budoucnu asi zamíří do připravované nové expozice, která se bude podrobně věnovat zemědělství i potravinářství na Ostravsku.

Polosladký Ostravský kahan neměl dobrou pověst, ale bylo to laciné víno, kterého byly v obchodech plné regály. Stal se příjemnější součástí života v hornickém regionu za totality. Před lety se vrátil na trh i v limitované retro edici. Hlavně pražským konzumentům bylo za socialismu určeno zase sladké víno s názvem Pražský výběr.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.