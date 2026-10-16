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Ostravsko se mění před očima: Kde najít školku jako z architektonického časopisu?

Ve spolupráci   5:00aktualizováno  5:31
Mateřská škola ve Fulneku

Mateřská škola ve Fulneku | foto: Denarchitektury.cz.

Mateřská škola ve Fulneku na Novojičínsku
Mateřská škola ve Fulneku na Novojičínsku
Pobočka Knihovny Petra Bezruče v Kylešovicích
Cyklolávka v Šenově
9 fotografií
Nová školka s výhledem na zámek, modernější péče o vážně nemocné nebo knihovna, která nabídne víc než jen regály s knihami. Moravskoslezský kraj se postupně vyvíjí a za řadou novinek stojí evropské investice. Pomáhají tam, kde to obyvatelé pocítí nejvíc – ve školství, zdravotnictví, sociálních službách i dopravě.

Školka ve Fulneku zaujala i architekty

Na první pohled si nová mateřská škola ve Fulneku na Novojičínsku nezadá s moderním kulturním centrem. Školka má totiž velkorysé světlé prostory na dosah přírody, i zelenou střechu s terasou s výhledem na město a zámek, která přirozeně splývá s okolní zelení. Architekti přitom nemysleli jen na vzhled budovy. Uvnitř vytvořili minimalistický, ale útulný a plně funkční prostor.

Nová budova byla vytvořena nejen s ohledem na potřeby dětí, ale také s pomocí jejich nekonečné fantazie. Na její podobě se totiž podílely i samy děti, když během společného workshopu s grafiky vytvořily originální písmo, které se následně zapsalo do konečného vizuálního řešení.

Výsledek zaujal i odborníky. Projekt školky získal nominaci na Českou cenu za architekturu a stal se ukázkou toho, že také veřejné stavby v menších městech mohou nabídnout kvalitní současnou architekturu. Na vznik školky přispěl Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) více než 84 miliony korun.

Mateřská škola ve Fulneku na Novojičínsku
Mateřská škola ve Fulneku na Novojičínsku

Mateřská škola ve Fulneku na Novojičínsku

Fulnek přitom není jediným místem, kde jsou změny vidět. V Moravskoslezském kraji pomáhají evropské prostředky modernizovat školy, zlepšovat zdravotní a sociální péči, obnovovat kulturní objekty nebo vytvářet bezpečnější podmínky pro pěší a cyklisty. Nejde jen o velké stavby, ale také o služby, které lidé potřebují v každodenním životě.

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Podporu si zaslouží knihovny i bezpečí pro cyklisty

Evropské peníze směřují mimo jiné do oblastí, na které se často zapomíná, ale přesto jsou klíčové pro chod měst, ať už jde o dopravu, nebo vzdělávací, zdravotnickou a sociální infrastrukturu.

Knihovny:

Knihovny už nemají sloužit jen k přinášení a odnášení knih. Naopak se stávají duchovním centrem města, kde se pořádají vzdělávací nebo kulturní akce a lidé nemusí jen tiše číst ve studovnách, ale také o nových knihách, kultuře a aktuálních událostech v diskutovat. Zvlášť v menších městech knihovny nabízejí veřejný prostor, který by jinak obyvatelům chyběl.

Takovou proměnou prošla například pobočka Knihovny Petra Bezruče v opavských Kylešovicích. Její budova už nevyhovovala technickým stavem a chybělo také odpovídající zázemí pro zaměstnance. Rekonstrukci podpořil IROP částkou přibližně 13,5 milionu korun. Knihovna díky ní získala větší prostory, moderní technické vybavení a bezbariérové zázemí pro návštěvníky všech generací.

Pobočka Knihovny Petra Bezruče v Kylešovicích

Kulturní centra:

Mezi další podporované projekty patří připravovaný Multifunkční dům Muglinov v Ostravě, který má v rozvíjející se lokalitě splnit volání po novém kulturním a komunitním zázemí. „Projekt řeší nedostatek kulturní a komunitní infrastruktury v rozvíjející se lokalitě Muglinov. Jeho hlavní náplní je výstavba multifunkčního domu s novou pobočkou Knihovny města Ostravy, přednáškovým sálem a navazujícími prostory pro vzdělávací, kulturní a společenské aktivity,“ vysvětluje Gabriela Janošová, ředitelka Centra pro regionální rozvoj Ostrava.

Historické objekty:

Pozornost si zaslouží také obnova dlouhodobě nevyužívaného arcibiskupského zámečku na Hukvaldech. Cílem je vrátit historické nemovitosti smysluplné využití a zpřístupnit jej veřejnosti.

Trasy pro cyklisty:

Další změny se týkají dopravy. V Šenově vznikla s podporou evropských prostředků cyklolávka, která přispívá k lepšímu propojení místních tras. Podobné investice však nejsou důležité jen pro rekreační cyklisty. Bezpečnější pěší a cyklistická infrastruktura může lidem usnadnit také běžné cesty po městě a jeho okolí.

