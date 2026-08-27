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Inspektoři se nestačili divit. Souprava s jeřábem byla přetížená o rekordních 57 tun

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  18:22
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Inspekce silniční dopravy (INSID) zastavila v noci na čtvrtek na Ostravsku soupravu přetíženou o 57 tun. Převážela jeřáb z německého Magdeburku do Přerova. Bez potřebných povolení projela z Německa přes Polsko až do Česka. Inspekce označila věc za mimořádný případ, dosud se s takto extrémně přetíženou soupravou nesetkala.

Celková hmotnost soupravy dosáhla 105 tun. Navíc byla i o 13 metrů delší, řekla mluvčí inspekce Monika Balšánková.

„Všechno nasvědčuje tomu, že šlo o účelové obcházení pravidel. Souprava ujela stovky kilometrů přes Německo a Polsko a zastavili jsme ji až na našem území krátce před cílem. Jela kolem třetí hodiny ráno a doprovázelo ji vozidlo, které mohlo vytvářet dojem, že jde o standardně povolenou nadměrnou přepravu,“ popisuje vedoucí ostravského týmu INSID Tomáš Láryš.

Řidič při kontrole nijak nezpochybňoval, že nemá potřebné povolení. „Podle nás dopravce velmi dobře věděl, co dělá, a snažil se splynout s legálně povolenými přepravami, které se právě v nočních hodinách běžně pohybují,“ dodal Láryš.

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Řidič dostal na místě kauci 330 tisíc korun. Souprava byla odstavena v hlídaném areálu v Ostravě-Svinově a při kontrole přišla také o registrační značky. Řidič navíc podle inspekce nevedl záznam o jízdě. Celková pokuta, která přepravci ve správním řízení hrozí, může dosáhnout až milion korun.

Přeprava byla podle inspekce problematická nejen kvůli hmotnosti nákladu, ale také rozměrům. Souprava byla zhruba o 13 metrů delší. Pro tak těžkou a dlouhou soupravu je nutné zvláštní povolení. Jeho vydání předchází posouzení vhodné trasy. Expert musí podle hmotnosti a rozměrů určit, které komunikace a mosty jsou pro přepravu způsobilé. U nákladu nad 90 tun je podle inspekce potřeba také statický posudek.

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„Nejde jen o chybějící dokument. Povolení má zajistit, že je předem prověřeno, kudy může takto těžká a dlouhá souprava bezpečně projet a za jakých podmínek. Pokud dopravce celý proces přeskočí, představuje riziko pro silniční infrastrukturu i ostatní účastníky provozu,“ vysvětlil odborný poradce INSID Josef Matěj.

Řádné povolení pro jednorázový náklad nad 90 tun vyjde na 11 500 korun a navíc je u něj potřeba asistence policie. Vydání povolení může trvat podle složitosti 30 až 60 dnů.

Podle Matěje má podobné jednání také významný dopad na férové podmínky v silniční dopravě. Dopravci, kteří pravidla dodržují, musí přepravu připravit, vyřídit potřebná povolení, počkat na jejich vydání a nést s tím spojené náklady.

Kdo tento proces vědomě obejde, může nabídnout rychlejší přepravu a nižší cenu. Získává tím neoprávněnou konkurenční výhodu proti těm, kteří postupují podle pravidel. „Právě takové případy chceme odhalovat, aby dodržování pravidel nebylo pro férové dopravce nevýhodou,“ dodal Matěj.

Souprava zůstává v Ostravě do doby, než budou vyřízena potřebná povolení pro další přepravu. Podle inspekce může jejich vyřízení trvat i několik týdnů.

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