Právě propojení dopravy, veřejných služeb a míst pro společenský život ukazuje, jak široký dopad mohou mít investice z evropských fondů. Každý projekt řeší jinou potřebu, společným jmenovatelem je však snaha zlepšit prostředí, v němž lidé žijí.

Cyklolávka v Šenově

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Investice pomáhají i tam, kde jde o lidskou důstojnost

Ne všechny důležité změny jsou na první pohled vidět. Zatímco nová školka nebo lávka přes silnici okamžitě upoutají pozornost, investice do zdravotních a sociálních služeb mohou zůstat stranou zájmu. Pro lidi, kteří je potřebují, mají však zásadní význam.

Příkladem je Hospic sv. Lukáše, který provozuje Charita Ostrava. Poskytuje péči lidem v závěru života, kdy je cílem především zmírnění obtíží, zachování důstojnosti a podpora pacientů i jejich blízkých. Do zkvalitnění hospicové a paliativní péče zde směřovala evropská podpora bezmála 5,2 milionu korun. Celkové náklady projektu činily více než 6,2 milionu korun.

Hospic sv. Lukáše
Hospic sv. Lukáše

Hospic sv. Lukáše

Další investice podpořily organizaci MEDICA Třinec, která pomáhá vážně nemocným a jejich rodinám. Díky evropské dotaci přesahující 16 milionů korun získala nové zázemí pro odborné sociální poradenství, kde mohou klienti vyřídit potřebné záležitosti na jednom místě.

MEDICA Třinec
MEDICA Třinec

MEDICA Třinec

Obě investice připomínají, že kvalita života v regionu se neměří jen novými budovami nebo rychlostí dopravy. Stejně důležité je, zda lidé najdou potřebnou pomoc v těžkých životních situacích a zda jsou zdravotní a sociální služby dostupné také mimo největší města.

Vybrané projekty IROP v Moravskoslezském kraji a jejich přínos

  • Nová mateřská škola Fulnek: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury
  • Hospic sv. Lukáše: Zlepšení dostupnosti paliativní péče
  • MEDICA Třinec: Posílení sociální infrastruktury
  • Knihovna P. Beruče, Opava: Ochrana kulturního dědictví
  • Cyklolávka Šenov: Podpora aktivní a udržitelné mobility

Od evropských peněz ke konkrétním projektům

Za realizací podobných investic stojí města, obce, kraje a další organizace. Aby však mohly evropské prostředky využít, musejí projít složitým procesem přípravy, žádostí, veřejných zakázek a následných kontrol. Zde jim pomáhá Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR), které administruje projekty podpořené z IROP. „V aktuálním programovém období máme v administraci 717 projektů za celkem 10,3 miliardy korun,“ říká Gabriela Janošová z Centra pro regionální rozvoj v Ostravě. Vedle administrace regionálních projektů se ostravská pobočka CRR specializuje i na podporu kultury.

Žadatelé o dotace, což jsou typicky obce, kraje a jejich organizace, získávají cenné rady jak na krajských pobočkách CRR, tak online prostřednictvím Konzultačního servisu na webu crr.gov.cz. Tým specialistů na dotační tituly a veřejné zakázky si zakládá nejen na kvalitě odpovědí, ale i na rychlosti: třetinu dotazů se jim daří vyřídit ten samý den. Za dobu fungování Konzultačního servisu už zodpověděli přes 18 tisíc různých dotazů.

Jejich expertíza teď bude velmi potřebná, protože čerpání evropských fondů se zásadně promění. „Od roku 2028 skončí samostatné operační programy a Česko bude mít jeden národní plán. Při hodnocení žádostí o podporu se bude mnohem větší důraz klást na výsledky, kterých má daný projekt dosáhnout. My jsme připraveni být nadále průvodcem a oporou, aby se české regiony mohly stále rozvíjet,“ uzavírá ředitelka CRR v Ostravě Gabriela Janošová.

30 let Centra pro regionální rozvoj

Už tři desítky let je CRR lídrem v administraci projektů financovaných z fondů EU a od roku 2024 má na starost i vybrané národní dotační programy. Žadatelům o dotace pomáhá s přípravou a realizací projektů a provádí i kontrolní činnost. Pobočka pro kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě poskytuje žadatelům konzultace a metodickou pomoc při realizaci projektů IROP v regionu.

Co má CRR na starosti?

  • Integrovaný regionální operační program – s jeho podporou vznikají například nové školky, silniční obchvaty, dopravní terminály či výjezdové stanice záchranářů, modernizují se učebny, nemocnice nebo obnovují památky.
  • Interreg – v rámci programů přeshraniční spolupráce s Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem se například propojují cyklostezky na obou stranách hranic, organizují se společná cvičení záchranářů nebo chrání ohrožené druhy zvířat.
  • Národní dotace – patří sem podpora obnovy a rozvoje regionů, která zahrnuje třeba pomoc po povodních.
Spolufinancováno EU

Obsah vznikl ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky.

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